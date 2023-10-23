  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыИзраиль

Израиль уберет имя Греты Тунберг из учебных программ

Александра Иванова
23 октября 2023 г.

Поводом для отказа от упоминания шведской экологической активистки Греты Тунберг в программах израильских учебных заведений стали ее высказывания в поддержку палестинцев.

https://p.dw.com/p/4XuTK
Грета Тунберг на Всемирном экономическом форумев Давосе, 2023 год
Грета ТунбергФото: Arnd WiegmannREUTERS

Министерство образования Израиля намерено удалить любые упоминания о выступающей в защиту климата шведке Грете Тунберг из учебных программ страны. Как поясняет вечером в воскресенье, 22 октября, израильская газета The Jerusalem Post, поводом для этого стал опубликованный девушкой 20 октября в соцсети X пост в поддержку палестинцев и сектора Газы.

"ХАМАС - это террористическая организация, несущая ответственность за убийство 1400 невинных израильтян, включая детей, женщин и пожилых людей, а также похищение и насильственную отправку в Газу более 200 человек, - цитирует газета заявление Минобразования. - Такая позиция лишает ее права быть примером для подражания в сфере образования и нравственности, и она больше не может вдохновлять израильских студентов и служить их образованию".

На фото, которое сопровождало пост Тунберг, она сама и три ее единомышленницы держали плакаты со словами: "Поддерживаем Газу", "Эта еврейка поддерживает Палестину" и другими. "Миру нужно возвысить голос и призвать к немедленному прекращению огня, к справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц", - говорилось в сообщении экоактивистки.

Реакция Сети на пост Тунберг в поддержку Палестины

Этот пост вызвал бурную реакцию в Сети. Так, к 23 октября под ним было около 218 тысяч лайков. В то же время некоторые пользователи утверждали в комментариях, что Тунберг поддерживает террористическую организацию "Исламское государство". Один юзер опубликовал карикатуру, на которой шведка грозит пальцем мужчине, волочащему по земле черный пластиковый пакет, из которого виднеются детские руки и ноги и течет кровь. "Как вы смеете пользоваться… пластиковыми пакетами? Нам нужно спасти мир!" - говорит девушка на этом рисунке.

По данным The Jerusalem Post, около ста израильских экоактивистов написали Тунберг открытое письмо с осуждением ее высказываний и призвали ее "вновь взглянуть на зверства ХАМАС".

21 октября сама Тунберг указала в посте в соцсети X, что опубликованное ею ранее сообщение должно быть прочитано с учетом того, что она, само собой, "осуждает ужасные атаки ХАМАС".

Смотрите также:

Какой у Израиля план войны

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Антиизраильские беспорядки в Берлине: отголоски войны Израиля и ХАМАС докатились до Германии (19.10.2023)

Антиизраильские беспорядки в Берлине: отголоски войны Израиля и ХАМАС докатились до Германии (19.10.2023)

В Германии опасаются роста антисемитских и антиизраильских настроений. Несмотря на запрет в этой связи пропалестинских демонстраций, в Берлине вторую ночь раз подряд состоялись несанкционированные выступления, сразу переросшие в беспорядки и столкновения с полицией. Почти 180 склонных к насилию демонстрантов были задержаны, 65 полицейских ранены.
Конфликты19 октября 2023 г.32:00 мин.
external

ХАМАС ворует у России. Поводок для Путина. Экспортеры сдают валюту – "Заповедник", выпуск 283, 22.10.23

ХАМАС ворует у России. Поводок для Путина. Экспортеры сдают валюту – "Заповедник", выпуск 283, 22.10.23

Украина, Карабах, Израиль – на этой планете стало неспокойно. ХАМАС обвинили в плагиате, но Путин все объяснил. Политический калейдоскоп: Китай, Россия, Иран, Палестина, Армения, Польша. Деньги экспортеров в хранилищах ЦБ РФ. Песня о возвращении релокантов. Смотрите в 283-м выпуске "Заповедника"!
Политика22 октября 2023 г.14:17 мин.

Статья газеты The Jerusalem Post о намерении Израиля убрать Грету Тунберг из учебных программ в Израиле

www.jpost.com