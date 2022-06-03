На газовом фронте много перемен, или Как Германия снижает зависимость от России

"Хочешь получать газ из России - готовься к его отключению". Так звучит сегодня знаменитое античное крылатое выражение "хочешь мира - готовься к войне" применительно к ситуации с поставками российского природного газа в Германию. И именно таким подходом, похоже, руководствуются сейчас правительство и парламент ФРГ.

"Мы должны убедительно продемонстрировать Путину, что могли бы обойтись без его газа", - так описывает эту стратегию Ингрид Нестле (Ingrid Nestle), эксперт по вопросам энергетики и защиты климата фракции Партии "зеленых" в бундестаге. В ходе онлайн-дискуссии, организованной близким к этой партии Фондом имени Генриха Бёлля (Heinrich Böll Stiftung), она указала на многочисленные меры, принятые законодательной и исполнительной властью ФРГ за несколько последних недель.

Новые законы ФРГ о газохранилищах и строительстве СПГ-терминалов

Так, в конце апреля вступил в силу новый закон о газохранилищах, предписывающий операторам ПХГ впредь ежегодно обеспечивать следующие уровни заполнения: к 1 октября 80%, к 1 ноября 90%, к 1 февраля 40%. Это прямая реакция на то, что контролировавшееся ранее "Газпромом" крупнейшее в ФРГ и во всем ЕС ПХГ Rehden всю прошлую осень и зиму оставалось пустым. "Газохранилища в нашей стране использовались Россией против нас", - напомнила Ингрид Нестле.

В Вильгельмсхафене с начала мая строият причал для первого в ФРГ плавучего СПГ-терминала

В середине мая бундестаг принял закон об ускорении строительства СПГ-терминалов, существенно сокращающий сроки рассмотрения и облегчающий условия подачи заявок на сооружение инфраструктуры для приема сжиженного газа. Это сделано для того, чтобы первые в Германии две плавучие регазификационные установки могли вступить в строй уже к концу этого или в начале следующего года (иными словами: в самый разгар зимних холодов), а две другие - не позднее весны 2023 года.

А в первых числах июня регулятор рынка, Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA), сообщил, что предоставит в 2023 году операторам СПГ-терминалов скидку в 40% на тот тариф, который необходимо платить при закачивании газа в магистральные трубопроводы.

Газохранилище Rehden до апреля принадлежало "Газпрому", а теперь под контролем государства

Одновременно в начале июня министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек (Robert Habeck), опираясь на правовые нормы нового закона о газохранилищах, подписал министерский указ о начале ускоренной закачки газа в ПХГ Rehden, взятого в апреле под временное государственное управление. Пока уровень заполнения составляет здесь менее 2%.

В целом же средний уровень заполнения немецких ПХГ составил на 1 июня 49,2%, что "выше, а частично и существенно выше", чем на аналогичный момент в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах, сообщило 3 июня BNetzA.

Берлин идет курсом на ускоренное развитие возобновляемой энергетики

Параллельно правящая в Германии коалиция социал-демократов, "зеленых" и либералов работает над форсированным развитием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Выступая 1 июня в бундестаге, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) объявил, что вслед за уже принятым в апреле весенним пакетом законов и мер по стимулированию возобновляемой энергетики последуют летний и осенний пакеты. Согласно социологическому исследованию ARD Deutschlandtrend, курс на развитие ВИЭ ради защиты климата и снижения зависимости от России и других стран-поставщиков углеводородов поддерживают 87% опрошенных граждан ФРГ.

Ветряки экологичнее, но ФРГ готова временно увеличить производство на угольных электростанциях

К тому же правительство Германии готовит сейчас законопроект, предусматривающий - в случае угрозы или фактического прекращения поставок из России - возможность административных запретов на использование газа в электроэнергетике и временное широкомасштабное расширение генерации электричества на угольных электростанциях. Для этого необходимо на определенный период приостановить процесс окончательного отказа от угля и на законодательном уровне установить, какое количество угольных ТЭС энергокомпании должные держать в резерве и какие компенсации они за это получат.

Таким образом, правительство ФРГ на разных направлениях усиленно работает над тем, чтобы как можно быстрее преодолеть газовую зависимость от России. Тем не менее, "над рынком продолжает висеть Дамоклов меч прекращения российских поставок", предупредил на дискуссии Фонда имени Бёлля эксперт по энергетике брюссельского аналитического центра Bruegel Георг Цахман (Georg Zachmann).

