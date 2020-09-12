Партнер "Газпрома" Uniper хочет избавиться от доли в газопроводе OPAL?

Немецкая энергетическая компания Uniper, месяц назад окончательно перешедшая под контроль финского энергетического концерна Fortum, зондирует почву для продажи своей 20-процентной доли в газопроводе OPAL. К поиску покупателей привлечен американский инвестиционный банк Citi. Сделка могла бы состояться еще в этом году, однако окончательное решение о судьбе актива будет принято после президентских выборов в США 3 ноября.

Такое сообщение распространило 29 сентября обычно хорошо осведомленное информационное агентство Reuters. Оно ссылается сразу на несколько источников, знакомых с ситуацией, но не называет их. Агентство запросило комментарии у Uniper и Citi, но те не ответили. Однако и не выступили с опровержениями.

Сначала Ruhrgas, потом E.on, теперь Uniper

Поэтому DW решила рассказать о подоплеке возможной сделки. Ведь речь идет о старейшем в ФРГ импортере российского газа, который является не только совладельцем OPAL, продолжения газопровода "Северный поток" на территории Германии, но и инвестором "Северного потока-2". К тому же есть прецедент: три года назад компания Uniper уже вышла из другого крупного совместного проекта с "Газпромом". Продажа еще одного связанного с Россией актива выглядела бы уже как определенная тенденция.

Эмблема Uniper в штаб-квартире компании в Дюссельдорфе

Сначала немного истории. Газовый бизнес с Россией Uniper унаследовала от компании Ruhrgas, которая еще в 1970 году участвовала в знаменитой сделке между СССР и ФРГ "газ-трубы", в результате которой, собственно, и возникла нынешняя система транзитных газопроводов через Украину в ЕС. Ruhrgas оставалась единственным западногерманским покупателем природного газа из Советского Союза до 1990 года, когда "Газпром" сломал ее монополию, договорившись о сотрудничестве еще и с нефтегазовой компанией Wintershall, стопроцентной дочкой немецкого химического концерна BASF.

В 2002 году компанию Ruhrgas поглотил энергетический концерн E.on. Его последующее сотрудничество с "Газпромом" не всегда шло гладко: периодически возникали конфликты из-за условий многолетних контрактов на поставку значительных объемов российского трубопроводного газа, спорили в основном о цене, дело не раз доходило до арбитражных разбирательств.

Отказ от бизнеса с Россией: шаг за шагом

Тем не менее в 2005 году E.on вместе с Wintershall стоял у истоков совместного с "Газпромом" проекта прокладки по дну Балтики из России в Германию газопровода "Северный поток", а также двух его продолжений на территории ФРГ: газопроводов OPAL и NEL. А в 2009 году концерн получил почти 25-процентную долю в проекте освоения Южно-Русского нефтегазового месторождения на севере Западной Сибири - перспективной ресурсной базы "Северного потока".

Торжественный пуск первой нитки "Северного потока" в ноябре 2011 года

Однако в 2014 году руководство концерна решило совершить радикальный разворот в сторону возобновляемой энергетики, о чем DW подробно писала тогда в статье "Почему E.on избавляется от атома, угля, газа и бизнеса в России". Так возникла дочерняя компания Uniper, которой отдали все ставшие непрофильными активы, в том числе контракты с "Газпромом" на поставку газа, долю в Южно-Русском месторождении, долю в 20% в газопроводе OPAL, а также пять газовых и угольных электростанций в РФ. Ими стало управлять российское подразделение Uniper, получившее название "Юнипро".

В сентябре 2016 года E.on вывел Uniper на биржу и тем самым отправил компанию в самостоятельное плавание (только что аналогичный шаг совершил технологический концерн Siemens, решивший избавиться от производства турбин для газовых и угольных электростанций). А уже год спустя штаб-квартира Uniper решила прекратить участие в освоении Южно-Русского месторождения - и продала свою долю компании OMV, традиционному австрийскому партнеру "Газпрома".

OPAL: полупустая труба и конкуренция с EUGAL

И вот теперь Uniper хочет продать долю в OPAL, утверждает Reuters. Две нитки этого газопровода протяженностью 473 километра и суммарной мощностью примерно 36 млрд кубометров газа в год проложили в 2010-2012 годах с севера на юг по территории Восточной Германии от места выхода "Северного потока" на побережье в Любмине под Грайфсвальдом до чешской границы. 80% газопровода принадлежат Wiga - совместному предприятию "Газпрома" и компании Wintershall, ныне Wintershall Dea.

В последние годы OPAL не раз попадал в заголовки новостей из-за громких конфликтов вокруг его использования. Согласно антимонопольным требованиям Третьего энергопакета ЕС, "Газпром" до 2016 года имел право бронировать лишь 50% процентов его мощности, и газопровод использовался только наполовину, поскольку заявок на прокачку газа от других поставщиков не поступало. Поэтому Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, разрешила российской компании использовать 80-90% мощностей. Однако Польша обжаловала это решение, и в сентябре 2019 года Европейский суд общей юрисдикции признал неправомерность выданного разрешения.

Это говорит в пользу версии о стремлении Uniper поскорее избавиться от полупустой трубы. Тем более, что вскоре закончиться сооружение проходящего параллельно с OPAL наземного продолжения "Северного потока-2" EUGAL. Если новый газопровод на Балтике из-за санкций США не будет достроен, на маршруте Грайфсвальд-чешская граница возникнут огромные избыточные мощности.

Нового собственника Uniper газовый бизнес мало интересует

Желание продать долю в OPAL может быть также напрямую связано с произошедшим изменением в структуре собственности компании: с 18 августа 2020 года 75,1% акций Uniper принадлежат финскому энергетическому полугосударственному концерну Fortum, который начал скупать этот пакет еще осенью 2017 года.

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Уже тогда в штаб-квартире Uniper в Дюссельдорфе высказывали опасения, что нового финского собственника не будет интересовать газовый бизнес немецкой дочки (и тем более ее угольные электростанции), что ему важны только ее гидроэлектростанции в Швеции и Германии, ее прибыльные тепловые электростанции в России, а также шведские АЭС. Ведь Fortum, как и правительство Финляндии, сделал ставку на снижение выбросов СО2 в атмосферу и развитие экологически чистой энергетики.

В таком случае зондирование почвы для продажи доли в OPAL может оказаться лишь первым шагом концерна Fortum в рамках куда более масштабного реформирования подконтрольного ему теперь бизнеса в Германии. Какая же судьба ждет в таком случае участие Uniper в качестве одного из пяти европейских инвесторов в проекте "Северный поток-2"?

Fortum готов списать инвестиции в "Северный поток-2"?

Трубы для оставшейся недостроенной части "Северного потока-2" в немецком порту Мукран

Обращает на себя внимание фраза из опубликованного 11 августа полугодового финансового отчета Uniper о том, что из-за санкций США "возросла вероятность того, что строительство газопровода затянется или вообще не будет завершено". В связи с этим компания предупредила своих акционеров, что ей, возможно, придется списать до 950 млн евро, выданных в виде кредита "Газпрому". В то же время она ничего не сказала о намерении оспаривать возможную остановку проекта в суде или требовать компенсаций от Германии или ЕС.

В связи с этим фразу в сообщении Reuters о том, что окончательное решение о продаже OPAL будет принято после выборов в США, можно трактовать так: если президентом останется ярый противник "Северного потока-2" Дональд Трамп, Fortum выставит на продажу долю в OPAL и настроится на списание инвестиций Uniper в недостроенный газпромовский проект на Балтике, чтобы окончательно закрыть эту главу и сосредоточиться на более перспективных направлениях приобретенного бизнеса.

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