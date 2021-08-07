 Украинский водород для Европы: видение будущего или мыльный пузырь? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 03.10.2021

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Украина

Украинский водород для Европы: видение будущего или мыльный пузырь?

Операторы украинских газопроводов, которые вскоре могут потерять транзит российского газа, вынашивают планы транспортировать водород. Каковы шансы Украины стать крупным экспортером "зеленого" топлива?

H2, формула водорода

Пока политики спорят, нужен ли Германии только что достроенный газопровод "Северный поток - 2", немецкие операторы газовых сетей уже готовятся к завершению газовой эры. К 2040 году, согласно стратегии, представленной в этом году объединением 23 ведущих компаний Европы в сфере энергетической инфраструктуры, на континенте должна появиться сеть водородных трубопроводов. Частью этих планов является и Украина.

Центральноевропейский водородный коридор

23 сентября Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ), а также транспортеры газа из Германии (OGE), Чехии (NET4GAS) и Словакии (EUSTREAM) объявили о планах создать Центральноевропейский водородный коридор, который соединит Украину и юг Германии. Согласно экспертным прогнозам, Германия через несколько десятилетий станет главным рынком "зеленого" водорода в Европе. Речь идет об экологически чистом топливе, полученном путем электролиза воды с применением электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников. Внутреннее производство "зеленого" водорода в Германии сможет покрыть лишь треть спроса в 2045 году, прогнозирует, в частности, берлинский Фонд климатической нейтральности (Stiftung Klimaneutralität). Остальное придется импортировать. Участники нового трубопроводного консорциума надеются, что одним из главных поставщиков станет Украина.

Переход именно на "зеленый" водород необходим для реализации стратегии Европейского Союза, предусматривающей полный отказ от ископаемых видов топлива к 2050 году. "Чтобы перейти на водород к 2040 или 2050 году, нужно начинать подготовку инфраструктуры уже сегодня", - отметил в интервью DW директор баварского оператора газовых сетей Bayernets GmbH Рихард Унтерзеер (Richard Unterseer). Его компания присоединилась к консорциуму, чтобы после завершения эпохи природного газа гарантировать обеспечение украинским водородом - прежде всего, промышленных центров на юго-востоке Баварии.

Водород - технология будущего

Консорциум поставил себе цель начать промышленные поставки водорода из Украины в Германию и другие страны Центральной Европы уже с 2030 года. А поставляться топливо должно по трубопроводам, которые вскоре могут оказаться частично или полностью ненужными из-за сокращения транзита российского газа по территории Украины и Словакии.

Подходят ли для водорода существующие газопроводы?

До недавнего времени в экспертных кругах высказывались сомнения, что удастся использовать стальные трубы магистральных газопроводов для транспортировки водорода. Рихард Унтерзеер этого скепсиса не разделяет. По его словам, все обычные стальные трубы в европейских газопроводах можно использовать для транспортировки водорода. "Сети можно переоборудовать. Только использовать их можно будет не под максимальным давлением. Давление придется снизить. Проблема в том, что от перепадов давления сталь может быть повреждена. Если снизить давление, это поможет избежать значительных перепадов", - объясняет менеджер оператора баварских газовых сетей.

По словам Унтерзеера, переоборудование существующих сетей, впрочем, будет удовольствием недешевым. Придется заново оборудовать насосные станции, построить новые компрессорные станции и частично заменить арматуру.

Переоборудование газотранспортных сетей под водород обойдется недешево

Переоборудование газотранспортных сетей под водород обойдется недешево

Строительство водородной инфраструктуры - не за горами

Bayernets планирует уже через 3-4 года перевести с природного газа на водород первый участок в своей сети газопроводов. Начало будет скромным: будут переоборудованы сначала 14 километров газопровода из в общей сложности более 1600 километров, которые находятся в управлении баварской компании. Речь идет о нити, которая соединит завод по производству водорода и промышленный кластер вблизи города Бургхаузен. "Это будет моментом зарождения будущего водородного трубопровода из Украины через Словакию и Австрию в Баварию. Бургхаузен является частью "баварского химического треугольника" - это третий по величине промышленный парк Германии. Ему нужен водород, чтобы этот промышленный центр существовал и в дальнейшем", - отмечает Рихард Унтерзеер.

Первые результаты научных исследований пригодности стальных газовых труб для водорода, на которые ссылается Унтерзеер, являются лишь предварительными. Они, как отмечается на странице Немецкого профессионального объединения газа и водорода (DVGW), проводились в статических лабораторных условиях, а для более точных результатов нужны испытания на практике. Первый исследовательский проект в практических условиях совсем недавно был одобрен Федеральным министерством образования и науки. Как сообщили DW в ведомстве, результатов практических испытаний ожидают через четыре года.

