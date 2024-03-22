О защите климата забыли? Что будет в Германии с экодвижением

Движение Fridays for Future ищет в Германии новые формы защиты климата. Вместо шумных школьных забастовок по пятницам экоактивисты теперь поддерживают профсоюзы. Как изменились цели этого экологического движения?

Экологическое движение Fridays for Future ("Пятницы для будущего") пару лет назад, на пике своей популярности, порой выводило на улицы по пятницам десятки тысяч немецких школьников и студентов. Вместо того чтобы учиться, молодежь шла на демонстрации в защиту климата. Они были частью всемирного движения, возникшего после того, как в 2018 году 15-летняя шведская девочка Грета Тунберг объявила забастовку, чтобы бороться против глобального изменения климата. Но в последнее время об акциях Fridays for Future слышно все реже.

А ведь условия для них в Германии казались особенно подходящими. Политики относились к ним по большей части с пониманием, тогдашняя канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) даже встречалась с Тунберг. Луиза Нойбауэр (Luisa Neubauer), самое известное лицо Fridays for Future в Германии, кочевала из одного телевизионного ток-шоу в другое. А с тех пор как в состав правящей коалиции Германии вошли представители партии "зеленых", у движения даже появился союзник в немецком правительстве.

Социолог: "Потенциал исчерпан"

Но изменения климата перестали быть главной темой, тревожащей немцев. Согласно результатам опроса, который в начале года проводил социологический институт Allensbach, изменение климата отошло на второй план, уступив место военной угрозе, инфляции и бесконтрольной миграции.

Кроме того, акции экорадикалов из группы "Последнее поколение" с их блокадами автомагистралей, атаками краской и супом на произведения искусства и памятники оказались более эффектными, чем демонстрации Fridays for Future. Правда, в январе "Последнее поколение" объявило, что решило отказаться от таких форм борьбы за защиту климата.

Акция "Последнего поколения" в Берлине Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS

"Мы хотим добиться нашими акциями не максимального внимания, а максимального эффекта", - пояснила позицию активистов из Fridays for Future Анника Риттман (Annika Rittmann), отвечая на вопрос DW о влиянии "Последнего поколения".

Социолог Дитер Рухт (Dieter Rucht) из берлинского Свободного университета считает, что на фоне "Последнего поколения" движение Fridays for Future изрядно поблекло. Впрочем, продолжает он, "обе группы, хотя и действуют разными способами, похоже, во многом исчерпали свой потенциал".

Обвинения Греты Тунберг в антисемитизме

Но, пожалуй, самый сильный удар по Fridays for Future - по крайней мере в Германии - нанесла сама Грета Тунберг. После террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года и ответного удара Израиля по террористам в секторе Газа на канале движения в Instagram появились антисемитские и антиизраильские посты. В них, в частности, говорилось о "геноциде" палестинцев и "системе апартеида" в Израиле. Заканчивались посты призывами к освобождению Палестины. Луиза Нойбауэр заявила, что не имеет никакого отношения к таким публикациям Греты Тунберг, однако ущерб имиджу движения уже был нанесен.

Грета Тунберг (слева) и Луиза Нойбауэр Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Некоторые местные отделения Fridays for Future самораспустились, "не видя для себя дальнейших перспектив", как, например, в Марбурге в федеральной земле Гессен. Правда, в Бремене на месте самораспустившейся группы появилась другая.

Не видят будущего для Fridays for Future и немцы в целом. Согласно опросу, проведенному по заказу газеты Augsburger Allgemeine, примерно две трети респондентов считают, что движение Fridays for Future потерпело крах.

Представитель Fridays for Future: "Мы ищем новые формы"

Теперь движение Fridays for Future изменило стратегию. Вместо организации забастовок школьников во имя защиты климата оно стало поддерживать забастовки на общественном транспорте, которые проводит профсоюз Ver.di. "Едем вместе" - под таким лозунгом сотрудничают обе организации. "Мы не допустим, чтобы правительство "светофорной коалиции" экономило на общественном транспорте и политике в защиту климата, - говорится в одном из призывов к демонстрации. - Настал момент объединиться и сообща бороться за то, что нам всем необходимо для жизни".

Кроме того, Fridays for Future участвует в поддерживаемых правительством демонстрациях против правого экстремизма. "Последние годы показали, что действенная политика защиты климата возможна только при наличии громкого гражданского общества и прочной демократии, - поясняет позицию движения Анника Риттман. - Движение развивается, и мы теперь начали, наряду с проведением крупных акций, выдвигать конкретные требования к местным властям".

Что общего у Fridays for Future и Ver.di?

Глава объединенного профсоюза работников сферы услуг Ver.di Франк Вернеке (Frank Werneke) рад поддержке от Fridays for Future: "Цели защиты климата недостижимы без кардинальных реформ в транспортной сфере и долговременного развития общественного транспорта. Вот почему Ver.di и Fridays for Future борются вместе".

Участники Fridays for Future поддержали забастовку на общественном транспорте Фото: Rainer Keuenhof/Manngold/IMAGO

Но хватит ли такого общего знаменателя? Нет ли конфликта интересов? Дитер Рухт уверен: "Сотрудничество с профсоюзами будет только в отдельных сферах, например в том, что касается развития общественного транспорта. Здесь никакого конфликта интересов я не вижу. В остальном же обе организации будут действовать независимо друг от друга".

Так, в демонстрациях протеста против правого экстремизма Fridays for Future играет, по словам Рухта, только маргинальную роль поддерживающей группировки, причем скорее на словах, чем в реальном протестном движении.

Анника Риттман в свою очередь верит в плодотворное сотрудничество: "Именно сейчас, когда политический дискурс столь обострился, мы можем стать серьезной силой, благодаря нашей способности сотрудничать с другими организациями".

Социолог Дитер Рухт не столь оптимистичен в оценке будущего Fridays for Future: "Мобилизационные возможности движения очень ослабли. Шансы на успех у таких отдельных формирований вообще крайне малы. У движения в защиту климата есть перспектива стать влиятельным только при суммировании усилий различных групп, а также при возникновении - пусть и нежелательных - заметных в быту негативных последствий изменения климата".

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