Экономисты: Немецкая экономика сползает в рецессию

На фоне войны России против Украины деловые настроения в ФРГ заметно ухудшаются. К началу года экономисты прогнозируют значительный спад экономики в Германии.

Деловые настроения в Германии в сентябре ухудшились значительно сильнее, чем ожидалось, индекс делового климата снизился с 88,6 пункта в августе до 84,3 пункта в сентябре, сообщил в понедельник, 26 сентября, Институт экономических исследований Ifo, отметив, что это самый низкий показатель деловых настроений в ФРГ с мая 2020 года. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения индекса лишь до 87 пунктов.

"Немецкая экономика сползает в рецессию", - констатировал глава Ifo Клеменс Фуст (Clemens Fuest). В начале текущего года экономика Германии, несмотря на негативные последствия войны России против Украины, еще продемонстрировала минимальный рост на уровне 0,1 процента, но сейчас, учитывая обострение энергетического кризиса и рост инфляции, перспективы весьма мрачные.

По прогнозам Немецкого федерального банка (Bundesbank), экономика ФРГ к концу третьего квартала несколько сократится, а к концу 2022 - началу 2023 года - заметно сбавит обороты.

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