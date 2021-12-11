 Запасы газа в Германии по сравнению с ноябрем уменьшились | Новости из Германии о Германии | DW | 11.12.2021

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Германия

Запасы газа в Германии по сравнению с ноябрем уменьшились

Несмотря на обещание "Газпрома" увеличить поставки газа, ПХГ его дочерней фирмы в Германии заполнено лишь на 18 процентов, в ноябре уровень достигал 22 процентов.

Манометр в газохранилище немецкой компании E.On

Газохранилище немецкой компании E.On

Несмотря на обещание "Газпрома" увеличить поставки газа, его запасы в принадлежащем российскому госконцерну газохранилище в Германии по состоянию на пятницу, 10 декабря, даже меньше, чем в начале ноября. Хранилище дочерней газпромовской фирмы Astora заполнено лишь примерно на 18 процентов, сообщает издание Der Spiegel.

Ранее, 9 ноября, когда "Газпром" проанонсировал начало закачки газа в пять европейских газохранилищ, запасы голубого топлива в немецких ПХГ еще достигали 22%. В ответ на запрос, сделанный журналистами, в Astora заявили, что компания, будучи оператором газовых хранилищ, "согласно законодательству не может влиять на поведение клиентов и уровень заполнения" (газохранилищ. - Ред.).

В ЕС подозревают "Газпром" в манипуляциях

Европейские эксперты, СМИ и политики уже не раз высказывали подозрение, что "Газпром" целенаправленно способствовал возникновению дефицита на европейском рынке газа, чтобы заставить Германию и Евросоюз побыстрее выдать разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Москва эти обвинения отвергает, упрекая ЕС в том, что там не сумели вовремя наполнить ПХГ после прошлой холодной зимы.

Цены на газ бьют рекорды

Между тем, по данным немецкого портала сравнения цен Check24, оптовые цены на газ в Германии выросли до рекордного уровня - 1 мегаватт-час природного газа продается за 81 евро, в то время как годом раньше его цена сохранялась на уровне 14 евро. Соответственно, цены на газ для потребителей тоже взлетели до рекордных высот.

"Газпром" не считает себя ответственным за недостаток газа

В "Газпроме" уверяют, что выполняют свои обязательства по поставкам в полной мере, используя различные пути транспортировки газа, в том числе "Северный поток - 1" и украинские газопроводы. Недостаток топлива объясняется комплексом разных причин, в том числе слишком высокой рентной платой за транзит газа в Украине.

На совещании с Владимиром Путиным 27 октября глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания планирует достичь целевых объемов закачки газа в подземные хранилища России - 72,6 млрд кубометров - к 1 ноября. Закачку газа в европейские подземные хранилища Миллер пообещал начать сразу после завершения закачки в российские ПХГ. Эту процедуру предполагалось завершить к 8 ноября.

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    Автор: Андрей Гурков


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