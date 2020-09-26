Siemens без турбин. Почему немецкий концерн распрощался с энергетикой

Выпуск оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций отдан дочерней фирме Siemens Energy. 28 сентября для нее началась самостоятельная жизнь на Франкфуртской бирже.
Производство энергетического оборудования больше не интересует немецкий технологический концерн Siemens. Поэтому он избавляется от подразделения, в котором по всему миру трудятся порядка 90 000 человек. У него годовой оборот почти в 29 млрд евро, но оно, тем не менее, убыточное. Еще весной предприятия по выпуску как турбин для угольных и газовых электростанций, так и ветрогенераторов были переданы дочерней фирме Siemens Energy. После дебюта на Франкфуртской бирже 28 сентября 2020 года новое акционерное общество будет вести самостоятельную жизнь.
Почему мюнхенский электротехнический гигант с более чем 170-летней историей решил распрощаться с таким традиционным направлением своего бизнеса, как производство турбин, понятно: оно представляется все менее перспективным в условиях ускоряющейся декарбонизации мировой экономики - отказа от использования ископаемых энергоносителей с целью защиты глобального климата.
Так, строительство новых угольных электростанций в Европе практически прекратилось, а в мире - замедляется. Будущее газовых электростанций оценивается весьма неоднозначно. Во всяком случае, немецкий концерн засомневался в нем уже несколько лет назад, о чем DW подробно писала еще в начале 2018 года в статье "Пока "Газпром" строит газопроводы, Siemens сворачивает выпуск турбин". Тем более, что он специализируется на больших газовых турбинах, тогда как тренд в мире идет к децентрализации энергоснабжения, к менее крупным генерирующим мощностям.
Весьма показательно, что за неделю до выхода на биржу новой компании Siemens Energy ее главный конкурент, американская корпорация General Electric, объявила, что больше не будет участвовать в сооружении угольных электростанций и сосредоточится на выпуске оборудования для возобновляемой энергетики.
Таким же путем намерена пойти и Siemens Energy. "Вопрос не в том, будем ли мы уходить от угля, а в том, как и когда, - заявил глава компании Кристиан Брух (Christian Bruch) 25 сентября в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). - Мы должны задаться вопросом, как долго еще мы намерены поддерживать новые угольные проекты. Прекратим ли мы поставлять технику для строительства новых угольных электростанций, свернем ли мы еще и сервисное обслуживание?". Менеджер заверил, что ответы на эти вопросы будут даны еще до конца нынешнего года.
Но заниматься столь хлопотным делом материнской компании уже не придется: она сбросила груз и надеется, что это будет способствовать росту курса ее акций. Правда, вместе с производством турбин концерн Siemens отказался и от выпуска ветрогенераторов, конкретно - от доли в 67% в германо-испанском совместном предприятии Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE). Оно имеет 40-летний опыт установки ветряков на суше и вот уже почти три десятилетия сооружает морские ветропарки.
Правда, в данный момент Siemens Gamesa несет убытки. Тем не менее ветер считается самым перспективным возобновляемым источником энергии (ВИЭ). Почему же мюнхенский концерн не оставил себе столь многообещающее направление? Из-за большой конкуренции на этом рынке? Возможно, это та жертва, которую материнской компании пришлось принести, чтобы обеспечить достаточную привлекательность отправляемой на биржу дочерней фирме. Ведь чем выше будет курс акций Siemens Energy, тем выгоднее их можно будет со временем продать.
Пока же мюнхенский концерн на своем разукрупнении напрямую ничего не заработал: он не продал дочернюю фирму - он отдал ее на биржу. В эти выходные всем акционерам Siemens, будь то крупные инвестиционные фонды или мелкие вкладчики, на каждые две акции просто выдали по одной акции Siemens Energy.
В результате с 28 сентября в свободном обращении находятся 55% ценных бумаг новой компании, и их владельцы вольны держать их или продавать. У материнского концерна остаются чуть больше 35%, у пенсионного фонда Siemens еще почти 10%. И тот, и другой собираются со временем реализоваь часть этих активов с тем, чтобы у штаб-квартиры в Мюнхене сохранился блокирующий пакет в 25%.
А вот штаб-квартира Siemens Energy переедет в Берлин. Это не столько символическое возвращение к истокам, к тому месту, где Вернер Сименс (Werner Siemens) в 1847 году заложил основу будущего концерна, сколько осознание того, что судьба энергетики и, соответственно, энергетического машиностроения в сегодняшней Германии в особой мере зависит от политических решений, а потому надо быть поближе к центрам их принятия.
"Дискуссия последних недель и месяцев показала: мы как предприятие должны активнее и интенсивнее влиять на ход общественной и политической дискуссии об энергетическом переходе", - подчеркнул Кристиан Брух в интервью FAZ. Иными словами, небольшая штаб-квартира Siemens Energy из примерно 150 человек сосредоточится главным образом на контактах с правительством и лоббистской деятельности. Ее задача будет состоять в том, чтобы обеспечить молодой компании правильную стратегию и условия для развития в ситуации убыстряющегося в Германии и во всем Евросоюзе перехода от ископаемых энергоносителей к возобновляемым источникам энергии.
Именно декарбонизация идет в биржевом эмиссионном проспекте Siemens Energy первым пунктом в списке основных рисков. Руководство компании предупреждает потенциальных инвесторов, что "мы может оказаться слишком медленными или даже не в состоянии соответствующим образом приспособить нашу бизнес-модель и наш продуктовый портфель".
Чтобы этого не произошло, Кристиан Брух и его команда уже наметили новые ударные направления. В интервью FAZ он сообщил, что "мы каждый год инвестируем примерно один миллиард евро в научные исследования и конструкторские разработки. Выделенные на развитие деньги идут в такие сферы, как стабильность сетей, системы накопления энергии, новые технологии, например, водород, или в решения, позволяющие соединять газовые турбины с возобновляемыми источниками энергии".
По данным экономической газеты Handelsblatt, Siemens Energy может стать одним из поставщиков оборудования по сжижению газа для проекта "Арктик СПГ-2", который российская компания "Новатэк" реализует на севере Западной Сибири. Так что традиционное для материнского концерна энергетическое сотрудничество с Россией новая компания в той или иной форме наверняка продолжит.
Если вдруг вновь всплывет история 2017 года с поставкой сименсовских турбин в Крым в обход санкционному режиму, то заниматься этим придется уже штаб-квартире в Берлине. В Мюнхене к тому скандалу теперь не имеют отношения. Традиционный Siemens отныне занимается автоматизацией промышленности ("Индустрия 4.0"), инфраструктурой ("умные города") и поездами ("Сапсан").
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