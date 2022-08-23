Чем быстрее ФРГ заполнит ПХГ, тем выше шанс сбить цену газа

Немецкие газохранилища досрочно заполнены более чем на 80%. Тем не менее голубое топливо подорожало на неестественные 1000%. Это порождает надежду, что ценовой пузырь скоро лопнет.

Закачка газа в подземные хранилища идет в Германии с большим опережением графика и все больше ускоряется. 23 августа Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) в своей ежедневной сводке о газоснабжении в ФРГ сообщило, что по состоянию на 21 августа (данные публикуются с лагом в два дня) уровень заполнения немецких ПХГ составил 80,14%. Тем самым на шесть недель раньше срока достигнута цель, намечавшаяся ранее на 1 октября.

Новая остановка "Северного потока - 1" не помешает заполнению ПХГ в ФРГ

Этот целевой показатель содержался в новом законе, который был принят весной этого года в условиях нараставшего газового кризиса. Бундестаг обязал энергокомпании и операторов немецких ПХГ обеспечивать к 1 октября, к 1 ноября и к 1 февраля минимальные запасы топлива соответственно на уровне 80%, 90% и 40%. В конце июля правительство ФРГ ужесточило требования закона, повысив осенние показатели до 85% и 95% процентов.

Важнейшим источником газа для Германии стали сейчас морские месторождения в Норвегии Фото: picture-alliance/dpa/R. Jensen

Теперь уже почти нет сомнений, что обе цели будут не просто достигнуты, а достигнуты значительно раньше срока. И новая остановка поставок российского газа по "Северному потоку - 1", которому, по заявлению "Газпрома", с 31 августа по 2 сентября потребуется очередной профилактический ремонт, этому не помешает. График в сводке BNetzA свидетельствует о стабильном поступлении газа с месторождений в Норвегии и Нидерландах, а также с СПГ-терминалов в Нидерландах и Бельгии.

Мало того, в ближайшие недели можно ожидать более быстрого повышения уровня заполнения немецких газохранилищ. Ведь BNetzA публикует средний показатель для всех немецких ПХГ, а абсолютное большинство из них уже близко к полному заполнению. Показатель "тянут вниз" всего несколько газохранилищ, принадлежавших до апреля этого года компании Gazprom Germania, а затем взятых под контроль немецким государством.

Быстрая закачка газа в крупнейшее немецкое газохранилище Rehden

Среди них - крупнейшее не только в ФРГ, но и во всем ЕС газохранилище Rehden, вместимостью 3,9 млрд кубометров (шестая часть суммарной мощности всех немецких ПХГ). Его "Газпром" с лета прошлого года держал фактически пустым.

Крупнейшее в Германии и в ЕС подземное хранилище газа Rehden Фото: astora.de

Значение этого объекта газовой инфраструктуры ФРГ столь велико, что BNetzA отводит ему в своих ежедневных сводках отдельную строчку. В апреле уровень заполнения Rehden был меньше 1%. По состоянию на 1 августа этот показатель составил 44,94%. Три недели спустя, 21 августа, он достиг 60,4%.

По мере того, как другие немецкие ПХГ после максимально возможного заполнения будут прекращать закачку, не востребованные ими объемы ежедневно поступающего в Германию газа можно будет перенаправить в "флагманское" газохранилище, хотя тут имеются чисто технические ограничения. Но достаточно будет просто сохранить нынешние темпы - примерно 5 процентных пунктов в неделю, и даже Rehden через шесть недель, к 1 октября, выйдет на требуемые 85%.

Октябрь 2022: закачка газа уже закончится, отбор газа еще не начнется

После этого, по идее, должна наступить ситуация, когда усиленная закачка газа в немецкие газохранилища уже закончилась, ежедневные поставки из европейских стран и, скорее всего, из России продолжаются, а зимний отбор газа из ПХГ еще не начался. Ведь в Германии в октябре мало кто включает отопление, а на сей раз у многих домашних хозяйств, использующих газ, будут особые стимулы с этим не спешить - тут и общее сильное подорожание голубого топлива, и введенная к тому же с 1 октября дополнительная наценка на него для клиентов тех компаний, которые наиболее сильно финансово пострадали из-за недопоставок из России. Важную роль играет также весьма широко распространенная среди немцев готовность на деле поддержать призывы правительства ФРГ к экономии энергии.

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Если прибавить к этому нарастающую экономию газа на немецких промышленных предприятиях, усиленно использующих сейчас для получения энергии и тепла нефть и уголь, а также все более активную (временную) замену газовых электростанций на угольные, то в октябре, действительно, могла бы возникнуть ситуация ощутимого снижения текущего спроса на голубое топливо.

Это дало бы шанс сбить нынешние запредельные цены на газ на спотовом рынке (на биржевых площадках) в Европе: после объявления новой остановки "Северного потока - 1" они в какой-тот момент взлетели до 3 тысяч долларов за тысячу кубометров. Или достигли на оптовом рынке 282 евро за мегаватт-час (МВтч), если использовать принятую в Европе единицу измерения.

Оптовые цены на газ выросли в Германии на 1000 процентов

Самая массовая немецкая бульварная газета Bild в связи с этим напомнила, что в середине августа 2021 года один МВтч стоил 26 евро, и подсчитала, что рост цен составил с тех пор почти 1000%. Из-за столь неестественного даже в условиях энергетического кризиса скачка усиливается подозрение, что на спотовом рынке газа биржевые спекулянты все еще ведут широкомасштабную игру на повышение.

Президент Федерального агентства по сетям ФРГ Клаус Мюллер Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Однако рано или поздно гнать котировки дальше вверх уже не получится - они слишком оторвутся от реального соотношения спроса и предложения. И тогда появится шанс, что возникший ценовой пузырь лопнет. Достаточно очевидно, что чем быстрее Германия завершит заполнение своих ПХГ и чем экономнее жители и индустрия ФРГ будут расходовать энергию и особенно газ, тем выше будет этот шанс.

А чтобы немцы не расслаблялись и не утратили готовность экономить, политики и правительственные чиновники то и дело выступают с тревожными заявлениями о предстоящей зиме. Среди них и Клаус Мюллер (Klaus Müller), глава Федерального агентства по сетям. Однако 23 августа, после официального "взятия" рубежа в 80%, даже он не сдержался. "Газохранилища в Германии заполняются с удивительной скоростью", - заявил он. Но на всякий случай тут же напомнил про необходимость экономии: "Для нас сейчас важен каждый кубический метр газа".

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