До отказа от газа из России Германии надо продержаться две зимы

Причем в условиях такой угрозы Германии придется продержаться не одну, предстоящую, а две зимы, спрогнозировал на том же мероприятии аналитик консалтинговой компании Aurora Energy Research из британского Оксфорда Казимир Лоренц (Casimir Lorenz): "Полная независимость от России будет достигнута в 2024 году, а во всей Европе скорее всего лишь в 2025-м". До этого, предупредил эксперт, правительству Германии в случае прекращения поставок из России придется в административном порядке временно отключать от газоснабжения промышленные предприятия.

Крупнейший в ФРГ промышленный потребитель газа - химический концерн BASF в Людвигсхафене

Федеральное агентство по сетям к такой чрезвычайной ситуации уже готовится. Еще в начале мая оно потребовало от примерно 2500 крупнейших индустриальных потребителей газа подобную информацию о том, сколько голубого топлива и для чего им необходимо, чтобы, как пояснил регулятор, оценить возможные последствия вынужденных отключений для конкретных предприятий и для общества в целом.

В то же время глава BNetzA Клаус Мюллер (Klaus Müller) не устает повторять, что в Германии от отключений газа законом защищены домашние хозяйства, больницы, школы, детсады, полиция, пожарные, армия. Однако под возможное рационирование могут попасть не только промышленные предприятия, но и сфера досуга, например, бассейны.

Впрочем, эксперты сомневаются, что Россия пойдет на такой радикальный шаг, как отключение газа наиболее крупным европейским клиентам и особенно Германии - главному, причем с большим отрывом, экспортному рынку госкомпании "Газпром". "Россия хочет получить эти деньги", - уверен Георг Цахман. Вместо этого, полагает эксперт, Москва будет и дальше искусственно ограничивать поставки, чтобы гнать вверх цены на газ, а также "продолжит свои рублевые игры".

Расчеты за газ в рублях - способ гнать вверх спотовые цены

Георг Цахман убежден, что подлинная цель так называемого перевода оплаты за газ на рубли путем открытия двух счетов в "Газпромбанке" ("и мы в этом, к сожалению, участвуем") состоит в том, чтобы создать "серую зону, в которой будут приниматься непрозрачные решения о том, кто получит газ". А это ведет к нервозности на рынке - и, соответственно, к более высоким ценам.

Аналогично газовую политику Владимира Путина оценивает и Йенс Зюдекум (Jens Südekum), профессор Дюссельдорфского университета и член научно-консультативного совета при министерстве экономики и защиты климата ФРГ. "Каждый раз, когда он грозит другим странам остановить поставки или действительно это делает, взлетает спотовая цена на газ, составляющая основу многих контрактов. Тем самым он зарабатывает, в том числе и в Германии, больше денег на том же объеме", - пояснил эксперт в интервью агентству Reuters.

Призыв никогда больше не закупать российский газ на демонстрации во Франкфурте-на-Майне

На вопрос журналиста, насколько вероятно то, что Россия отключит газ Германии (как она уже поступила с рядом небольших стран ЕС и с Польшей, контракт с которой, однако, в этом году и так истекал), профессор Зюдекум ответил: "Тут следует учитывать, что такое он сможет сделать только один раз. Ведь, если газопроводы окажутся пустыми, то часть инфраструктуры будет повреждена и станет непригодной к дальнейшему использованию".

Но неужели, спросил корреспондент Reuters, Путин будет ждать до середины 2024 года, когда правительство Германии рассчитывает со своей стороны положить конец газовым поставкам из России? "Скорее он сам перекроет нам кран, - считает консультант правительства ФРГ Йенс Зюдекум. - Тем самым он сможет еще раз посеять хаос в немецкой промышленности перед тем, как списать весь этот бизнес".

Но пока такого не произошло, Германия будет и дальше действовать по формуле "хочешь получать газ из России - готовься к его отключению", выигрывая время и демонстрируя своими многочисленными мерами хозяину Кремля, что хаос в немецкой экономике может оказаться вовсе не таким большим, как, возможно, рассчитывает Владимир Путин.

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