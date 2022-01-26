Мировая экономика на пороге эры "зеленого" водорода (фотогалерея)

Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

Главное - хорошие насосы

Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) - старейшая и хорошо отработанная технология хранения электроэнергии. Когда она в избытке, электронасосы перекачивают воду из нижнего водоема в верхний. Когда она нужна, вода сбрасывается вниз и приводит в действие гидрогенератор. Однако далеко не везде можно найти подходящий водоем и нужный перепад высот. В Хердеке в Рурской области условия подходящие.