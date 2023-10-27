Грета Тунберг шокировала Германию своим левым антисемитизмом

Она его создала, она его, возможно, и погубит. Молодежное движение защитников климата Fridays for Future (FFF), возникшее по инициативе шведской экологической активистки Греты Тунберг, добилось в Германии особой популярности и до сих пор пользовалось благосклонностью многих СМИ. При этом их мало смущала довольно радикальная антикапиталистическая направленность движения. Но на этой неделе настроение кардинально изменилось. Во всяком случае, в отношении самой Греты Тунберг.

Луиза Нойбауэр должна порвать с той, с кого брала пример

Издания самой разной политической ориентации, от консервативных до левых, требуют от немецкого отделения FFF и ее харизматичного лидера Луизы Нойбауэр (Luisa Neubauer), чтобы она полностью отмежевалась от своей шведской соратницы. Причина: явный антисемитизм Греты Тунберг, ее фактическая поддержка лозунгов движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе, США, Германии и большинстве стран Запада террористической организацией, и очевидное нежелание Тунберг решительно осудить кровавые преступления террористов ХАМАС.

Январь 2023. Грета Тунберг (слева) и Луиза Нойбауэр на одной из демонстраций немецких экоактивистов Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

"Грета Тунберг и Луиза Нойбауэр были командой мечты в движении защитников климата. Они растормошили миллионы детей и подростков и позвали их на борьбу за якобы лучший мир. Они стали примером для целого поколения. Тем более горько видеть моральное падение Греты. Переняв язык радикальных исламистов и сторонников теорий заговора ("мученики", "западные СМИ врут"), Fridays for Future International встала на путь радикализации", - пишет самая массовая в Германии бульварная газета Bild.

В комментарии под заголовком "Духовный яд для наших детей" издание приходит к выводу: "Теперь следует положить конец совместному пути Луизы Нойбауэр и Греты Тунберг. Нойбауэр не должна допускать даже малейших подозрений, что она еще имеет хоть что-то общее с группой своих абсолютно деградировавших антисемитских партнеров. Что-либо иное было бы ядом: для ее авторитета, для защиты климата и, прежде всего, для духовного климата среди подростков в Германии".

Схожей точки зрения, что и Bild, придерживается на сей раз и левая газета taz, а такое случается не так часто. В комментарии под заголовком "Просто возражать уже недостаточно" она пишет: "Fridays for Future распространяет в Instagram антисемитские истории заговора. Немецкая секция, правда, не соглашается. Но требуется нечто большее". И taz, и Bild, ссылаются на пост головной организации FFF, опубликованный 25 октября.

Пост FFF в Instagram: антисемитские нарративы

Именно он вызвал нынешнюю, вторую, значительно более мощную, чем первая, волну публикаций в немецких СМИ по поводу того, как 20-летняя Грета Тунберг реагирует на чудовищное нападение боевиков ХАМАС на Израиль и на последующие события вокруг сектора Газа.

Так, 20 октября шведская экоактивистка, обычно призывавшая по пятницам к "забастовкам во имя климата", на сей раз провозгласила в соцсети X (ранее Twitter) "забастовку солидарности с Палестиной и Газой". После этого министерство образования Израиля заявило, что удалит любые упоминания о Грете Тунберг в учебных программах страны, поскольку она больше не может служить "примером для подражания в сфере образования и нравственности".

А около ста израильских экоактивистов опубликовали открытое письмо в адрес Тунберг с осуждением ее высказываний и призывом к ней "взглянуть на зверства ХАМАС". В одном из постов в соцсети X она это сделала, указав, что, само собой разумеется, "осуждает ужасные атаки ХАМАС".

Но 25 октября появился уже упомянутый пост в соцсети Instagram . Вот что пишет о нем taz: "Его содержание не имеет ничего общего с защитой климата. Вместо этого движение объявляет, что западные СМИ занимаются промыванием мозгов для того, чтобы добиться от населения солидарности с Израилем". Далее, пишет газета: "FFF называет Израиль "системой апартеида", а сам конфликт - "геноцидом". Государство Израиль объявляется "абсолютным злом", нападение ХАМАС трактуется как "реакция на угнетение".

"Утверждение, будто "евреи сами виноваты в том, что их преследуют", является таким же антисемитским нарративом, что и нападки на западные СМИ, которыми, согласно одной из теорий заговора, якобы управляют еврейские элиты", - поясняет taz. Газета также обращает внимание на одну деталь поста в соцсети X от 20 октября, в котором Грета Тунберг призывала к пятничной "забастовке солидарности с Палестиной и Газой". На фотографии (позднее замененной) она и три ее единомышленницы держат соответствующие плакаты, при этом у одной из девушек на коленях - плюшевый осьминог. Спрут, напоминает левая taz, "еще при нацистах был символом воображаемого всемирного еврейского заговора".

Стереотип нацистской пропаганды и лозунг ХАМАС

Этой многозначительной детали правоцентристская газета Die Welt посвятила целый комментарий под заголовком "Грета Тунберг и символ спрута". Напомнив, что образ спрута часто использовался в антисемитской пропаганде немецких национал-социалистов, издание пишет: "Маловероятно, что такой человек, как Грета Тунберг, которая в конечном счете была и остается, в первую очередь, профессиональным производителем запоминающихся кадров, скомпоновала такую фотографию и с таким символом, не зная при этом, какую символику он обслуживает. Пусть даже несколько часов спустя она опубликовала в X заверения, что "абсолютно не осознавала" этого антисемитского подтекста, и удалила первоначальный пост".

27 октября Грета Тунберг с небольшой группой единомышленников вновь вышла на пятничную демонстрацию в защиту климата и сфотографировалась в Стокгольме на фоне здания шведского парламента. При этом она держала самодельный плакат "Справедливость для Палестины", а на других плакатах можно было прочесть, как поясняют немецкие СМИ, один из лозунгов боевиков ХАМАС - Free Palestine ("Свободу Палестине") и "Остановить геноцид".

Стокгольм, 27 октября 2023. Грета Тунберг (крайняя справа) вместе с активистами Fridays for Future вновь демонстрирует в защиту климата и держит плакаты, среди которых лозунг, используемый боевиками ХАМАС Фото: twitter.com/GretaThunberg

Леволиберальный еженедельник Der Spiegel приходит к такому выводу: "Долго длившаяся красивая история про Грету Тунберг может закончиться тем, что движение протеста против изменения климата, единство и решительность которого были такими впечатляющими и такими, несомненно, важными, рано или поздно расколется из-за односторонних пропалестинских протестов самой Тунберг и некоторых ее соратников и соратниц".

При этом Der Spiegel напоминает, что немецкое отделение Fridays for Future (тем самым и Луиза Нойбауэр) сразу же отмежевалось от поста в Instagram, написав в соцсети X: "Нет, международный аккаунт не говорит от нашего имени. Нет, этот пост не был с нами согласован. Нет, мы не согласны с его содержанием". Сославшись на несколько собственных постов с осуждением террора ХАМАС и выражением солидарности с подвергшимся нападению Израилем, немецкое отделение FFF подчеркнуло: "Мы безоговорочно солидарны с еврейками и евреями, которые повсюду в мире и у нас в стране сталкиваются с антисемитским насилием. Мы видим страдания гражданского населения и особенно детей в Газе".

В то же время другой леволиберальный еженедельник, Die Zeit, считает, что "бренд Fridays for Future разрушен": "Неприемлемые антисемитские высказывания дискредитировали движение защитников климата. Теперь стали очевидными слабости его децентрализованной организационной структуры. В проигрыше окажется климат".

Смотрите также: