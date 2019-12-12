 Активисты судятся с компанией Shell о выбросах углекислого газа | Новости из Германии о Европе | DW | 01.12.2020

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Европа

Активисты судятся с компанией Shell о выбросах углекислого газа

Экологические активисты считают, что нефтегазовая компания Shell своей деятельностью препятствует достижению глобальных климатических целей. В суде в Гааге началось рассмотрение исков против компании.

Управление компании Shell в Гааге

Управление компании Shell в Гааге

В суде в Гааге во вторник, 1 декабря, началось рассмотрение исков против британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell, которые подали семь экологических организаций во главе с голландским отделением "Друзей Земли" (Friends of the Earth International ) при поддержке 17 тысяч граждан Нидерландов.

Истцы намерены через суд принудить компанию Shell соблюдать Парижское соглашение по климату и, в частности, сократить к 2030 году выброс двуокиси углерода на 45 процентов по сравнению с уровнем 2019 года. Shell действует осознанно в нарушение глобальных климатических целей и инвестирует крупные суммы в разведку новых месторождений нефти и газа, заявил в суде адвокат экологов Роджер Кокс. По его словам, компания выбрасывает в атмосферу больше углекислого газа, чем все предприятия и домашние хозяйства в Нидерландах.

Страны, подписавшие в 2015 году Парижское соглашение, обязались как можно быстрее сократить объем выбросов, вредных для климата. При этом документ не содержит конкретных параметров и сроков их достижения. В нем говорится, что во второй половине века должен быть достигнут глобальный баланс между эмиссией парниковых газов и мерами по их нейтрализации, например, путем посадки лесов. Кроме того, участники соглашения обязались ограничить рост средней температуры на планете к 2100 году двумя градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. По мнению истцов, "бездействие" таких "загрязнителей окружающей среды" как Shell, препятствует достижению этих целей.

Shell: Иски лишены юридической базы

В свою очередь в Shell назвали поданные против компании иски "неадекватными и лишенными юридической основы". Shell намерена снизить углеродоемкость продаваемых ею энергоносителей на 30% к 2035 году и на 65% к 2050-му по сравнению с уровнем 2016 года. Компания обещает также, что к 2050 году на ее предприятиях будут достигнуты "нулевые чистые выбросы", сообщается на ее официальном сайте.

Как сообщил представитель Shell агентству AFP, эффективная государственная политика может ускорить изменения в энергетике, для этого нужны инвестиции в новые технологии и изменение поведения потребителей. "Ничего из перечисленного не будет достигнуто в ходе этого процесса", - добавил он.

На рассмотрение иска в суде запланировано четыре заседания в декабре. Когда суд вынесет решение, неизвестно.

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    Автор: Андрей Гурков


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