Сколько будет стоить водород, и где его столько взять?

Килограмм водорода в Германии сейчас стоит 4-6 евро. Это в два-три раза дороже, чем нынешняя стоимость газа в пересчете на содержание энергии на кубометр, подсчитал Рихард Унтерзеер. А к этому следует добавить еще и 21 цент за килограмм на тысячу километров транспортных расходов, как подсчитали авторы нынешнего экспертного отчета Extending the European Hydrogen Backbone. 

Надежды на рентабельность торговли водородом базируются на оптимистичных прогнозах представителей водородной отрасли, согласно которым цена этого топлива благодаря повышению эффективности производства через несколько десятилетий упадет до уровня в 1-2 евро за килограмм. "Да, это топливо будет дороже, чем газ сейчас. Но дешевле, чем будет стоить газ в будущем, с учетом налогов на выбросы углерода и других сборов", - объясняет Рихард Унтерзеер.

Скромные мегаватты из возобновляемых источников

Каковы расчеты себестоимости производства "зеленого" водорода в Украине, неизвестно. "Это коммерческая тайна", - отметил в беседе с DW заместитель генерального директора львовской компании "Эко-Оптима" Степан Козицкий. Как участник нового "водородного" консорциума эта компания в будущем должна стать поставщицей "зеленого" водорода в страны Центральной Европы. "Мы планируем построить производственные мощности на 100 мегаватт электролиза. Для этого нам нужно 300 миллионов евро инвестиций. Надеемся найти эти средства в европейских банках и учреждениях с помощью партнеров по консорциуму", - рассказывает Козицкий.

Треть инвестиций должна пойти на развитие мощностей "Эко-Оптимы" по производству электроэнергии из возобновляемых источников. Пока у компании нет даже достаточных энергомощностей для анонсированных 100 мегаватт электролиза. Для этого нужно 300 мегаватт "зеленой" электроэнергии, а суммарная мощность солнечных и ветровых электростанций "Эко-Оптимы" во Львовской и Ивано-Франковской областях составляет 160 мегаватт.

Водород не спасет "Трансгаз"

Если смотреть на это в масштабах Центральноевропейского водородного коридора и его потенциальных мощностей после вероятной потери транзита российского газа, то это - капля в море. По подсчетам эксперта брюссельского аналитического центра Bruegel Георга Цахмана (Georg Zachmann), чтобы заполнить украинско-словацкую ветку трубопровода "Трансгаз" водородом на экспорт Украине нужно создать мощности по производству этого топлива в 35 гигаватт. А это в 350 раз больше, чем планирует производить "Эко-Оптима".

Кроме того, чтобы наполнить "Трансгаз" водородом, нужно 100 гигаватт мощностей по производству "зеленой" энергии, подсчитал Цахман. Сейчас, по данным Госэнергоэффективности, все "зеленые" электростанции в Украине имеют мощность лишь в 13 гигаватт, а национальная стратегия развития возобновляемой энергетики предусматривает, что к 2035 году эти мощности вырастут лишь до 22 гигаватт.

Георг Цахман в беседе с DW признался, что в ближайшем будущем не видит экономической целесообразности масштабных инвестиций в переоборудование магистральных газопроводов под водород, ведь это топливо в Украине будет дороже, чем в Германии. "В Украине дороже устанавливать ветровые электростанции, ведь инвесторам приходится брать дорогие кредиты. Здесь больше проблем с коррупцией, а также правовая неопределенность. По той же причине в Украине будет дороже строить установки для электролиза, а затем водород еще надо будет транспортировать через несколько стран", - отмечает эксперт.

Ветряки в Одесской области Украины

Ветряки в Одесской области Украины

Брюссельский аналитик убежден, что более рационально будет экспортировать в Евросоюз украинскую "зеленую" электроэнергию, которой в Германии может не хватить для производства водорода. Так что лучше бы европейские партнеры сконцентрировались на поддержке развития "зеленой" энергетики в Украине, считает Цахман. "Нужны кредиты для новых станций, кредиты на создание маневренных мощностей в украинской энергосистеме, в частности, за счет модернизации гидроэлектростанций. Надо также поддержать Украину на пути интеграции в европейские энергосети", - отмечает эксперт.

Однако главное, полагает Георг Цахман - привязать помощь ЕС к реформе регулирования украинского энергосектора. "Иначе это выброшенные деньги", - констатирует аналитик. По его словам, нет смысла вкладывать деньги в энергосистему в нынешнем виде, когда из нее исчезают деньги - из-за завышенной стоимости тепловой энергии, из-за завышенных тарифов на услуги распределительных сетей и заниженных тарифов для потребителей.

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    Автор: Андрей Гурков


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