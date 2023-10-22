Конфликт на Ближнем Востоке. Есть ли еще шанс достичь мира

Израиль наносит удары по сектору Газа в ответ на нападения боевиков ХАМАС. Война на Ближнем Востоке неизбежна или мир все еще возможен? Эскперты анализируют историю конфликта и возможные сценарии его урегулирования.

"Мы переживаем самый ужасный и острый этап конфликта с момента образования Государства Израиль в 1948 году", - говорит Пнина Шарвит Барух из Института исследований национальной безопасности (INSS), аналитического центра Тель-Авивского университета. В ходе продолжающегося более 75 лет конфликта между израильтянами и арабами погибли уже десятки тысяч человек. Теперь же, считают эксперты, Ближний Восток оказался на пороге долгой и кровавой войны. Не исключено, что конфликт перерастет в религиозную войну, которая затронет весь регион, говорит Амджад Шихаб, палестинский политолог из Восточного Иерусалима.

7 октября боевики ХАМАС- движения, признанного ЕС, США, Германией и большинством западных стран террористической организацией, прорвались через границу в Израиль, совершили кровавые убийства и взяли многих израильтян в заложники. Атаки ХАМАС сопровождались ракетными ударами по целям в Израиле. ХАМАС отрицает право Государства Израиль на существование и хочет предотвратить мирное урегулирование конфликта. С 2007 года боевики ХАМАС контролируют изолированный Израилем сектор Газа. На террор ХАМАС Израиль отреагировал авиаударами по целям в секторе Газа и временно полной блокадой Палестинских территорий.

В чем суть конфликта?

С момента провозглашения израильского государства в 1948 году Израиль, палестинцы и соседние арабские страны вели несколько войн. Только в 1948 году, по данным ООН, около 700 тысяч палестинцев покинули свою родину или были изгнаны - в сектор Газа, на Западный берег реки Иордан и в соседние арабские государства. В свою очередь, за период до 1972 года около 800 000 евреев бежали или были изгнаны из арабских и североафриканских государств после израильско-арабской войны 1948 года.

По сей день значительная часть территории Западного берега реки Иордан оккупирована Израилем. Многие палестинцы требуют создания собственного государства, возвращения беженцев и выселения, по крайней мере, части из примерно 700 000 жителей израильских поселений, которые согласно международному праву, являются нелегальными, с Западного берега и Восточного Иерусалима. "Оккупация - вот главная проблема, - говорит палестинский политолог Шихаб. - Волшебный ключ к преодолению конфликта - прекращение оккупации".

Для Израиля, который то и дело подвергается атакам и террору экстремистских палестинских группировок, таких как ХАМАС и "Хезболлах", признание со стороны арабских государств и гарантии собственной безопасности имеют решающее значение. Волшебная формула Израиля могла бы звучать так: мир возможен только тогда, когда закончится террор. Однако в последнее время на обеих сторонах усилилось влияние сторонников жесткой линии, не готовых идти на какие-либо уступки.

Возможен ли мир, несмотря ни на что?

Некоторые эксперты предупреждают, что теперь конфликт может разрастись до войны, которая охватит весь регион. Но возможно и обратное, говорит Маргрет Йоханнсен (Margret Johannsen) в интервью DW. Гамбургский политолог уже давно изучает ближневосточный конфликт и по-прежнему верит в возможность его мирного урегулирования, несмотря на множество жертв террора ХАМАС и израильских бомбардировок сектора Газа. "Все это настолько ужасно, и я могу себе представить, что это станет сигналом тревоги, сигналом пробуждения. И я могу только надеяться, что он будет услышан", - говорит она.

Опасность эскалации: израильские военные на границе с Ливаном Фото: Ayal Margolin/JINI/Xinhua/picture alliance

Компромисс может быть достигнут в течение трех лет, считает Йоханнсен: "Раны должны затянуться. И можно только надеяться, что найдутся люди, которые возьмутся быть посредниками. Без посредничества невозможно". С точки зрения эксперта, конструктивную роль могли бы сыграть новые игроки на Ближнем Востоке - такие страны, как Китай и Индия или африканские.

Решение одно: два государства

На протяжении нескольких десятилетий единственной возможностью преодоления конфликта считалось создание двух государств - палестинского наряду с Израилем. Еще в 1947 году Организация Объединенных Наций предложила план разделить Палестину и создать на ее территории израильское и арабское государства. Однако арабская сторона такой план отвергла.

В 1993 году в Осло были достигнуты договоренности, благодаря которым впервые в истории преодоление ближневосточного конфликта путем создания двух государств казалось вскоре достижимым. Израильская армия ушла из отдельных районов Западного берега реки Иордан. А учрежденная Палестинская национальная автономия (ПНА) получила возможность управлять примерно пятой частью территории и частично контролировать еще одну пятую часть.

