Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Насколько увеличился ВВП ФРГ: на 0,1% или на 1,8%? А кризис будет? Он уже начался? И как сильно вырастет безработица? DW проанализировала статистику и прогнозы экспертов.

0,1% или 1,8% - вот в чем вопрос. Обе цифры обнародовало 25 августа Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) в подробном отчете о развитии экономики Германии во 2-м квартале 2022 года. И обе характеризуют рост ВВП. Только за разные периоды.

ВВП ФРГ: минимальный рост в тяжелейший квартал

В России традиционно предпочитают годовое исчисление, когда макроэкономические показатели сравнивают с теми, что были получены за аналогичный период год назад. По данным Destatis, ВВП ФРГ вырос с апреля по июнь этого года по сравнению со 2-м кварталом 2021-го на 1,8%. Причем реально вырос: показатель очищен, как выражаются статистики, от влияния (очень высокой в настоящее время) инфляции. Для такой высокоразвитой экономики, как немецкая (крупнейшая в Европе), экспансия за год на 1,8% - весьма неплохой результат даже с учетом относительно низкой базы 2021 года из-за пандемии COVID-19.

Сайт Федерального статистического ведомства ФРГ в Висбадене Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Однако немецкие СМИ облетела другая цифра: 0,1%. Настолько ВВП ФРГ вырос во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом 2022-го. На Западе предпочитают именно квартальное сравнение, поскольку оно позволяет более точно судить об актуальной динамике в экономике. А она, как видим, сильно замедлилась до минимального роста (в своей предварительной оценке Destatis даже исходило из нулевого роста).

Однако вспомним, каким был трехмесячный период с апреля по июнь: война России в Украине в полном разгаре, ЕС вводит все новые санкции против РФ, западные фирмы останавливают бизнес на российском рынке и даже полностью покидают его, поставки из Китая и продажи в КНР во многом парализованы из-за двухмесячного шанхайского локдауна, глобальные логистические цепочки нарушены, чипов не хватает, энергоносители очень дорогие, инфляция бьет рекорды, да к тому же в Германии фирмы страдают от того, что большое число работников оказалось на больничном из-за омикрон-варианта SARS-CoV-2.

Экономику Германии поддержали рядовые потребители

То, что на таком фоне экономика ФРГ не ушла в большой минус, а даже сумела удержаться в минимальном плюсе, благодаря чему, по словам главы Destatis Георга Тиля (Georg Thiel), достигла показателей 4-го квартала 2019-го и тем самым вернулась на уровень до пандемии, многое говорит об ее стабильности.

После двух лет карантинных ограничений торговые улицы немецких городов вновь ожили Фото: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

Destatis объясняет, какие факторы предотвратили обвал. Это, прежде всего, увеличение потребительских и государственных расходов. Несмотря на рост цен и энергетический кризис, указывают статистики, жители Германии воспользовались снятием почти всех карантинных ограничений, чтобы, в частности, чаще посещать магазины, рестораны, больше путешествовать и вообще активнее пользоваться всевозможными услугами.

Обрабатывающая промышленность, в свою очередь, увеличила инвестиции в новые станки, машины, оборудование. В то же время конечный макроэкономический результат этого сектора экономики снизился по сравнению с 1-м кварталом на 0,5%,. Destatis объясняет это, прежде всего, сокращением производства в таких энергоемких отраслях, как химическая промышленность, металлургия и металлообработка. Но самый большой минус в 2,4% показала строительная отрасль: из-за роста процентных ставок в еврозоне в ФРГ резко подорожала ипотека, что привело к падению спроса на новую жилую недвижимость.

Свой вклад в положительные результаты квартала внесла и внешняя торговля. Несмотря на то, что Германия "под впечатлением войны в Украине экспортировала в Россию значительно меньше товаров", говорится в сообщении Destatis, немецкие компании увеличили объемы поставок товаров и услуг на внешний рынок по сравнению с первыми тремя месяцами этого года (из которых практически два были довоенными). Так, продолжился сильный рост экспорта в восточноевропейские страны-члены ЕС. Да и квартальные отчеты ряда крупных немецких фирм, ушедших с российского рынка, продемонстрировали выросшие и даже рекордные показатели.

Макроэкономические индикаторы предвещают рецессию

Таким образом, Германия во 2-м квартале и в первом полугодии избежала кризиса. Однако большинство экспертов исходит из того, что сейчас, в 3-м квартале, экономика ФРГ уходит в минус или в лучшем случае топчется на месте, стагнирует. На это указывают различные макроэкономические индикаторы.

Так, индекс деловых настроений ifo, сообщил 25 августа одноименный мюнхенский экономический институт после очередного опроса 9000 руководителей немецких фирм, в этом месяце снизился. Снижение небольшое, но произошло оно уже третий раз подряд, что обычно говорит о сложившемся тренде, в данном случае отрицательном. А 23 августа было объявлено, что индекс деловой активности PMI для еврозоны и Германии находится теперь ниже отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о сжатии экономики.

