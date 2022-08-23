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Фото: DW
Экономика и бизнесГермания

Чем быстрее ФРГ заполнит ПХГ, тем выше шанс сбить цену газа

Андрей Гурков
1 ч. назад

Немецкие газохранилища досрочно заполнены более чем на 80%. Тем не менее голубое топливо подорожало на неестественные 1000%. Это порождает надежду, что ценовой пузырь скоро лопнет.

https://www.dw.com/ru/cem-bystree-germania-zapolnit-phg-tem-vyse-budet-sans-sbit-ceny-na-gaz/a-62902551

Закачка газа в подземные хранилища идет в Германии с большим опережением графика и все больше ускоряется. 23 августа Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) в своей ежедневной сводке о газоснабжении в ФРГ сообщило, что по состоянию на 21 августа (данные публикуются с лагом в два дня) уровень заполнения немецких ПХГ составил 80,14%. Тем самым на шесть недель раньше срока достигнута цель, намечавшаяся ранее на 1 октября.

Новая остановка "Северного потока - 1" не помешает заполнению ПХГ в ФРГ

Этот целевой показатель содержался в новом законе, который был принят весной этого года в условиях нараставшего газового кризиса. Бундестаг обязал энергокомпании и операторов немецких ПХГ обеспечивать к 1 октября, к 1 ноября и к 1 февраля минимальные запасы топлива соответственно на уровне 80%, 90% и 40%. В конце июля правительство ФРГ ужесточило требования закона, повысив осенние показатели до 85% и 95% процентов. 

Морская газовая платформа в Норвегии
Важнейшим источником газа для Германии стали сейчас морские месторождения в НорвегииФото: picture-alliance/dpa/R. Jensen

Теперь уже почти нет сомнений, что обе цели будут не просто достигнуты, а достигнуты значительно раньше срока. И новая остановка поставок российского газа по "Северному потоку - 1", которому, по заявлению "Газпрома", с 31 августа по 2 сентября потребуется очередной профилактический ремонт, этому не помешает. График в сводке BNetzA свидетельствует о стабильном поступлении газа с месторождений в Норвегии и Нидерландах, а также с СПГ-терминалов в Нидерландах и Бельгии.

Мало того, в ближайшие недели можно ожидать более быстрого повышения уровня заполнения немецких газохранилищ. Ведь BNetzA публикует средний показатель для всех немецких ПХГ, а абсолютное большинство из них уже близко к полному заполнению. Показатель "тянут вниз" всего несколько газохранилищ, принадлежавших до апреля этого года компании Gazprom Germania, а затем взятых под контроль немецким государством.

Быстрая закачка газа в крупнейшее немецкое газохранилище Rehden

Среди них - крупнейшее не только в ФРГ, но и во всем ЕС газохранилище Rehden, вместимостью 3,9 млрд кубометров (шестая часть суммарной мощности всех немецких ПХГ). Его "Газпром" с лета прошлого года держал фактически пустым.

Крупнейшее в Германии и в ЕС подземное хранилище газа Rehden
Крупнейшее в Германии и в ЕС подземное хранилище газа RehdenФото: astora.de

Значение этого объекта газовой инфраструктуры ФРГ столь велико, что BNetzA отводит ему в своих ежедневных сводках отдельную строчку. В апреле уровень заполнения Rehden был меньше 1%. По состоянию на 1 августа этот показатель составил 44,94%. Три недели спустя, 21 августа, он достиг 60,4%.

По мере того, как другие немецкие ПХГ после максимально возможного заполнения будут прекращать закачку, не востребованные ими объемы ежедневно поступающего в Германию газа можно будет перенаправить в "флагманское" газохранилище, хотя тут имеются чисто технические ограничения. Но достаточно будет просто сохранить нынешние темпы - примерно 5 процентных пунктов в неделю, и даже Rehden через шесть недель, к 1 октября, выйдет на требуемые 85%.  

Октябрь 2022: закачка газа уже закончится, отбор газа еще не начнется

После этого, по идее, должна наступить ситуация, когда усиленная закачка газа в немецкие газохранилища уже закончилась, ежедневные поставки из европейских стран и, скорее всего, из России продолжаются, а зимний отбор газа из ПХГ еще не начался. Ведь в Германии в октябре мало кто включает отопление, а на сей раз у многих домашних хозяйств, использующих газ, будут особые стимулы с этим не спешить - тут и общее сильное подорожание голубого топлива, и введенная к тому же с 1 октября  дополнительная наценка на него для клиентов тех компаний, которые наиболее сильно финансово пострадали из-за недопоставок из России. Важную роль играет также весьма широко распространенная среди немцев готовность на деле поддержать призывы правительства ФРГ к экономии энергии. 

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Если прибавить к этому нарастающую экономию газа на немецких промышленных предприятиях, усиленно использующих сейчас для получения энергии и тепла нефть и уголь, а также все более активную (временную) замену газовых электростанций на угольные, то в октябре, действительно, могла бы возникнуть ситуация ощутимого снижения текущего спроса на голубое топливо.

Это дало бы шанс сбить нынешние запредельные цены на газ на спотовом рынке (на биржевых площадках) в Европе: после объявления новой остановки "Северного потока - 1" они в какой-тот момент взлетели до 3 тысяч долларов за тысячу кубометров. Или достигли на оптовом рынке 282 евро за мегаватт-час (МВтч), если использовать принятую в Европе единицу измерения.

Оптовые цены на газ выросли в Германии на 1000 процентов

Самая массовая немецкая бульварная газета Bild в связи с этим напомнила, что в середине августа 2021 года один МВтч стоил 26 евро, и подсчитала, что рост цен составил с тех пор почти 1000%. Из-за столь неестественного даже в условиях энергетического кризиса скачка усиливается подозрение, что на спотовом рынке газа биржевые спекулянты все еще ведут широкомасштабную игру на повышение.

Президент Федерального агентства по сетям ФРГ Клаус Мюллер
Президент Федерального агентства по сетям ФРГ Клаус МюллерФото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Однако рано или поздно гнать котировки дальше вверх уже не получится - они слишком оторвутся от реального соотношения спроса и предложения. И тогда появится шанс, что возникший ценовой пузырь лопнет. Достаточно очевидно, что чем быстрее Германия завершит заполнение своих ПХГ и чем экономнее жители и индустрия ФРГ будут расходовать энергию и особенно газ, тем выше будет этот шанс.

А чтобы немцы не расслаблялись и не утратили готовность экономить, политики и правительственные чиновники то и дело выступают с тревожными заявлениями о предстоящей зиме. Среди них и Клаус Мюллер (Klaus Müller), глава Федерального агентства по сетям. Однако 23 августа, после официального "взятия" рубежа в 80%, даже он не сдержался. "Газохранилища в Германии заполняются с удивительной скоростью", - заявил он. Но на всякий случай тут же напомнил про необходимость экономии: "Для нас сейчас важен каждый кубический метр газа".

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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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