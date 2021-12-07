Эксперт: Украине надо готовиться к концу транзита российского газа

"Конец российского газового транзита. Вызовы для Украины". Так озаглавлена научная статья заместителя директора и руководителя отдела политики и экономики Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете профессора Хайко Пляйнеса (Heiko Pleines). Она опубликована в новом выпуске выходящего дважды в месяц аналитического дайджеста Ukraine-Analysen. Это совместный проект шести немецких исследовательских центров, изучающих восточноевропейские страны. В интервью DW ученый разъяснил свою точку зрения на перспективы украинской газотранспортной системы (ГТС) и газоснабжения Украины.

Deutsche Welle: Профессор Пляйнес, в споре о "Северном потоке - 2" Евросоюз требует от России гарантий продолжения газового транзита через Украину, а вы публикуете статью про конец этого транзита. Вы считаете, что ЕС не сможет настоять на своем?

Хайко Пляйнес: Я, конечно, не провидец, но простой подсчет показывает: после ввода в строй "Северного потока - 2" украинская газотранспортная система России больше не понадобится, поскольку для экспорта российского газа будет достаточно других транспортных мощностей. И даже если небольшой, символический объем транзита сохранится - глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил о 10-15 миллиардах кубометров в год - пользы от этого Украине не будет, ведь речь идет примерно о 10 процентах пропускной способности ГТС. Тогда неминуемо встанет вопрос, стоит ли вообще сохранять эту систему в нынешнем виде.

"Северный поток-2" - геополитический и экономический проект

- Вы сейчас фактически подтверждаете правоту тех, кто считает "Северный поток - 2" главным образом политическим проектом.

Профессор Бременского университета Хайко Пляйнес

- А Россия никогда и не скрывала, что хочет избежать транзита через Украину. Тут, безусловно, имеется геополитическая составляющая, но есть и экономическая, поскольку сооруженная еще в советские времена украинская ГТС полностью устарела и требует модернизации. И в России не раз говорили, что построить новый газопровод будет дешевле. Но спору нет: конечная цель состояла в том, чтобы обойти Украину. Именно поэтому ей следует теперь перестать рассчитывать на дальнейший транзит российского газа.

- Стало быть, заголовок вашей статьи - это не столько прогноз, сколько призыв настроиться на весьма вероятный сценарий прекращения российского газового транзита после того, как в конце 2024 года закончится ныне действующий пятилетний договор?

- Да, надо в любом случае подготовиться к тому, что транзит может прекратиться. Ведь даже нынешний договор был подписан буквально в последнюю минуту.

Для газоснабжения Восточной Украины потребуются реверсные поставки

- За что конкретно Украине следовало бы сейчас взяться?

- Мне видятся два ключевых аспекта. Первым делом нужно обеспечить условия для снабжения газом Восточной Украины. В настоящий момент на востоке страны происходит отбор российского транзитного газа, а на западе закачивается соответствующий объем, добытый в самой Украине. На случай прекращения российского транзита нужны технические предпосылки для того, чтобы качать газ в восточном направлении.

- Вы сейчас говорите не о сепаратистских территориях?

- Нет, они снабжаются напрямую из России, я имею в виду, условно говоря, Мариуполь.

- Иными словами, Украина должна озаботиться тем, как она - чисто технически - будет доставлять в тот же Мариуполь газ из Западной Украины или, скажем, из Словакии?

- Именно! ГТС Украины должна обеспечить возможность реверсных поставок с запада на восток. Второй ключевой аспект: нужно принять решение о дальнейшей судьбе чрезмерно большой газотранспортной системы, на содержание которой уходит немало средств и для поддержания которой постоянно требуется технический газ. Надо задаться вопросом, не выгоднее ли приступить к ее частичному демонтажу?

"ГТС Украины должна стать более стройной"

- Выкопать трубы и отправить их на переплавку?

- Я не уверен, что такая утилизация принесет большую выгоду, но, в принципе, задача состоит именно в том, чтобы сделать ГТС Украины более стройной. И более эффективной, снизив, например, значительные потери газа на устаревших компрессорных станциях. Это долгосрочная задача, но готовить ее решение надо прямо сейчас.

- А как вы относитесь к планам переориентации украинской газотранспортной системы на поставки в Германию и другие страны ЕС произведенного в Украине "зеленого" водорода?

- В любом случае это планы на довольно отдаленное будущее. На более близкую перспективу реалистичным вариантом скорее представляется использование украинских подземных хранилищ газа компаниями из ЕС, что обеспечило бы регулярную загрузку имеющихся трубопроводов хотя бы на западе Украины. Опыт последних месяцев показал, что, с одной стороны, Евросоюзу нужны газохранилища, чтобы снижать в зимнее время непосредственную зависимость от российских поставок. С другой стороны, те же события свидетельствуют о том, что ЕС сейчас скорее не хватает газа, чем возможностей для его хранения.

- Какие же из этого следуют выводы?

- Украина собирается модернизировать свои газохранилища, и это правильно уже хотя бы потому, что ей самой еще длительное время предстоит пользоваться природным газом. Если же говорить о европейском рынке газа, то попытки спрогнозировать его развитие пока почти всегда оказывались неудачными, поскольку оно подвержено влиянию слишком большого числа трудно предсказуемых факторов.

Европейский рынок газа: множество трудно предсказуемых факторов

- Например?

- Мы не знаем, каким будет спрос на газ в Германии и в ЕС, войдет ли "Северный поток - 2" в строй полностью или частично, и заработает ли он вообще, прекратит ли Россия украинский транзит, сможет ли она производить существенно больше газа, чем сейчас, построят ли в Германии терминал для приема сжиженного газа, насколько это снизит значение трубопроводных поставок.

- В такой ситуации вы рекомендуете Украине сосредоточиться на технической подготовке к снабжению Восточной Украины и на разработке планов реформирования ГТС с ее избыточными мощностями?

- А у нее нет другого выбора, поскольку многие факторы, влияющие на газовый рынок, от нее никак не зависят. И в Украине это понимают.

Киев уже начал готовиться к концу российского газового транзита?

- Однако складывается впечатление, что в данный момент Киев все силы бросает на борьбу против "Северного потока - 2".

- Если бы в Киеве говорили "мы не хотим этого газопровода, но если он войдет в строй, мы к этому уже готовы", то с внешнеполитической точки зрения вели бы себя крайне неуклюже. Если вы стремитесь предотвратить проект, вы должны изображать его гигантской проблемой.

- Вы хотите сказать, что на самом деле в Киеве за кулисами наверняка уже начали активно готовиться к весьма вероятному концу российского газового транзита?

- Давайте я отвечу так: в настоящее время заявления украинской стороны явно сфокусированы на геополитическом аспекте, а не на экономическом и техническом. Эти факторы - пока - не в центре внимания.

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