Что влияет на рынок нефти больше, чем война, эмбарго и ОПЕК+

Цены на нефть упали на уровень середины января. Мировой рынок опасается уже не дефицита топлива, а его возможного избытка из-за ужесточения на Западе борьбы с инфляцией.

Резкое удорожание нефти на мировых рынках, ставшее реакцией на широкомасштабное российское вторжение в Украину, полностью закончилось. Цены, взлетавшие до 130 долларов за баррель в марте и державшиеся в начале лета выше 120 долларов, вернулись к отметкам середины января. В понедельник, 26 сентября, котировки европейской эталонной марки Brent сильно колебались вокруг 85 долларов. На этот уровень они рухнули еще в пятницу в ходе 5-процентного обвала. За американский сорт WTI давали существенно меньше 80 долларов.

В России не обратили внимание на решение ФРС

Таким образом, на сырьевых биржах пропали как первоначальный страх перед тем, что воюющая Россия может вдруг перестать снабжать этим топливом страны Запада, так и опасения дефицита в связи с вступающим в силу в конце 2022 года широкомасштабным эмбарго ЕС на импорт российской сырой нефти. Намерение картеля ОПЕК+ с 1 октября вновь снизить добычу, несколько увеличенную в сентябре, также не произвело впечатление на участников рынка.

Добыча нефти на буровой платформе в норвежской части Северного моря Фото: Cavan Images/imago images

Их теперь страшит нечто иное, чем война в Украине, европейский запрет на покупку российской нефти и картельный сговор двух десятков стран-экспортеров во главе с Саудовской Аравией и Россией. Опасения дефицита топлива сменились тревогой из-за возможного глобального обвала спроса на него.

В России с утра среды, 21 сентября, всеобщее внимание сосредоточено на объявленной в стране мобилизации. Поэтому россиянам было явно не до того, чтобы вечером того же дня следить за результатами состоявшегося в Вашингтоне очередного заседания руководства Федеральной резервной системы США (ФРС). Это событие, судя по всему, прошло в РФ незамеченным широкой публикой, хотя оно напрямую повлияло на цену главного экспортного товара России: нефти.

На заседании 21 сентября ФРС приняла беспрецедентное решение третий раз подряд резко повысить базовую процентную ставку сразу на 0,75 процентного пункта, хотя обычным является изменение на 0,25 п.п. Причем это было уже пятое, но, как выяснилось, не последнее в этом году ужесточение денежно-кредитной политики в США. Руководство американского аналога центробанка сразу же дало понять, что в ближайшие месяцы продолжит повышать ставку.

ФРС считает, что лучше рецессия, чем инфляция

Иными словами: кредиты в США, крупнейшей экономике планеты, будут становиться все более дорогими и, соответственно, все более непривлекательными для предприятий и потребителей. Это призвано затормозить инфляцию. Одновременно сокращение поступающей в обращение денежной массы таит в себе опасность настолько сильного снижения деловой и потребительской активности, что в экономике прекратится рост и возникнет опасность рецессии, кризиса.

Глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл Фото: Alex Brandon/AP/picture alliance

Это прекрасно осознает руководство ФРС, но оно и своими заявлениями, и своими действиями не оставило никаких сомнений в том, что считает инфляцию большим злом, чем рецессию, а потому в стремлении сдержать чрезмерный рост цен вполне осознанно идет на риск сокращения ВВП в США. А экономический спад обычно ведет к ощутимому снижению спроса на энергию и энергоносители.

Вот почему по мировому рынку сырья прокатилась начавшаяся вечером 22 сентября волна распродажи фьючерсных контрактов на нефть. Биржевые спекулянты и инвесторы все больше настраиваются на рецессию в Америке, которая, по всей видимости, будет сопровождаться сокращением ВВП и во многих других западных странах.

Почему твердый доллар способствует удешевлению нефти

Так, 26 сентября немецкая экономическая газета Handelsblatt сообщила, что в предстоящий четверг четыре ведущих немецких экономических института официально представят свой очередной прогноз, согласно которому ВВП Германии, а это крупнейшая экономика Евросоюза, снизится в 2023 году на 0,4%, хотя весной те же эксперты еще ожидали в следующем году рост на 3,1%. Организация индустриальных стран ОЭСР в тот же день предсказала ФРГ в следующем году спад даже на 0,7%, а всей мировой экономике, включая Китай и другие страны Азии, замедление роста с ожидавшихся 3,0% до 2,2%. В неизбежности рецессии в ФРГ уверены и другие эксперты.

В 2020 году, в первый год пандемии и локдаунов, рецессия привела к снижению ВВП Германии на 4,9% Фото: Rupert Oberhäuser/picture alliance

В то же время инфляция в ФРГ, по мнению немецких институтов и ОЭСР, останется очень высокой, что сделает более вероятным дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики и в еврозоне. 8 сентября Европейский центральный банк (ЕЦБ) тоже поднял ставку, опять-таки на беспрецедентные в истории еврозоны 0,75 п.п., и тоже анонсировал ее дальнейшие повышение.

Однако уровень ставок в США уже намного выше, и это ведет к перетоку капиталов со всего мира в долларовую зону и, соответственно, к укреплению доллара. Так, 26 сентября курс евро к доллару снизился до очередной самой низкой отметки за 20 лет, а курс британского фунта стерлингов в ходе торгов вообще достиг исторического минимума.

Очень твердая американская валюта считается еще одной причиной удешевления нефти. Ведь ее покупают за доллары, что повышает ее стоимость для обладателей слабых евро, фунтов и других денежных единиц, и дополнительно ведет к снижению спроса.

Рецессия в странах Запада не выгодна ОПЕК+ и России

Вот и получается, что картель ОПЕК+, искусственно сдерживая добычу нефти для поддержания высоких цен на нее, весьма способствовал всплеску инфляции в странах-потребителях, и там теперь приходится усиленно ее душить, рискуя при этом придушить экономику, а заодно и спрос на энергоносители.

Лидерами картеля ОПЕК+ являются Саудовская Аравия и Россия Фото: Yuri Kadobnov/AFP/AP/picture alliance

"Выстрелом в ногу" можно считать и политику России, которая с лета 2021 года целенаправленно сокращала поставки газа на европейский рынок, спровоцировала небывалый взлет цен на голубое топливо и тем самым сыграла едва ли не решающую роль во всплеске инфляции в еврозоне и в сползании Германии вместе с другими странами Евросоюза в рецессию.

К отмене странами ЕС санкций против России и к их отказу от поддержки Украины это не привело, но весьма поспособствовало устойчивому снижению цен на основной российский экспортный товар - нефть, которую и так уже приходится продавать в Азию с большой скидкой.

Кстати, цены на газ тоже падают, хотя все еще остаются на весьма высоком уровне. В понедельник котировки на нидерландской торговой площадке TTF, сообщает информационное агентство dpa, снизились до 172 евро за мегаватт-час (или меньше 1700 долларов за тысячу кубометров). В конце августа цена взлетала до 340 евро.

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