Сокращая поставки газа по "Северному потоку", "Газпром" обостряет экономическую ситуацию в ФРГ Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Накануне, 22 августа, Немецкий федеральный банк (бундесбанк) в своем ежемесячном аналитическом обзоре выступил с прогнозом, согласно которому экономика Германии в текущем 3-квартале будет находиться в состоянии стагнации (нулевой рост ВВП), а в 4-м квартале 2022 года и 1-м квартале 2023-го окажется в рецессии (отрицательный рост). "Вероятность того, что ВВП в предстоящем зимнем полугодии сократится, существенно выросла из-за неблагоприятных тенденций на рынке газа", - пишут эксперты бундесбанка. Они, в частности, ожидают всплеска инфляции примерно до 10%, что, в свою очередь, заставит население снизить свои потребительские расходы.

На "высокую и растущую" вероятность рецессии в предстоящем зимнем полугодии указывает и глава Немецкого института экономических исследований в Берлине (DIW) Марсель Фрацшер (MarcelFratzscher). Он допускает, что сокращение ВВП произойдет уже в текущем 3-м квартале.

Германию ждет техническая рецессия без роста безработицы

Тут следует уточнить, что в экспертном сообществе рецессией считается отрицательный рост экономики два квартала подряд в квартальном сравнении. Иными словами, достаточно будет ВВП Германии сократиться в 3-м квартале по сравнению со 2-м на 0,1%, а затем еще раз на 0,1% в 4-м по сравнению с 3-м, и в глазах специалистов это уже будет то, что в широких слоях населения обычно именуют экономическим кризисом.

Правда, при столь незначительном сокращении эксперты используют термин техническая рецессия. Он означает, что налицо формальные признаки спада, однако он не настолько сильный, чтобы повлечь за собой типичные кризисные явления, прежде всего - массовую безработицу.

Марсель Фрацшер возглавляет Немецкий институт экономических исследований в Берлине (DIW) Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Именно такой спад, куда менее глубокий, чем в начале пандемии, прогнозирует Марсель Фрацшер: "Мы можем столкнуться с необычной рецессией, при которой у нас не будет роста безработицы, но произойдет значительное снижение индивидуального потребления и тем самым уровня жизни необычно большого числа людей".

Отметим также, что всплеск безработицы представляется маловероятным еще и потому, что в Германии все больше обостряется проблема дефицита квалифицированных кадров, причем не хватает специалистов как с высшим, так и со средним профессиональным образованием. Поэтому немецкие фирмы даже в условиях сильной рецессии в первый пандемийный 2020 год старались всеми способами сохранить свой персонал, прекрасно понимая, как трудно будет впоследствии найти нужных работников на рынке труда.

Главная проблема - газовый кризис

"Мы все больше убеждены, что во втором полугодии и в первом квартале следующего года следует ждать рецессию", - говорит и главный экономист Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer). По его словам, "потребители и предприятия страдают из-за газового кризиса, тем более что покупатели, похоже, уже потратили деньги, накопленные во время коронавируса".

Главный экономист Commerzbank Йорг Кремер Фото: imago/bonn-sequenz

Как видим, и Йорг Кремер, и бундесбанк, и, кстати, Марсель Фрацшер, считают газовый кризис, то есть чрезвычайную дороговизну и возможный дефицит этого энергоносителя, ключевой причиной надвигающейся или уже начавшейся рецессии. Следовательно, чем быстрее Германии и другим странам ЕС удастся, максимально заполнив свои газохранилища и усилив широкомасштабные меры экономии энергии, сбить цены на газ, тем раньше можно будет выйти из технической рецессии.

Тем более, что имеется такая принципиально важная для будущего экономического подъема предпосылка, как полные портфели заказов у немецких предприятий. Они набрали рекордное за время составления соответствующей статистики число заказов, и им понадобится 8 месяцев, чтобы все их обработать, сообщило Destatis 17 августа. И уточнило, что производители станков, промышленного оборудования и автомобилей сейчас обеспечены работой даже на 12 месяцев - лишь бы вовремя поступали нужные комплектующие.

Деньги есть: бурный рост налоговых поступлений оздоровил госфинансы

Другой ключевой причиной рецессии эксперты, как видим, называют падение покупательной способности населения из-за высокой инфляции. Тут эффективной антикризисной мерой стала бы государственная поддержка жителей страны, особенно малообеспеченных.

Доходы немецкого государства благодаря росту налоговых поступлений в 2022 году сильно выросли Фото: picture alliance / dpa

Финансовые возможности на это у властей ФРГ, по идее, есть. Согласно другому сообщению Destatis от 25 августа, суммарный дефицит бюджетов федерального, земельного и местного уровней, а также системы социального страхования, составлявший в первой половине прошлого года 4,3% ВВП, снизился в нынешнем первом полугодии до 0,7%.

Это произошло из-за бурного роста налоговых поступлений и сокращения числа безработных в условиях экономического роста. Немаловажную роль сыграли также инфляция (особо высокими налогами облагаются сильно подорожавшие энергоносители), а также завершение различных программ поддержки бизнеса в условиях пандемии.

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