Но политические провокации, теракты и строительство новых израильских поселений, а в особенности убийство премьер-министра Израиля Ицхака Рабина в 1995 году, разрушили надежду на решение проблемы путем создания двух государств. "Ястребам" с обеих сторон удалось предотвратить дальнейшие переговоры.

"Вариант создания двух государств по-прежнему является хорошей идеей", - говорит израильский эксперт Майрав Зонзейн из Международной кризисной группы (ICC). "Насколько он реализуем, зависит от ответа на вопрос, готовы ли обе стороны и международное сообщество вложить в осуществление свой политический капитал и энергию, - указывает он. - Многие люди сегодня больше не верят, что это возможно".

Поддержка концепции двух государств все меньше

Согласно опросу социологического института Pew Research Center, только каждый третий израильтянин верит в возможность мирного сосуществования с независимым палестинским государством. Десять лет назад еще половина израильтян верила в вариант создания двух государств. Опрос проводился весной 2023 года. Теперь, после террористической атаки ХАМАС на Израиль, эти цифры, вероятно, будут еще ниже, потому что даже многие скорее светские и политически левые израильтяне также более не верят в мирное решение.

Многие мусульмане по всему миру стоят на стороне палестинцев: на этом фото - протесты перед консульством Израиля в Стамбуле Фото: Emrah Gurel/AP Photo/picture alliance

Похожая ситуация на Западном берегу реки Иордан, в Газе и Восточном Иерусалиме, где перед террористической атакой ХАМАС опрос проводил институт Гэллапа: только каждый четвертый палестинец поддерживает вариант создания двух государств. В 2012 году таких было 60%.

На фоне роста числа израильских поселений на Западном берегу реки Иордан теперь и Маргрет Йоханнсен перестала верить в реалистичность такого варианта: "Я думаю, что о решении создать два государства можно забыть".

Два народа в одной стране?

Йоханнсен предлагает вариант с одним государством. "Не сейчас, сейчас ситуация накалена. Но в долгосрочной перспективе это стало бы оптимальным решением". Если израильтяне и палестинцы смогут ужиться в одном государстве, то и еврейские поселения могли бы оставаться там, где они есть, говорит Йоханнсен.

Чаще всего речь идет о трех моделях такого государства. Наряду с классическим унитарным государством с сильным центральным правительством, как, например, во Франции, обсуждается вариант федеративного государственного устройства, с менее сильным центральным управлением. В таком федеративном государстве, например, по типу Бельгии, израильские и палестинские регионы имели бы обширные компетенции.

Наконец, конфедерация или союз государств, объединяющие две территории с открытыми границами. При таком варианте совместное израильско-палестинское правительство имело бы полномочия только в таких вопросах, как, например, внешняя торговля или внешняя безопасность.

"Рецепт для гражданской войны"

Пнина Шарвит Барух из INSS в Тель-Авиве считает все эти идеи нереалистичными. Более того, "единая территория с равным количеством палестинцев и израильтян - это рецепт для гражданской войны", уверена она. Барух пришла к такому выводу еще до террористического нападения боевиков ХАМАС на Израиль. Слишком велика, по ее мнению, враждебность между ними.

Почти половина жителей Израиля, сектора Газа, Восточного Иерусалима и Западного берега - арабы. Поэтому многие израильтяне опасаются, что общее с палестинцами государство утратит свою идентичность именно как еврейское государство. Даже в том случае, если сосуществование станет мирным. Для многих израильтян - и евреев во всем мире - идентичность еврейского государства очень важна еще и потому, что после Холокоста Израиль стал надежной гаванью, родиной для евреев со всего мира.

Израильское поселение Эли на Западном берегу реки Иордан Фото: Ariel Schalit/AP/picture alliance

Поэтому некоторые ультраправые израильтяне выступают за такое свое государство, в котором палестинцы получат больше автономии, чем сейчас, только в отдельных районах Западного берега. По мнению палестинцев, такое государство не являлось бы демократическим, в котором им будут предоставлены полные гражданские права.

Нерешаемая проблема?

Со временем конфликт между израильтянами и палестинцами стал синонимом неразрешимой проблемы. "Как бы сложно это ни казалось многим, на самом деле все очень просто", - говорит израильский эксперт Майрав Зонзейн. "Есть два народа, которым надо жить здесь в мире и безопасности. И никакой терроризм и никакая военная мощь не приблизили нас к этой цели".

Устойчивый мир буден возможен только, если обе стороны обретут доверие друг к другу. Но для этого сначала нужно остановить кровопролитие. Что в настоящий момент представляется едва ли возможным. Небольшую надежду дают учебники истории. Даже такие непримиримые в прошлом враги, как Германия и Франция, стали друзьями, подписав в 1963 году - почти через два десятилетия после окончания Второй мировой войны - Елисейский договор.

Смотрите также: