ЕЦБ вновь сильно ударил по инфляции. Это укрепит курс евро?

На фоне рекордной инфляции в еврозоне Европейский центральный банк (ЕЦБ) вновь резко ужесточил свою денежно-кредитную политику. 27 октября руководство банка, как и ожидалось, второй раз подряд повысило базовую процентную ставку сразу на 0,75 процентного пункта, хотя обычными являются изменения на 0,25 п. п. На аналогичный шаг в штаб-квартире ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне впервые решились 8 сентября.

А до этого, в конце июля, базовая ставка, на протяжении нескольких лет находившаяся на нулевом уровне, была поднята на 0,5 п. п. В результате всего за три месяца тот процент, под который коммерческие банки одалживают деньги у центрального банка и с определенной наценкой выдают своим клиентам в виде кредитов, вырос с 0% до 2%.

Повышение ставки ЕЦБ вызвало резкое удорожание ипотеки

Такое изменение может показаться незначительным, однако оно уже привело в странах еврозоны к существенному удорожанию различных видов кредитов. Особенно бурно отреагировал ипотечный рынок. Если в Германии, к примеру, еще в январе 2022 года десятилетнюю ссуду на покупку жилья можно было получить примерно под 1%, то перед нынешним решением ЕЦБ она стоила уже около 4%.

27 октября 2022 года. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции после повышения базовой ставки Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Удорожание ипотеки примерно в четыре раза сразу же повлекло за собой падение цен на немецком рынке жилой недвижимости, которое, по прогнозам экспертов, в ближайшее время продолжится не только в Германии, но и в других европейских странах.

Одновременно забуксовала строительная отрасль. Согласно опубликованным 25 октября данным HDB, головного объединения предприятий строительной промышленности ФРГ, объем заказов на сооружение жилья уже в августе, еще до двух осенних повышений ставки ЕЦБ, сократился на 24% по сравнению с августом прошлого года. Причем это реальное, очищенное от инфляции сокращение.

ЕЦБ и ФРС готовы "придушить экономику", чтобы "задушить инфляцию"

Однако ЕЦБ, по сути дела, именно к этому и стремится: повышение базовой ставки призвано сделать кредиты более дорогими, снизить спрос на них со стороны предприятий и потребителей, уменьшить тем самым находящуюся в обращении денежную массу и в результате затормозить инфляцию. При этом, правда, происходит и снижение деловой активности, что ведет к торможению экономического роста и при особенно резком ужесточении денежной политики может толкнуть экономику в рецессию.

Здание штаб-квартиры ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне на фоне небоскребов финансового квартала Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Так что объявленное 27 октября повышение ставки сразу на 0,75 п. п. существенно повышает опасность рецессии в Германии и других странах еврозоны. Собственно, из-за рекордного всплеска инфляции и острого энергетического кризиса рецессия либо уже началась, либо вскоре начнется. Так что действия ЕЦБ неминуемо обострят экономический спад в ФРГ и в целом в ЕС. Однако руководство банка идет на это сознательно, поскольку считает высокую инфляцию куда более серьезным злом и опасностью для экономики, чем рецессию.

Такой же точки зрения придерживается и руководство Федеральной резервной системы США (ФРС). Оказавшись перед очень непростым выбором, оно в конечном счете тоже готово "придушить экономику" ради того, чтобы "задушить инфляцию". ФРС даже действует более решительно, чем ЕЦБ: она начала ужесточать свою кредитную политику значительно раньше, еще в марте, и уже пять раз в этом году поднимала ставку до теперь 3,25%, причем три последних раза повышала ее на 0,75 п. п.

Курс евро к доллару: ниже или выше паритета?

Столь решительные действия ФРС стали основной причиной наблюдавшегося с начала года снижения курса евро к доллару. Он укреплялся главным образом потому, что более высокий уровень процентной ставки в США вел к перетоку капиталов в Америку, поскольку повышал доходность вложений в американские государственные облигации и другие денежные инструменты. Тенденцию усилили война в Украине и связанный с ней энергетический кризис в Европе.

Все это привело к тому, что курс европейской валюты, составлявший в начале 2022 года 1,14 доллара, в первой половине июля впервые за двадцать лет снизился до паритета с американской денежной единицей, иными словами, 1 евро стал стоить 1 доллар.

В данный момент на валютном рынке паритет: 1 евро стоит 1 доллар Фото: Carol Smiljan/picture alliance

С конца августа за евро почти все время давали меньше одного доллара, в конце сентября курс европейской валюты даже опускался до уровня 0,96. Однако примерно за неделю до нынешнего заседания руководства ЕЦБ, когда резкое повышение ставки стало, по мнению экспертов, неизбежным, котировки пошли вверх, так что к 27 октября евро вновь стал котироваться чуть выше паритета.

Удержится ли евро на более высоком, чем в предыдущие недели, уровне, покажет будущее. Во всяком случае существенное повышение ставки ЕЦБ несколько увеличивает его шансы на дальнейшее укрепление, хотя руководство банка всегда подчеркивает, что не стремиться напрямую влиять на обменный курс. Однако на следующем заседании 15 декабря оно с большой долей вероятности продолжит ужесточение своей денежно-кредитной политики, хотя, возможно, уже не столь большими шагами. Впрочем, до этого еще дважды будет заседать ФРС.

Более твердый евро помог бы снизить инфляцию в еврозоне, поскольку несколько удешевил бы импорт очень сильно подорожавших энергоносителей - нефти, газа, сжиженного газа и угля, которыми торгуют, как правило, за доллары. С другой стороны, низкий курс евро чрезвычайно выгоден многочисленным европейским компаниям, экспортирующим свою продукцию на мировой рынок. А также всем странам еврозоны, в которые любят приезжать туристы из Америки и Азии.

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