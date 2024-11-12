Shell выиграла апелляцию на решение суда о снижении выбросов

Суд в Нидерландах отменил требование к Shell сократить выбросы CO2 на 45% к 2030 году. Активисты-экологи могут обжаловать это решение.

Апелляционный суд в Гааге во вторник, 12 ноября, отменил решение окружного суда, которое обязывало британско-нидерландскую нефтегазовую компанию Shell ускорить сокращение выбросов углекислого газа из-за изменения климата. Хотя Shell должна вносить свой вклад в международную защиту климата, компания не может быть обязана сократить выбросы именно "на 45% или на какой-либо иной процент", постановил суд.

"В настоящее время в климатологии нет достаточного согласия о конкретном проценте сокращения, которого должна придерживаться отдельная компания, такая как Shell", - цитирует газета Financial Times постановление апелляционной инстанции.

Суд также поддержал аргумент Shell, что любое решение, направленное против одной компании, будет неэффективным, поскольку другие поставщики топлива начнут замещать "выпадающие объемы". Вместе с тем суд постановил, что нефтегазовая компания обязана "ограничить выбросы CO2".

Судебный процесс против Shell

В мае 2021 года окружной суд Гааги постановил, что к 2030 году Shell должна сократить выброс двуокиси углерода на 45% по сравнению с уровнем 2019 года. Иск против компании подали семь экологических организаций во главе с голландским отделением "Друзей Земли" (Friends of the Earth International) при поддержке 17 тысяч граждан королевства.

Shell подала апелляцию на это решение суда, утверждая, что корпоративные выбросы - это политический, а не судебный вопрос.

"Мы удовлетворены решением суда, которое, по нашему мнению, является правильным для глобального энергетического перехода, Нидерландов и нашей компании", - сказал генеральный директор Shell Ваэль Саван, комментируя победу в апелляции. По словам Савана, компания сохраняет цель избавиться от выбросов к 2050 году.

Экоактивисты "в шоке"

Директор нидерландского отделения "Друзей Земли" Дональд Полс подверг критике решение апелляционной инстанции: "Мы шокированы сегодняшним судебным решением. Это шаг назад для нас, для климатического движения и для миллионов людей во всем мире, которые беспокоятся о своем будущем. Но если есть что-то, что стоит о нас знать - мы не сдаемся".

Организация не сообщила, будет ли она обжаловать это решение. Но, как отмечает FT, ожидается, что она сделает это, в результате чего рассмотрение дела может затянуться как минимум до 2027 года.