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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Фото: FEISAL OMAR/REUTERS

Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш - генеральный секретарь ООН, бывший верховный комиссар ООН по делам беженцев.

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Контекст

Голосование в Генассамблее ООН по резолюции о ситуации в Газе, 27 октября 2023 года

Израиль и ООН: почему генсек и резолюция вызвали возмущение

Израиль и ООН: почему генсек и резолюция вызвали возмущение

И без того сложные отношения между Израилем и ООН обострили высказывания генсека Гутерриша и резолюция Генассамблеи ООН.
Конфликты30 октября 2023 г.
Антониу Гутерриш

Скандал со словами генсека ООН об Израиле. Что пишут СМИ ФРГ

Скандал со словами генсека ООН об Израиле. Что пишут СМИ ФРГ

Высказывание генсека ООН Гутерриша по поводу ХАМАС и Израиля вызвало критику. Как прокомментировали его немецкие СМИ?
Политика26 октября 2023 г.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в Житомире

День 425-й войны: визит премьера Эстонии в Украину

День 425-й войны: визит премьера Эстонии в Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила Житомир, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Конфликты24 апреля 2023 г.
Жилые дома в Бахмуте, разрушенные в ходе боев и обстрелов

День 378-й войны: Россия наступает на Бахмут

День 378-й войны: Россия наступает на Бахмут

18 немецких танков Leopard 2 будут доставлены в Украину уже в марте.
Конфликты8 марта 2023 г.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш

Опасения генсека ООН и другие события 348-го дня войны

Опасения генсека ООН и другие события 348-го дня войны

Папа римский готов встретиться с Путиным и Зеленским. СБУ задержала российских агентов в Херсоне и Одессе.
Конфликты6 февраля 2023 г.
Сторонники Украины у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, февраль 2022 года

Скоро мира ждать не стоит: эксперты о "мирном саммите" Киева

Скоро мира ждать не стоит: эксперты о "мирном саммите" Киева

Глава МИД Украины Кулеба предложил до конца февраля обсудить условия окончания войны в Нью-Йорке при посредничестве ООН.
Конфликты27 декабря 2022 г.
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