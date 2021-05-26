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Активисты-экологи впервые через суд заставили крупный энергетический концерн изменить стратегию. Однако Shell намерен подать апелляцию на это решение.
Экологические активисты считают, что нефтегазовая компания Shell своей деятельностью препятствует достижению глобальных климатических целей. В суде в Гааге началось рассмотрение исков против компании.
Пока "Роснефть" и "Газпром" надеются увеличить экспорт в Германию, Shell превращает ее в полигон для внедрения возобновляемой энергетики. На ВИЭ переключаются также BP, Total, Eni.
Shell и "Газпром нефть" планировали создать СП "Меретояханефтегаз" по разработке нефтяных месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. Теперь европейская компания выходит из проекта.
Молодое поколение немцев космополитично и заботится об окружающей среде. Таковы итоги исследования, только что проведенного компанией Shell.
Поставки нефти из России на нефтеперерабатывающий завод PCK в бранденбургском Шведте вновь приостановлены. В нефти опять обнаружены примеси органических хлоридов.
Поставки нефти, прерванные в конце апреля из-за загрязнения трубопровода хлоридами, возобновились в ночь с 16 на 17 июня, сообщило DW отраслевое объединение MWV.
У кого больше всего мощностей по сжижению газа и регазификации СПГ? Каковы перспективы СПГ как моторного топлива и какова его доля в глобальном экспорте? Об этом - в галерее DW.
Спрос на сжиженный природный газ (LNG) в транспортной сфере будет быстро расти во всем мире во многом благодаря борьбе с изменением климата, прогнозируют немецкие ученые.
Резервуары АЗС Shell в Гамбурге вмещают почти 30 тонн сжиженного природного газа, что позволит обслуживать свыше 200 грузовых автомобилей в день.
Самым дорогим в Европе признан концерн Shell, биржевая стоимость которого оценена в 213 млрд евро. Лидерами мирового рейтинга стали информационные и компьютерные компании.
Ранее Халбе Зейлстра утверждал, что в 2006 году, будучи сотрудником Shell, присутствовал на встрече с Владимиром Путиным. Там президент России якобы назвал Беларусь, Украину и страны Балтии частью "великой России".
Установка колонок для зарядок электромобилей начнется в Великобритании и Нидерландах уже в ближайшее время. За этими странами могут последовать другие, сообщил менеджер концерна.
ОПЕК уже не имеет столько влияния как раньше, а Россия не хочет сокращать добычу нефти. Эксперты считают маловероятным, что цены на нефть рванут вверх после встречи представителей ОПЕК и России.
На встречах с главой "Газпрома" руководители европейских газовых компаний заявили о готовности помогать реализации проекта "Северный поток - 2", утверждает российский монополист.
Решение европейских компаний формально покинуть проект газопровода из-за возражений Польши увеличивает расходы "Газпрома" и повышает шансы "Южного потока", считает Андрей Гурков.
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