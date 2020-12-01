Суд в Нидерландах обязал Shell резко сократить выбросы CO2

Суд в Нидерландах в среду, 26 мая, обязал британско-нидерландскую нефтегазовую компанию Shell сократить к 2030 году выброс двуокиси углерода на 45 процентов по сравнению с уровнем 2019 года. Shell уже объявил, что подаст апелляцию на это решение суда.

В начале текущего года концерн объявил о намерении достичь целого ряда "климатических целей" и принять ряд самоограничений- по утверждению Shell, амбициозных для отрасли. Однако суд в Гааге счел, что этих ограничений недостаточно. "По мнению суда, концерну Shell грозит опасность, что он не сумеет выполнить свои обязательства по сокращению выборосов", - заявила судья Лариса Альвин.

Судебный иск против Shell подали семь экологических организаций во главе с нидерландским отделением "Друзей Земли" (Friends of the Earth International ) при поддержке 17 тысяч подданных королевства. Это первый случай, когда активисты с помощью суда пытаются склонить энергетический концерн к изменению своей стратегии, пишет агентство Reuters.

Истцы, в частности, намеревались обязать Shell соблюдать Парижское соглашение по климату. Shell действует осознанно в нарушение глобальных климатических целей и инвестирует крупные суммы в разведку новых месторождений нефти и газа, заявил в суде адвокат экологов Роджер Кокс. По его словам, компания выбрасывает в атмосферу больше углекислого газа, чем все предприятия и домашние хозяйства в Нидерландах.

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