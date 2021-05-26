Роль сжиженного газа в мире стремительно растет (фотогалерея)

У кого больше всего мощностей по сжижению газа и регазификации СПГ? Каковы перспективы СПГ как моторного топлива и какова его доля в глобальном экспорте? Об этом - в галерее DW.