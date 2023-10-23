Израиль уберет имя Греты Тунберг из учебных программ

Министерство образования Израиля намерено удалить любые упоминания о выступающей в защиту климата шведке Грете Тунберг из учебных программ страны. Как поясняет вечером в воскресенье, 22 октября, израильская газета The Jerusalem Post , поводом для этого стал опубликованный девушкой 20 октября в соцсети X пост в поддержку палестинцев и сектора Газы.

"ХАМАС - это террористическая организация, несущая ответственность за убийство 1400 невинных израильтян, включая детей, женщин и пожилых людей, а также похищение и насильственную отправку в Газу более 200 человек, - цитирует газета заявление Минобразования. - Такая позиция лишает ее права быть примером для подражания в сфере образования и нравственности, и она больше не может вдохновлять израильских студентов и служить их образованию".

На фото, которое сопровождало пост Тунберг, она сама и три ее единомышленницы держали плакаты со словами: "Поддерживаем Газу", "Эта еврейка поддерживает Палестину" и другими. "Миру нужно возвысить голос и призвать к немедленному прекращению огня, к справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц", - говорилось в сообщении экоактивистки.

Реакция Сети на пост Тунберг в поддержку Палестины

Этот пост вызвал бурную реакцию в Сети. Так, к 23 октября под ним было около 218 тысяч лайков. В то же время некоторые пользователи утверждали в комментариях, что Тунберг поддерживает террористическую организацию "Исламское государство". Один юзер опубликовал карикатуру, на которой шведка грозит пальцем мужчине, волочащему по земле черный пластиковый пакет, из которого виднеются детские руки и ноги и течет кровь. "Как вы смеете пользоваться… пластиковыми пакетами? Нам нужно спасти мир!" - говорит девушка на этом рисунке.

По данным The Jerusalem Post, около ста израильских экоактивистов написали Тунберг открытое письмо с осуждением ее высказываний и призвали ее "вновь взглянуть на зверства ХАМАС".

21 октября сама Тунберг указала в посте в соцсети X, что опубликованное ею ранее сообщение должно быть прочитано с учетом того, что она, само собой, "осуждает ужасные атаки ХАМАС".

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