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Фото: FEISAL OMAR/REUTERS
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш - генеральный секретарь ООН, бывший верховный комиссар ООН по делам беженцев.
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Контекст
Израиль и ООН: почему генсек и резолюция вызвали возмущение
Израиль и ООН: почему генсек и резолюция вызвали возмущение
И без того сложные отношения между Израилем и ООН обострили высказывания генсека Гутерриша и резолюция Генассамблеи ООН.
Конфликты
30.10.2023
30 октября 2023 г.
Скандал со словами генсека ООН об Израиле. Что пишут СМИ ФРГ
Скандал со словами генсека ООН об Израиле. Что пишут СМИ ФРГ
Высказывание генсека ООН Гутерриша по поводу ХАМАС и Израиля вызвало критику. Как прокомментировали его немецкие СМИ?
Политика
26.10.2023
26 октября 2023 г.
День 425-й войны: визит премьера Эстонии в Украину
День 425-й войны: визит премьера Эстонии в Украину
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила Житомир, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Конфликты
24.04.2023
24 апреля 2023 г.
День 378-й войны: Россия наступает на Бахмут
День 378-й войны: Россия наступает на Бахмут
18 немецких танков Leopard 2 будут доставлены в Украину уже в марте.
Конфликты
08.03.2023
8 марта 2023 г.
Опасения генсека ООН и другие события 348-го дня войны
Опасения генсека ООН и другие события 348-го дня войны
Папа римский готов встретиться с Путиным и Зеленским. СБУ задержала российских агентов в Херсоне и Одессе.
Конфликты
06.02.2023
6 февраля 2023 г.
Скоро мира ждать не стоит: эксперты о "мирном саммите" Киева
Скоро мира ждать не стоит: эксперты о "мирном саммите" Киева
Глава МИД Украины Кулеба предложил до конца февраля обсудить условия окончания войны в Нью-Йорке при посредничестве ООН.
Конфликты
27.12.2022
27 декабря 2022 г.
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