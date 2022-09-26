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Фото: Torsten Sukrow/Sulupress/picture alliance
ПолитикаГермания

Экономисты: Немецкая экономика сползает в рецессию

Сергей Ромашенко
49 мин. назад

На фоне войны России против Украины деловые настроения в ФРГ заметно ухудшаются. К началу года экономисты прогнозируют значительный спад экономики в Германии.

https://www.dw.com/ru/ekonomisty-nemeckaa-ekonomika-spolzaet-v-recessiu/a-63241961

Деловые настроения в Германии в сентябре ухудшились значительно сильнее, чем ожидалось, индекс делового климата снизился с 88,6 пункта в августе до 84,3 пункта в сентябре, сообщил в понедельник, 26 сентября, Институт экономических исследований Ifo, отметив, что это самый низкий показатель деловых настроений в ФРГ с мая 2020 года. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения индекса лишь до 87 пунктов.

"Немецкая экономика сползает в рецессию", - констатировал глава Ifo Клеменс Фуст (Clemens Fuest). В начале текущего года экономика Германии, несмотря на негативные последствия войны России против Украины, еще продемонстрировала минимальный рост на уровне 0,1 процента, но сейчас, учитывая обострение энергетического кризиса и рост инфляции, перспективы весьма мрачные.

По прогнозам Немецкого федерального банка (Bundesbank), экономика ФРГ к концу третьего квартала несколько сократится, а к концу 2022 - началу 2023 года - заметно сбавит обороты.

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