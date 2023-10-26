Скандал со словами генсека ООН об Израиле. Что пишут СМИ ФРГ

Высказывание генсека ООН Гутерриша, заявившего, что преступления ХАМАС против Израиля были совершены "не на пустом месте", вызвало многочисленную критику. Как прокомментировали его немецкие СМИ? Обзор DW.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на заседании Совбеза ООН раскритиковал Израиль за "беспощадные бомбардировки" сектора Газа, назвав их "явным нарушением норм международного права" и "коллективным наказанием". Он также осудил боевиков движения ХАМАС, признанного террористическим в большинстве стран Запада, за нападение на Израиль, в результате которого погибли более 1400 человек и еще около 220 были захвачены в заложники, но заявил при этом, что эти преступления были совершены "не на пустом месте".

В ответ постпред Израиля в ООН и другие высокопоставленные представители Израиля раскритиковали Гутерриша и потребовали его отставки. После чего генсек ООН заявил, что его неправильно поняли, и что он "шокирован" критикой Израиля в свой адрес. Этот скандал стал темой комментариев ряда немецких СМИ.

Süddeutsche Zeitung: "Заявление Гутерриша возмутительно"

"Антониу Гутерриш - один из самых опытных дипломатов на планете, поэтому можно предположить, что он прекрасно понимал, какой эффект произведут его слова, - пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. - Генеральный секретарь ООН, очевидно, хотел сказать в Совете Безопасности ООН, что ужасающая атака террористической организации ХАМАС на израильских граждан "не произошла на пустом месте". С одной стороны, это верно, поскольку ничто не происходит без причины, и уж тем более на Ближнем Востоке".

Здания в Тель-Авиве, разрушенные в результате ракетного обстрела из сектора Газа Фото: Oded Balilty/AP/picture alliance

По мнению журналиста Süddeutsche Zeitung Кристиана Цашке (Christian Zaschke), заявление Гутерриша "возмутительно", поскольку оно "по крайней мере, подсознательно, предполагает, что израильтяне сами виноваты в том, что на них напали убийцы и мясники". В комментарии под названием: "То, что говорит Гутерриш, правильно - и возмутительно" Цашке констатирует, что "в роли генерального секретаря ООН Гутерриш видит себя, прежде всего, защитником слабых", однако "тот, кто, будучи главным дипломатом мира в такой ситуации, не осудит, в первую очередь, зверства ХАМАС в самых ясных выражениях, утратил меру". "Конечно, в ходе своего выступления Гутерриш выступил и против насилия со стороны террористов, но это не отменяет его релятивизации теракта", - пишет комментатор Süddeutsche Zeitung.

Volksstimme: Гутерриш увлекся "облагораживанием нарратива ХАМАС"

Региональная газета Volksstimme из Магдебурга критикует Гутерриша за то, что он увлекся "облагораживанием нарратива ХАМАС о якобы героической освободительной борьбе на самом высоком дипломатическом уровне". Это открывает путь к "невыразимой релятивизации террора и ставит под сомнение право Израиля на самооборону", пишет газета.

При этом забывается, что ракетные обстрелы из Газы продолжаются практически без перерыва и что крупные партии помощи не поступают туда, куда должны, поскольку террористы контролируют их. "На это следовало бы обратить внимание Гутерришу, а не идти на поводу у ХАМАС", - считает немецкое издание.

Frankfurter Rundschau: "Гутерриш подсознательно поменял роли преступника и жертвы"

Газета Frankfurter Rundschau считает, что Гутерриш "подсознательно поменял роли преступника и жертвы", забыв, что "хладнокровные убийства джихадистов не имеют ничего общего с борьбой за освобождение". "Террористы ХАМАС убивали без разбора, потому что хотели уничтожить евреев, да и весь Израиль, - пишет публицист издания Андреас Шварцкопф (Andreas Schwarzkopf) в комментарии "Ошибка Гутерриша". - Тот, кто хочет остановить эту спираль насилия, должен, прежде всего, сказать, как Израилю защититься от нынешней угрозы со стороны ХАМАС и как добиться того, чтобы в будущем джихадисты больше не были способны на подобные действия". При этом Frankfurter Rundschau подчеркивает и необходимость "сказать о том, как в этой войне можно защитить палестинцев". "Только после этого имеет смысл говорить о путях мирного сосуществования", - отмечает газета.

taz: "Гутерриш нашел подходящие слова"

Берлинская газета taz считает, что "Антониу Гутерриш нашел подходящие слова". "Задача генсека ООН в конфликтах - обеспечить защиту гражданского населения всеми сторонами, включая Израиль. Учитывая ситуацию в Газе, Гутерриш иначе не справился бы со своими обязанностями", - пишет берлинская газета taz.

Эвакуация палестинского населения в секторе Газа Фото: Mohammed Dahman/AP Photo/picture alliance

Упреки израильских политиков, обвинивших генсека ООН "в оправдании варварского нападения ХАМАС", несправедливы, считает taz: Гутерриш осудил атаки террористов на Израиль. "Даже правительство Германии, безоговорочно вставшее на сторону Израиля в этой войне, выразило доверие генсеку ООН, на фоне требований о его отставке", - указывает газета.

Гутерриш ни в коей мере не отрицал права Израиля противостоять чудовищной атаке ХАМАС и делать все возможное для освобождения 220 заложников, захваченных террористами, уверена газета taz. "Глава ООН назвал действия ХАМАС "ужасающими" и однозначно осудил их. Тем не менее, жители Газы не должны подвергаться "коллективному наказанию" за преступления, которых они не совершали", говорится в комментарии издания.

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