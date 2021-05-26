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Shell

A Shell petrol station logo is refelected in a puddle in London, on Februrary 4, 2010. Royal Dutch Shell plans to axe 1,000 more jobs and sell some of its assets owing to an uncertain outlook and after annual profits plunged, the British energy giant said on Thursday. Net profit tumbled 52 percent to 12.52 billion dollars (9.0 billion euros) last year compared with 26.28 billion dollars in 2008, Shell said in an earnings statement. AFP PHOTO/CARL DE SOUZA (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Суд в Нидерландах обязал Shell резко сократить выбросы CO2 26.05.2021

Активисты-экологи впервые через суд заставили крупный энергетический концерн изменить стратегию. Однако Shell намерен подать апелляцию на это решение.
epa05113059 (FILE) A file photo dated 30 July 2015 showing a company flag flying infront of the head office of Royal Dutch Shell in The Hague, The Netherlands. Royal Dutch Shell plc on 20 January 2016 reported a sharp fall in profits for the last quarter of 2015 as low oil prices hit earnings and the company restructured to reduce costs. Shell said it expected fourth-quarter earnings to be between 1.6 billion and 1.9 billion dollars, down from 4.2 billion dollars in the fourth quarter of 2014. Full-year earnings, including the impact of lower prices on the company's oil inventory, are expected to total 10.4 billion to 10.7 billion dollars, about 45 per cent lower than the 19 billion dollars reported in 2014. EPA/JERRY LAMPEN +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Активисты судятся с компанией Shell о выбросах углекислого газа 01.12.2020

Экологические активисты считают, что нефтегазовая компания Shell своей деятельностью препятствует достижению глобальных климатических целей. В суде в Гааге началось рассмотрение исков против компании.
04.02.2020, Hamburg: Ein Elektrofahrzeug steht an einer neuen Ladesäule für Elektrofahrzeuge bei einem Presse-Event von Shell Deutschland zum Thema Energie der Zukunft auf dem Gelände des Shell Technology Center. Der Energiekonzern hat sich zum Ziel gesetzt, im globalen Durchschnitt seinen Netto-CO2-Abdruck bis 2050 um rund die Hälfte zu reduzieren. Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

Нефтяные компании Европы хотят стать "зелеными", но в России в это не верят 09.10.2020

Пока "Роснефть" и "Газпром" надеются увеличить экспорт в Германию, Shell превращает ее в полигон для внедрения возобновляемой энергетики. На ВИЭ переключаются также BP, Total, Eni.
05.04.2020, Russland: TATARSTAN, RUSSIA - APRIL 5, 2020: An oil pumpjack near Yamashi in Almetyevsk District, Republic of Tatarstan, Russia. Yegor Aleyev/TASS Foto: Yegor Aleyev/TASS/dpa |

Компания Shell отказалась создавать новое совместное предприятие с "Газпром нефтью" 13.04.2020

Shell и "Газпром нефть" планировали создать СП "Меретояханефтегаз" по разработке нефтяных месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. Теперь европейская компания выходит из проекта.
15.03.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Die neunjährige Luzia sitzt mit einem Plakat mit der Aufschrift Fridays for Futures vor der Alten Oper. Hessenweit waren Schüler zur Klima-Kundegbungen unter dem Motto Fridays for Future aufgerufen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa | Verwendung weltweit

Чем живет сегодня немецкая молодежь 17.10.2019

Молодое поколение немцев космополитично и заботится об окружающей среде. Таковы итоги исследования, только что проведенного компанией Shell.
SCHWEDT, GERMANY - JANUARY 09: A stop sign stands at an entrance gate to the PCK crude oil refinery January 9, 2007 near the Polish border in Schwedt, Germany. Crude oil from Russia has stopped flowing to the PCK refinery since 6:00 AM January 8 due to a row between Russia and Belarus over how much Belarus should pay for Russian oil. Initial reports claimed Belarus had turned off the flow of crude oil through the Druzhba pipeline as a means to negotiate a better price. German oil reserves are still substantial, though Chancellor Angela Merkel announced her country must not depend too much on one source for its energy needs. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Shell сообщила о новой остановке нефтепровода "Дружба" 05.07.2019

Поставки нефти из России на нефтеперерабатывающий завод PCK в бранденбургском Шведте вновь приостановлены. В нефти опять обнаружены примеси органических хлоридов.
ARCHIV - 22.01.2018, Brandenburg, Schwedt: «Freundschaft - Druschba» steht auf dem Gelände der PCK-Raffinerie auf der Erdölleitung aus Russland. Die russischen Öllieferungen über die «Freundschafts»-Pipeline sind gegenwärtig unterbrochen, doch die Versorgung mit Benzin, Diesel und Heizöl in Deutschland ist davon nach Aussage der Branche nicht berührt. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германию вновь поступает нефть по "Дружбе" 17.06.2019

Поставки нефти, прерванные в конце апреля из-за загрязнения трубопровода хлоридами, возобновились в ночь с 16 на 17 июня, сообщило DW отраслевое объединение MWV.
ARCHIV 2009 *** A fisherman stands in his boat as a liquid natural gas tanker (LNG) passes the coast near Havana in this June 28, 2009 file photo. The Philippines is set to import liquefied natural gas (LNG) for the first time in 2016 as it bids to replace fast-fading local gas supplies, but cheap coal is blowing off course Manila's vow to lift the use of cleaner fuels. REUTERS/Desmond Boylan/Files © Reuters/D. Boylan

Роль сжиженного газа в мире стремительно растет (фотогалерея) 12.03.2019

У кого больше всего мощностей по сжижению газа и регазификации СПГ? Каковы перспективы СПГ как моторного топлива и какова его доля в глобальном экспорте? Об этом - в галерее DW.
PAPENBURG, GERMANY - AUGUST 21: A tug boat pull out the 'AIDAnova' cruise ship from the Meyer Werft shipyards on August 21, 2018 in Papenburg, Germany. The newly-completed 184,000-tonne ship, which is 337 meters long and can accommodate 6,600 passengers, cast and crew. AIDAnova is the World's first liquefied natural gas (LNG)-Powered Cruise Ship. (Photo by David Hecker/Getty Images)

Shell предсказывает бум СПГ как топлива для судов и грузовиков 21.02.2019

Спрос на сжиженный природный газ (LNG) в транспортной сфере будет быстро расти во всем мире во многом благодаря борьбе с изменением климата, прогнозируют немецкие ученые.

Sendung MADE IN GERMANY 25.07.2017

В Германии открыта первая АЗС для заправки сжиженным газом 18.09.2018

Резервуары АЗС Shell в Гамбурге вмещают почти 30 тонн сжиженного природного газа, что позволит обслуживать свыше 200 грузовых автомобилей в день.
24.06.2016 Traders prepare before the opening of the German stock exchange in front of the empty DAX board, at the stock exchange in Frankfurt, Germany, June 24, 2016 after Britain voted to leave the European Union in the EU BREXIT referendum. REUTERS/Staff/Remote Copyright: Reuters

Разработчик софта SAP признан самой дорогой немецкой компанией 01.04.2018

Самым дорогим в Европе признан концерн Shell, биржевая стоимость которого оценена в 213 млрд евро. Лидерами мирового рейтинга стали информационные и компьютерные компании.
Der niederländische Außenminister Halbe Zijlstra spricht am 16.11.2017 im Auswärtigen Amt in Berlin während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem deutschen Außenminister Gabriel. Foto: Soeren Stache/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Глава МИД Нидерландов лгал о встрече с Путиным в 2006 году 12.02.2018

Ранее Халбе Зейлстра утверждал, что в 2006 году, будучи сотрудником Shell, присутствовал на встрече с Владимиром Путиным. Там президент России якобы назвал Беларусь, Украину и страны Балтии частью "великой России".
26.04.2016 Ein Mann steckt am 26.04.2016 bei der Hannover Messe in Hannover (Niedersachsen) am Stand von Mennekes ein Aufladekabel für Elektrofahrzeuge in eine Ladestation. Foto: Ole Spata/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/O. Spata

Shell оснастит заправки зарядными станциями для электромобилей 30.01.2017

Установка колонок для зарядок электромобилей начнется в Великобритании и Нидерландах уже в ближайшее время. За этими странами могут последовать другие, сообщил менеджер концерна.

Цены на нефть - могут ли ОПЕК и Россия договориться? (28.10.2016) 28.10.2016

ОПЕК уже не имеет столько влияния как раньше, а Россия не хочет сокращать добычу нефти. Эксперты считают маловероятным, что цены на нефть рванут вверх после встречи представителей ОПЕК и России.
Auf einer Baustelle der Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung (OPAL) werden am Mittwoch, 14. April 2010, in der Naehe von Wusterhusen, Mecklenburg-Vorpommern, Rohre verlegt. Die OPAL-Leitung soll vom vorpommerschen Lubmin aus die geplante Nord Stream-Gasleitung von Russland mit dem europaeischen Hinterland verbinden. Am Donnerstag, 15. April 2010, werden auch die Arbeiten an der Nord Stream Leitung in Deutschland offiziell beginnen. (ddp images/apn Photo/Frank Hormann) BU: Über die Ostsee-Pipeline sollte Shtokman-Erdgas nach Deutschland exportiert werden. ++ AP ++

"Газпром" заявил о готовности энергоконцернов ЕС способствовать строительству "Северного потока-2" 05.10.2016

На встречах с главой "Газпрома" руководители европейских газовых компаний заявили о готовности помогать реализации проекта "Северный поток - 2", утверждает российский монополист.
FILE - The first spare pipes for the Nord-Stream Baltic Sea pipeline are stored on shore in Lubmin, Germany, 19 June 2012. The central storage facility will have 480 spare pipe sections. The 12 meter long pipes will be stored for 50 years in the 5.5 million euro expensive warehouse in case the pipeline needs repair. Photo: STEFAN SAUER/dpa (zu dpa:Russen und Europäer bauen zwei neue Stränge für Nord Stream vom 18.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Фиктивный развод участников "Северного потока - 2" 15.08.2016

Решение европейских компаний формально покинуть проект газопровода из-за возражений Польши увеличивает расходы "Газпрома" и повышает шансы "Южного потока", считает Андрей Гурков.
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