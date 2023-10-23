Германия сдержанно относится к призывам о перемирии в Газе

Глава МИД ФРГ Бербок подчеркнула, что борьба против терроризма имеет важное значение. В то же время многие страны ЕС решительно поддержали призыв генсека ООН о гуманитарном прекращении огня в Газе.

Германия в рамках дискуссии в Евросоюзе сдержанно отреагировала на призывы к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа. "Борьба против терроризма имеет существенное значение. Мы видим, что массированные ракетные удары по Израилю продолжаются. Мы не сможем ограничить гуманитарную катастрофу, если терроризм из Газы будет продолжаться. Мир и безопасность для Израиля и палестинцев наступит, когда терроризм будет побежден", - заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе встречи с коллегами из стран ЕС в Люксембурге в понедельник, 23 октября.

Призыв к объявлению гуманитарного перемирия между Израилем и террористической группировкой ХАМАС прозвучал на международной конференции по Ближнему Востоку в Каире 21 октября. Его поддержал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. С тех пор в Евросоюзе идет дискуссия о том, следует ли странам ЕС присоединиться к призывам о гуманитарном прекращении огня в секторе Газа.

Отсутствие единодушия в Евросоюзе

Испания, Бельгия, Нидерланды и Ирландия решительно поддержали призыв Гутерриша. Испания, которая в настоящее время председательствует по ротации в ЕС, заявила, что европейцы должны "высказаться одним голосом". В то же время Австрия и Чехия разделяют позицию Германии.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что лично он считает гуманитарное прекращение огня необходимым, чтобы обеспечить доступ и распределение в Газе гуманитарной помощи. "Это настоятельно необходимо, поскольку почти половина жителей сектора Газа была вынуждена покинуть свои дома", - пояснил он.

Позиция главы европейской дипломатии Жозепа Борреля

По словам Борреля, сейчас важно обеспечить в Газе функционирование систем энергоснабжения и опреснения морской воды, а также наличие топлива, потому что иначе больницы не смогут продолжать работу. Прекращение огня необходимо и для возвращения заложников, подчеркнул глава европейской дипломатии.

"Ракетные обстрелы ХАМАС должны прекратиться, а заложники освобождены. Это является частью любого шага к деэскалации. А впоследствии нужно будет подумать о том, как возродить ближневосточный мирный процесс", - сказал Жозеп Боррель.

Другие темы конференции в Люксембурге

Помимо ситуации на Ближнем Востоке, министры иностранных дел стран ЕС обсуждали и другие темы, в том числе дальнейшие поставки систем ПВО и гуманитарной помощи в Украину, обороняющуюся от российской вооруженной агрессии, и напряженную ситуацию в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

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