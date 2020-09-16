 Нефтяные компании Европы хотят стать ″зелеными″, но в России в это не верят | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 09.10.2020

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Экономика

Нефтяные компании Европы хотят стать "зелеными", но в России в это не верят

Пока "Роснефть" и "Газпром" надеются увеличить экспорт в Германию, Shell превращает ее в полигон для внедрения возобновляемой энергетики. На ВИЭ переключаются также BP, Total, Eni.

Зарядная станция для электромобилей компании Shell

В 2020 году компания Shell начала устанавливать в Германии зарядные станции для электромобилей

Британская компания BP намерена на 40 процентов сократить добычу нефти и газа и будет строить у берегов США гигантские ветропарки. Французская Total тоже будет сооружать ветропарки и готовится выпускать аккумуляторные батареи для электромобилей. Британо-нидерландская Shell займется производством "зеленого" водорода методом электролиза и планирует закрытие нефтеперерабатывающих заводов. Итальянская Eni разделилась на два подразделения, одно из которых сосредоточится на биометане и в целом на возобновляемой энергетике.   

"Газпром нефть": у европейцев истощились запасы углеводородов

Повсюду в Европе ведущие нефтегазовые концерны все активнее уходят от традиционного бизнеса с ископаемыми энергоносителями, демонстрируя растущий интерес к самым разным технологиям использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В России за этим процессом, естественно, наблюдают, ведь речь идет о крупнейших партнерах, клиентах и конкурентах ее топливно-энергетического комплекса (ТЭК), работающих на ключевом для российского экспорта европейском рынке сбыта.   

Эмблема компании BP

Эмблема компании BP призвана подчеркнуть экологическую направленность ее бизнеса

"Мы очень внимательно изучали все публичные заявления наших коллег, европейских компаний Shell, Total, BP, Eni – они были сделаны буквально в течение последних 6-8 месяцев. Это длинные заявления, они достаточно пространные, пока без конкретики и какого-либо фактического наполнения. В них они говорят, что большинство из них уходят на возобновляемые источники энергии, на развитие этого вида деятельности", - рассказал участникам состоявшегося в конце сентября Тюменского нефтяного форума первый вице-президент нефтяной компании "Лукойл" Азат Шамсуаров.

Другой оратор на форуме, глава компании "Газпром нефть" Александр Дюков, объяснил этот тренд, согласно сообщению "Интерфакса", так: "Не секрет, что в Европе уже продолжительное время истощаются запасы углеводородов. Другие страны, которые обладают ресурсом, скажем, не так рады, как прежде, видеть европейские компании на своих рынках... Таким образом, эта рыночная ситуация вытесняет европейские нефтяные компании в новые "зеленые" секторы энергетики: и в возобновляемые источники энергетики, и в проекты зеленого водорода, биотоплива".

Защита климата и пандемия коронавируса ускоряют закат нефтяной эры

Сами европейские компании, месторождения нефти и газа которых находятся, кстати, в основном за пределами Европы в разных частях земного шара, объясняют разворот в сторону ВИЭ вовсе не истощением ресурсной базы. Они указывают на все более очевидный - во всяком случае, для них - закат нефтяной эры. Они убеждены, что этот закат неизбежен в условиях глобальной борьбы за сохранение климата на планете, которая идет под эгидой ООН и предполагает радикальное сокращение выбросов парниковых газов. И видят, что в этом году его резко ускорила пандемия коронавируса, дополнительно обрушившая спрос на ископаемые энергоносители и особенно на нефтепродукты.

Долой Shell требуют экологисты в январе 2020 перед штаб-квартирой компании в Гааге

"Долой Shell" требовали защитники климата в январе 2020 года перед штаб-квартирой компании в Гааге

В опубликованном в середине сентября прогнозе развития глобального энергетического рынка до 2050 года BP Energy Outlook 2020 британская компания предсказывает падение глобального спроса на нефть в ближайшие три десятилетия на 10%, 55% и даже на 80% - в зависимости от того, насколько решительно различные страны будут выполнять требования Парижского соглашения по климату. Причем все три сценария исходят из того, что в Европе, в Евросоюзе, пик потребления нефти уже пройден.  

Схожей точки зрения придерживается и нидерландский топ-менеджер Хуберт Вигевено, ставший в начале 2020 года членом правления Shell. Он возглавляет в концерне подразделение, занимающееся переработкой и сбытом нефтегазовой продукции, но при этом не сомневается, что "в долгосрочной перспективе значение нефти и газа будет снижаться повсюду в мире, им на смену придут другие формы энергии".

Партнер "Роснефти" нацелился на закрытие НПЗ

Это означает, подчеркнул в начале октября Хуберт Вигевено в развернутом интервью немецкой экономической газете Handelsblatt, что "мы должны последовательно развивать новые бизнес-модели, которые будут обеспечивать нам растущую выручку. Однако это не означает, что мы в одночасье должны отказаться от старых направлений бизнеса".

