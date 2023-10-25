Израиль потребовал отставки генсека ООН из-за слов о ХАМАС

Антониу Гутерриш сказал, что Хамас напал на Израиль "не на пустом месте". Постпред Израиля в ООН Эрдан усмотрел в этих словах попытку оправдать терроризм и потребовал отставки генсека всемирной организации.

Высокопоставленные представители Израиля резко раскритиковали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за слова о том, что террористические атаки палестинской группировки ХАМАС произошли "не на пустом месте", и потребовали его отставки. Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан вечером во вторник, 24 октября, обвинил Гутерриша в "кровавой клевете" и попытках оправдать терроризм.

"Генеральный секретарь ООН, с пониманием относящийся к кампании массового убийства детей, женщин и стариков, не подходит для руководства ООН. Я призываю его незамедлительно уйти в отставку. Нет оправдания или смысла разговаривать с теми, кто выражает сострадание самым ужасным зверствам, совершенным против граждан Израиля и еврейского народа. Просто нет слов", - написал Эрдан в своем микроблоге на платформе Х.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, присутствовавший на заседании Совета Безопасности ООН, где выступал Гутерриш, отметил запланированную встречу с генсеком всемирной организации. "Я не буду встречаться с генеральным секретарем ООН. После 7 октября нет места для сбалансированного подхода. ХАМАС должен быть стерт с лица земли", - написал он в социальных сетях.

Резонансное выступление Антониу Гутерриша

Антониу Гутерриш на заседании Совбеза ООН раскритиковал Израиль за "беспощадные бомбардировки" сектора Газа, назвав их "явным нарушением норм международного права" и "коллективным наказанием". Он осудил ХАМАС за террористическое нападение на Израиль, в результате которого погибли более 1400 человек и еще около 220 были захвачены в заложники, но заявил при этом, что эти преступления были совершены "не на пустом месте".

"Палестинцы на протяжении 56 лет подвергаются удушающей оккупации. Они видели, как их земли систематически пожираются поселениями и страдают от насилия, их экономика удушается, люди изгоняются из родных мест, а их дома сносятся. Их надежда на политическое решение их судьбы исчезает", - сказал Гутерриш.

Через несколько часов он написал в своем микроблоге на платформе Х, что "эти беды палестинского народа не могут оправдать ужасающих атак ХАМАС", добавив в то же время, что "эти ужасающие атаки не могут быть оправданием для коллективного наказания палестинского народа".

Израиль прекращает выдавать визы сотрудникам ООН

После резонансных высказываний Гутерриша, Израиль пригрозил ООН прекратить выдачу виз сотрудникам всемирной организации. "Настало время дать им урок", - сказал израильский постпред в ООН Гилад Эрдан. Он сообщил, что Израиль уже отказал в визе заместителю генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу.

Между тем Германо-израильское общество (Deutsch-israelische Gesellschaft) на фоне высказываний Антониу Гутерриша о конфликте между Израилем и ХАМАС призвало правительство ФРГ со всей ясностью встать на сторону Израиля. "Гутерриш фактически делегитимизировал право Израиля на самозащиту. Сейчас нужно открыто выразить свою точку зрения", - заявил президент DIG Фолькер Бек (Volker Beck).

Бек назвал выступление Гутерриша неприемлемым, обвинив его в "релятивизации осуждения терроризма ХАМАС". "Нельзя с одной стороны говорить, что террор нельзя ничем оправдать, а с другой - косвенно извинять его. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) должны поддержать Израиль в его конфликте с генсеком ООН Антониу Гутерришем", - подчеркнул Фолькер Бек.

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