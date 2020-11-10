У Германии скоро будет четыре СПГ-терминала, первый уже начали строить

"Не было ни гроша, да вдруг алтын". Эта русская пословица как нельзя лучше подходит к описанию ситуации с терминалами по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Германии. До вторжения России в Украину ФРГ была единственной крупной страной ЕС, не имеющей собственной инфраструктуры для приема танкеров с СПГ и его последующей регазификации. Теперь их будет четыре.

СПГ-проект в Вильгельмсхафене реализует давний партнер "Газпрома" Uniper

Причем два из них должны войти в строй уже предстоящей зимой - в конце 2022 года или в самом начале 2023-го. На это очень рассчитывает вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), сосредоточившийся сейчас на скорейшем снижении зависимости Германии от российских энергоносителей. 5 мая он приехал в порт Вильгельмсхафена на Северном море, чтобы торжественно дать старт строительству первого немецкого СПГ-терминала.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек во время пресс-конференции в Вильгельмсхафене 5 мая 2022

Вильгельмсхафен - самый глубоководный немецкий порт, сюда могут заходить крупнейшие океанские суда и танкеры. Это главный немецкий нефтяной порт, отсюда идут нефтепроводы к нескольким западногерманским НПЗ. А примерно в 25-ти километрах от города находится одно из самых мощных в ФРГ и в ЕС подземных хранилищ газа (ПХГ) Etzel, соединенное тремя трубопроводами с газотранспортными системами Германии и Нидерландов.

Поэтому немецкая энергетическая компания Uniper, один из операторов ПХГ Etzel (и давний партнер "Газпрома"), решила реализовать свой СПГ-проект стоимостью в 65 млн евро именно в Вильгельмсхафене. Для этого необходимо, с одной стороны, создать береговую инфраструктуру - расширить и модернизировать тот причал, где будет пришвартовано судно с регазификационной установкой (FSRU). Подобный плавучий приемный СПГ-терминал, к примеру, действует с 2014 года в Клайпеде, обеспечивая газом не только Литву, но и соседние страны ЕС. Собственно, по случаю начала именно этих работ в порту Роберт Хабек и приехал в Вильгельмсхафен.

Как быстро удастся проложить трубопровод к ПХГ Etzel?

С другой стороны, необходимо соединить СПГ-терминал с ПХГ Etzel и сходящимися там магистральными газопроводами. Этот проект уже разработан, и 5 мая он, как того и требуют законы ФРГ, был опубликован в интернете для общественного обсуждения. Теперь жители затронутых населенных пунктов в течение месяца могут высказать свои замечания или в судебном порядке опротестовать его полностью или частично.

Подземное хранилище газа Etzel близ Вильгельмсхафена - одно из крупнейших ПХГ в Германии и в Евросоюзе

Такое уже не раз случалось в Германии с самыми разными инфраструктурными проектами, что зачастую надолго задерживало их реализацию. Поэтому правительство ФРГ разработало и намерено в ближайшее время внести в парламент специальный закон, призванный максимально ускорить строительство СПГ-терминалов, столь нужных сейчас для скорейшего преодоления энергетической зависимости от России. Закон предусматривает меры по ускорению как бюрократических процедур, связанных с утверждением проектов, так и тендеров на участие в строительстве.

Если удастся избежать задержек, прокладку трубопровода планируется начать в августе с тем, чтобы до конца года ввести его в эксплуатацию. Значительно меньше времени займет начавшаяся перестройка причала в порту.

Почему в Германии не было СПГ-терминалов и почему теперь они нужны

Наряду с проектом в Вильгельмсхафене, способном, по данным Uniper, обеспечить 8,5% потребности Германии в природном газе, правительство ФРГ сразу же после вторжения российских войск в Украину решило поддержать и строительство СПГ-терминала в Брунсбюттеле в устье Эльбы. Оба этих порта канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал 27 февраля в своей речи во время специального заседания бундестага, в которой он провозгласил коренной поворот во внешней, оборонной и энергетической политике страны.

Тем самым он положил конец долгой дискуссии о том, а нужны ли Германии вообще собственные терминалы для приема СПГ. Ведь до войны преобладала точка зрения, что потребности ФРГ вполне обеспечиваются трубопроводным газом от "Газпрома", а при необходимости немецкие компании всегда могут прикупить на мировом рынке дополнительные объемы сжиженного газа и импортировать их через работающие далеко не на полную мощность регазификационные установки в Нидерландах, Бельгии или Франции, благо газотранспортные системы всех этих стран соединены друг с другом.

