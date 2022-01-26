Мировая экономика на пороге эры "зеленого" водорода (фотогалерея)

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Бурное развитие возобновляемой энергетики дало толчок производству климатически нейтрального H2 методом электролиза. Галерея DW представляет крупные проекты на разных континентах
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