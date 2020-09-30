Отказ Uniper от СПГ-терминала: что это означает для "Газпрома" и "Новатэка"

Стоило только Дональду Трампу проиграть президентские выборы, как немецкая энергетическая компания Uniper тут же заморозила планы сооружения в ФРГ приемного терминала для сжиженного природного газа (СПГ). Именно так воспринимается заявление одного из европейских участников проекта "Северный поток - 2", обнародованное в пятницу, 6 ноября. В США в тот момент еще продолжался подсчет голосов, но поражение действующего президента, решительного противника нового российского газопровода, становилось все более очевидным.

СПГ-терминалы в Германии: политическая уступка Дональду Трампу?

Сама компания Uniper фактический отказ от планов размещения в порту Вильгельмсхафена плавучего СПГ-терминала с предстоящим уходом Дональда Трампа, естественно, связывать не стала. Она объяснила необходимость "пересмотра проекта" тем, что в ходе приема обязывающих заявок на бронирование его мощностей спрос оказался намного ниже ожидавшегося. Эта процедура, начавшаяся 22 сентября, завершилась 30 октября. Однако после этого немецкая компания почему-то целую неделю медлила с обнародованием своего решения, хотя оно, надо полагать, созрело уже по ходу неудовлетворительной процедуры резервирования.

Логотип компании Uniper в ее штаб-квартире в Дюссельдорфе

Решение Uniper еще не означает, что на территории Германии так и не появятся СПГ-терминалы. Ведь наряду с проектом в Вильгельмсхафене имеются еще два других - в Брунсбюттеле и в Штаде. Однако столь очевидный провал одного из них может усилить сомнения в экономической целесообразности остальных. Особенно с учетом того, что возможностями принимать сжиженный газ обладают ближайшие соседи и партнеры ФРГ по Евросоюзу Бельгия, Нидерланды и Польша.

Сомнения усиливает то, что тема сооружения в ФРГ СПГ-терминалов в последние полтора года усиленно продвигалась из политических соображений, - в контексте нараставшего американского давления на "Северный поток - 2". Весьма показательно, что о намерении оказать государственную поддержку таким терминалам министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер впервые объявил в Берлине в середине февраля 2019 года в ходе представительной германо-американской конференции, посвященной развитию немецкого рынка сжиженного газа.

Победа "Газпрома": конкурентов будет меньше

Спустя месяц правительство Германии устранило главное препятствие для финансирования строительства СПГ-терминалов, изменив законодательство в интересах инвесторов. Так что растущая готовность Германии принимать на немецкой территории сжиженный газ, в том числе из США, выглядела как явная уступка Берлина Дональду Трампу в надежде, что в ответ Вашингтон перестанет противодействовать завершению строительства "Северного потока-2".

Надежды оказались напрасными: в декабре 2019 года американские законодатели наложили на проект дополнительные санкции, и стройка встала, поскольку ее покинули западные суда-трубоукладчики. В какой мере администрация будущего президента США Джо Байдена изменит отношение к новому российскому газопроводу на Балтике, пока сказать трудно. Ведь его однопартийцы-демократы поддерживали и совместно с республиканцами даже в значительной мере формировали прежний жесткий курс.

Но теперь по крайней мере ясно, что Uniper, участник проекта "Северный поток - 2", сооружать дополнительный канал поставок природного газа на крупнейший в Европе немецкий рынок не станет. На первый взгляд, это выглядит как очевидная победа "Газпрома": конкурентов будет меньше.

В то же время этот отказ можно считать тревожным или по меньшей мере настораживающим сигналом для российских поставщиков газа в Европу - не только для "Газпрома", но и для "Новатэка". Эта компания сделала ставку на сжиженный газ и теперь вслед за "Ямал СПГ" реализует на севере Западной Сибири проект "Арктик СПГ-2".

Поставщики разуверились в перспективах европейского рынка газа

Зададимся вопросом: если американские производители СПГ так рвутся на европейский рынок, как об этом неоднократно писали в России, если президент США Дональд Трамп ради них даже пошел на серьезный политический конфликт с Германией и в целом с Евросоюзом - то почему же они не воспользовались сейчас возможностью на длительный срок забронировать мощности будущего немецкого терминала?

Менеджер Uniper, руководитель проекта LTeW в Вильгельмсхафене Оливер Гизе (Oliver Giese) объяснил это так: "Наверняка свою роль сыграла экономическая неуверенность из-за нынешней ситуации. Многие предприятия не хотят в настоящее время связывать себя долгосрочными договоренностями".

Вильгельмсхафен - самый глубоководный и крупный нефтяной порт Германии

По сути дела это означает: они, в отличие от "Газпрома", сегодня, в конце 2020 года, уже больше не уверены в долгосрочных и даже среднесрочных перспективах европейского рынка газа, как были уверены в 2019 году, когда активно подавали предварительные заявки на мощности планировавшегося терминала. Если теперь спрос действительно оказался настолько низким, как об этом говорит Uniper, то производители СПГ явно опасаются длительного периода низкого потребления и, как следствие, низких цен в Европе на газ в целом.

Для "Новатэка" это неблагоприятная перспектива, хотя компания имеет возможность перенаправить свои танкеры с европейского рынка на азиатский. Впрочем, там цены тоже снизятся, если все крупнейшие производители предпочтут поставлять СПГ главным образом в Азию.

В свою очередь, "Газпром" привязан к Европе, своему главному рынку сбыта, многочисленными трубопроводами. Длительный период особо низких цен в ЕС означал бы для российской государственной компании, с одной стороны, меньше конкуренции с поставщиками СПГ, но, с другой стороны, перспективу годами получать меньше доходов и прибыли.

Хочет ли Fortum сворачивать газовый бизнес?

Настораживает и нечто другое. В августе Uniper предупредила своих акционеров, что вероятность срыва строительства "Северного потока - 2"возросла, и что выданный этому проекту кредит, возможно, придется списать. В сентябре пошли слухи, что компания якобы хочет избавиться от своей доли в немецком газопроводе OPAL - продолжении "Северного потока", первого российского трубопровода на Балтике. Теперь, в начале ноября, последовал отказ от СПГ-терминала.

Две нитки газопровода OPAL, продолжения "Северного потока" в ФРГ, были проложены в 2010-12 годах

Некоторые наблюдатели в Германии допускают, что новый собственник Uniper, финский полугосударственный концерн Fortum, контролирующий с августа 2020 года свыше 75% немецкой компании, вообще не очень заинтересован в газовом бизнесе, поскольку делает ставку на возобновляемую и атомную энергетику.

Правда, новый глава Uniper Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck) в официальном заявлении на сайте компании заверил, что она "будет и впредь содействовать надежным поставкам СПГ", поскольку это - растущий рынок и "природный газ вносит все более важную роль в энергетическую безопасность и в декарбонизацию глобальной энергосистемы".

В то же время в этом пресс-релизе обращает на себя внимание фраза о том, что "в долгосрочном плане одной из опций" для площадки в Вильгельмсхафене мог бы стать импорт водорода. А это бизнес, которым ни "Газпром", ни "Новатэк" не занимаются. Во всяком случае, пока, хотя в правительстве России уже работают над планами развития в РФ водородной экономики

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