Начало большой войны в Украине кардинально изменило концепцию снабжения Германии газом. Стало ясно, что зависимость всего Евросоюза от России оказалась запредельно высокой, что страны ЕС будут теперь ускоренно расширять импорт СПГ и что мощности имеющихся европейских приемных терминалов могут оказаться максимально загруженными, а потому такому крупному потребителю газа, как ФРГ, без собственной инфраструктуры просто не обойтись.

Брунсбюттель, Штаде и Гамбург: три СПГ-терминала в низовье Эльбы

Только если в конце февраля речь шла о двух СПГ-терминалах, то к концу апреля заговорили уже о четырех. Накануне приезда в Вильгельмсхафен, 4 мая, министр экономики Роберт Хабек подтвердил: Германии удалось забронировать на мировом рынке четыре плавучих СПГ-терминала, которые поступят в ее распоряжение к концу 2022 года.

Таким образом, к Вильгельмсхафену и Брунсбюттелю добавился терминал в Штаде. Это еще один порт в низовье Эльбы, но несколько выше по течению. Собственно, все три этих проекта активно обсуждались еще в 2019 году, когда предыдущее правительство ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) и вице-канцлером, министром финансов Олафом Шольцем готово было оказать государственную поддержку сооружению одного-двух терминалов для приема СПГ, главным образом американского. Это была (тщетная) попытка задобрить тогдашнего президента США Дональда Трампа и предотвратить санкции Вашингтона против "Северного потока - 2".

Один из двух немецких финансистов этого российского газопровода, компания Uniper, осенью 2020 года даже объявила прием заявок на долгосрочное бронирование мощностей терминала в Вильгельмсхафене, но потом заморозила проект, объяснив это слишком низким спросом на его услуги. Причем такое решение совпало с поражением Дональда Трампа на президентских выборах.

Контейнерный терминал гамбургского порта

Короче, уже три года назад проекты в Вильгельмсхафене, Брунсбюттеле и Штаде были в значительной мере подготовлены. А вот кандидатура Гамбурга возникла лишь в последних числах апреля, когда бургомистр Гамбурга Петер Ченчер (Peter Tschentscher) неожиданно объявил, что до конца нынешнего года здесь тоже мог бы заработать плавучий терминал по приему СПГ. При этом он подчеркнул, что в крупнейшем порту Германии уже имеется разветвленная сеть газопроводов, что позволит быстро подключить регазификационную установку к газотранспортной системе страны.

На смену СПГ должен прийти "зеленый" водород

Дело в том, что сооружение дополнительного трубопровода потребуется не только в Вильгельмсхафене, но и в Брунсбюттеле, причем там необходимо проложить более 50 километров. Так что пока не совсем понятно, какой именно терминал будет тем вторым, что мог бы войти в строй уже к концу года наряду с проектом Uniper. Что касается двух других, то их эксплуатация, объявил Роберт Хабек, должна начаться приблизительно в следующем мае.

Таким образом, примерно через год Германия будет обладать четырьмя СПГ-терминалами, и эти мощности, подчеркнул министр экономики ФРГ на пресс-конференции в Вильгельмсхафене, непременно следует рассматривать в европейском контексте, поскольку их планируется использовать для снабжения не только немецкого рынка, но при необходимости и стран ЕС, например Австрии, или Польши, или других государств Восточной Европы.

Компьютерное изображение будущего стационарного СПГ-терминала в Брунсбюттеле

А еще Роберт Хабек подчеркнул, что аренда регазификационных судов - это пусть и длительное, но все же временное, переходное решение (на которое правительство выделило 2,94 млрд евро). Ведь в Вильгельмсхафене, Брунсбюттеле и Штаде в ближайшие годы намечено сооружение стационарных терминалов, которые с самого начала должны быть приспособлены к приему не только СПГ, но и другого газа -"зеленого" водорода, произведенного из воды методом электролиза с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Германия планирует постепенно заменять ископаемый природный газ на возобновляемый водород, который мог бы поступать в порты ФРГ, в частности, из богатых солнцем стран Африки.

Крупнейший проект государственно-частного партнерства в истории ФРГ

Но это - в будущем, а пока правительство ФРГ собирается "со скоростью света", по словам Роберта Хабека, запустить плавучие СПГ-терминалы, опираясь при этом на крупный бизнес. Так, в Вильгельмсхафене проект реализует Uniper, в Брунсбюттеле - немецкий энергетический концерн RWE, нидерландская госкомпания Gasunie и немецкий госбанк KfW, который внесет 50% капитала. За проектом в Штаде стоят американский химический гигант Dow, бельгийская газотранспортная компания Fluxus, немецкий логистический холдинг Buss Group.

В результате переориентация немецкого газоснабжения с российского трубопроводного газа на СПГ становится, похоже, крупнейшим проектом государственно-частного партнерства в истории ФРГ.

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