Bosch настроился на потепление климата и бум электромобилей

Крупнейшая сделка в истории немецкого концерна сделает его одним из мировых лидеров на рынке кондиционеров и тепловых насосов - и снизит зависимость от производства машин с ДВС.

Бренд Bosch прочно ассоциировался в Советском Союзе, а затем в России у автомобилистов - со свечами зажигания, а у домохозяек - со стиральными машинами и прочей бытовой техникой. Действительно: немецкий машиностроительный гигант с годовой выручкой в более чем 90 млрд евро - крупнейший в мире поставщик комплектующих для автопрома, точнее говоря - для производителей автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). И именно это стало все больше беспокоить руководство концерна.

Bosch укрепляет позиции на рынке климатической техники

Поэтому оно подготовило крупнейшую за 137-летнюю историю фирмы сделку, о которой теперь, после подписания соглашения, объявило 23 июля. Покупка активов на 8 млрд долларов (примерно 7,4 млрд евро) призвана снизить зависимость Bosch, образно говоря, от свечей зажигания и резко усилить его позиции как производителя продукции, которая относится к бытовой технике в более широком смысле. Это климатическая техника: кондиционеры, родственные им по технологии тепловые насосы и прочее электрическое оборудование для охлаждения, вентилирования и обогрева жилых помещений и небольших коммерческих зданий.

Одна из моделей тепловых насосов, которые Bosch поставляет на американский рынок Фото: Bosch

Тем самым основанный в 1886 году в Штутгарте концерн с официальным названием Robert Bosch GmbH (это одна из немногих не вышедших на биржу компаний такого масштаба) реагирует сразу на два магистральных глобальных тренда 21-го века: на потепление климата и на декарбонизацию всех сфер жизни. "Отопительная техника уходит от ископаемых энергоносителей нефть и газ в сторону тепловых насосов и гибридных решений на основе тепловых насосов. Одновременно в Европе и во всем мире растет значение климатической техники", - подчеркивает Bosch в сообщении для прессы.

Суть сделки состоит в том, что немецкий концерн покупает у американской корпорации Johnson Controls ее глобальное подразделение по производству климатической и отопительной техники и одновременно полностью приобретает ее совместное с японским индустриальным холдингом Hitachi предприятие по выпуску кондиционеров Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning (JCH). В результате немецкий концерн, в котором и так уже работают по всему миру 430 тысяч человек, получает в более чем 30 странах дополнительно 16 производственных площадок и 12 конструкторских центров.

Бренды, известные и в России

Завод концерна Bosch в Санкт-Петербурге "БСХ Бытовые Приборы" в начале 2022 года Фото: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture alliance

При этом Bosch предоставляется долгосрочная лицензия на бренды York и Coleman, популярные в США, и широко распространенную во всей Азии марку Hitachi. Эти бренды известны и в России, где до полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году активно работал и концерн Bosch. Затем он попытался продать свою дочернюю компанию в Санкт-Петербурге "БСХ Бытовые Приборы" (BSH Hausgeräte), занимавшуюся выпуском холодильников и стиральных машин, и даже нашел в Турции покупателя, однако в апреле этого года президент РФ Владимир Путин своим указом передал этот актив компании "Газпром бытовые системы".

Экономическая газета Handelsblatt, анализируя сделку с корпорацией из США, которую планируется реализовать в течение года, приходит к выводу, что немецкий концерн тем самым "прикрывает обнаженный фланг": "В силу своей истории Bosch традиционно был широко представлен в Северной Европе на рынке отопительных систем, работающих на газе или нефтепродуктах, но имел более слабые позиции в области электрических систем - таких, как тепловые насосы и кондиционеры, которые были востребованы главным образом в более теплых регионах мира".

Россия отбила желание топить газом

Но теперь ситуация быстро меняется. С одной стороны потому, что вместе с потеплением климата в Европе растет спрос на кондиционеры. С другой стороны потому, что под впечатлением нападения РФ на Украину и прекращения поставок российского газа в Германию и другие страны ЕС ускорился отказ от систем газового и нефтяного отопления, что и без того было предусмотрено немецкими и европейскими планами зеленого перехода, в данном случае - планами декарбонизации жилых, офисных и коммерческих зданий.

В конструкторском центре Bosch в Вернау под Штутгартом идет разработка гибридной отопительной системы на основе теплового насоса Фото: Sascha Schuermann/Bosch

К тому же год назад американская корпорация Carrier Global купила у немецкой компании Viessmann ее подразделение по производству тепловых насосов и климатической техники - и тем самым бросила Bosch вызов на его родном рынке. Так что нынешняя сделка - это и ответ на наступление конкурента. Благодаря предстоящей покупке штат подразделения Bosch под названием Home Comfort Group, насчитывавший на конец прошлого года 14 600 сотрудников, которые обеспечивали годовую выручку примерно в 5 млрд евро, увеличится до более чем 26 000 человек. Это открывает совершенно новые возможности для масштабирования производства.

"Этот шаг позволит нам к тому же усилить наше присутствие в США и в Азии и добиться более сбалансированного соотношения подразделений нашего предприятия", - заявил, комментируя заключенную сделку, глава Bosch Штефан Хартунг (Stefan Hartung). Тем самым он недвусмысленно подчеркнул одну из стоящих перед ним стратегических задач: снизить долю подразделения по производству автокомпонентов в финансовых показателях концерна.

Задача: снизить зависимость от автопрома

На это подразделение пока приходятся почти две трети годовой выручки, а это уже можно считать опасным дисбалансом, особенно если учесть, что дальнейший переход мирового автопрома с выпуска машин с ДВС на электромобили сделает менее востребованными, а затем и ненужными многие наименования продукции Bosch.

В последнее время, правда, зазвучали, особенно в Германии, сомнения в дальнейшем продолжении бума электромобилей, но в штаб-квартире крупнейшего в мире поставщика автокомпонентов их явно не разделяют - и озабочены угрозой утраты лидерства. Газета Handelsblatt недавно выступила с прогнозом, согласно которому Bosch уже к 2030 году может уступить этот титул китайской компании CATL, которая выпускает главным образом аккумуляторные батареи - самую важную и самую дорогую деталь электромобилей.

Производство микрочипов в одном из цехов завода Bosch в Дрездене Фото: Bosch

Однако стратегия диверсификации бизнеса не ограничивается в концерне усилением подразделения по производству климатической техники. Еще в 2021 году Bosch открыл в Дрездене, центре немецкой микроэлектроники, завод по производству полупроводников, вложив в него примерно 1 млрд евро - на тот момент именно этот проект был крупнейшей инвестицией в истории фирмы. Правда, в Дрездене тоже выпускается продукция для автопрома, но не свечи зажигания, а чипы для электрических и гибридных автомобилей.