Но европейские компании и не собираются это делать. Так, на сокращение добычи нефти и газа на 40% процентов BP отводит десять лет, а Eni пока просто выделила добывающие и трубопроводные мощности в отдельное подразделение, чтобы обеспечить самостоятельность ориентированным на ВИЭ предприятиям, собранным во втором подразделении. 

Герхард Шрёдер и Игорь Сечин на НПЗ PCK в Шведте

Герхард Шрёдер и Игорь Сечин на НПЗ PCK в Шведте, который на 37,5% принадлежит Shell

Да и Shell не сразу приступит к закрытию или продаже своих нефтеперерабатывающих заводов, хотя это и объявлено стратегической целью компании. "В конечном счете у нас будет меньше десяти НПЗ по сравнению с 55 заводами лет 15 назад. А на остающихся объектах мы очень внимательно посмотрим, как мы можем изменить их с тем, чтобы переориентировать их на выпуск продукции с меньшей эмиссией СО2, как этого и хотят наши клиенты. Нефтеперерабатывающий завод будущего станет энергетическим парком. С биологическим СПГ, водородом и так далее", - рассказал Вигевено газете Handelsblatt. Отметим, что Shell - крупный акционер двух из тех трех немецких НПЗ, совладельцем которых является российская компания "Роснефть".  

Клиенты в Европе хотят пользоваться "зеленой" энергией

В интервью Вигевено можно найти и косвенный ответ на утверждение, будто европейские компании обратились к возобновляемым источникам из-за того, что у них истощились запасы углеводородов. Указав, что энергетический переход порождает иной тип бизнеса, топ-менеджер Shell отметил: "Если раньше в центре нашего внимания находилось расширение нефтяных и газовых резервов, то впредь мы будем фокусироваться на клиентах".

А клиенты в Европе все чаще хотят "зеленую" энергию: из-за все более жестких климатических требований ЕС, из-за искреннего желания внести свой вклад в сохранение климата, из рекламных соображений. Маленький, но весьма показательный пример: в начале октября немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea (она, как и Shell, партнер "Газпрома" по проекту газопровода "Северный поток-2") разослала в СМИ отдельное сообщение о том, что отныне единственная в немецких водах нефтяная платформа Mittelplate будет на 100% обеспечиваться электроэнергией из возобновляемых источников, что позволит снизить выбросы CO2 ежегодно на 36 000 тонн.

Апрель 2019. Ангела Меркель открывает ветропарк на Балтике.

Апрель 2019. Ангела Меркель открывает ветропарк на Балтике. Его соинвестор - норвежская нефтекомпания Equinor

Получить там, на Северном море, "зеленую" электроэнергию будет нетрудно: вокруг много ветропарков. И будут строиться новые. Согласно прогнозу BP Energy Outlook 2020, в ближайшие три десятилетия самыми быстрыми темпами в мировой энергетике будут расти ВИЭ, а среди них – именно ветряная энергетика. BP уже сделала из этого практический вывод. В сентябре она договорилась о стратегическом партнерстве с норвежской Equinor (в прошлом Statoil): обе нефтяные компании будут сооружать и эксплуатировать гигантские ветропарки у восточного побережья США.

Планы Shell: ветропарки, электролиз, водород, зарядка электромобилей

Shell тоже займется установкой ветряков. "Мы только что выиграли тендер на сооружение одного из крупнейших ветропарков у побережья Нидерландов. После чего мы поставим в порту Роттердама установку для электролиза, чтобы производить водород с помощью ветряной энергии", - рассказал Хуберт Вигевено. 

К этому времени у компании уже будет опыт производства "зеленого" водорода с помощью "зеленого" электричества: на своем НПЗ под Кёльном она как раз достраивает крупнейшую в мире установку для электролиза воды. Отсюда экологичным H2 будут снабжать водородные заправки – до конца 2020 года их число в ФРГ дойдет до 100.   

Водородная заправка Shell во Франкфурте-на-Майне

Эту водородную заправку Shell открыла фо Франкфурте-на-Майне еще в 2017 году

Если учесть к тому же, что в 2020 году Shell начала устанавливать на своих немецких бензоколонках, которые все чаще оборудуются солнечными батареями, станции быстрой зарядки электромобилей, то становится ясно: нефтяная до недавнего времени компания "зеленеет" в ФРГ сразу по нескольким направлениям.

Поэтому Хуберт Вигевено утвердительно ответил на вопрос Handelsblatt, рассматривает ли его компания немецкий рынок в качестве своего рода полигона для внедрения экологических технологий и снижения выбросов CO2: "Это ключевой для группы Shell рынок, и поэтому перестройка нашего бизнеса в Германии будет иметь решающее значение для нашего амбициозного намерения стать в 2050 году или даже раньше энергетическим предприятием с нулевой нетто-эмиссией. Так что да: Германия явно станет нашим полигоном".

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    Автор: Андрей Гурков


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