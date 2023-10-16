Аббас: ХАМАС не представляет интересы палестинского народа

Действия и политика движения радикальных исламистов ХАМАС, которые контролируют сектор Газа, не отражают интересы палестинского народа, заявил глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Выдержки из разговора политиков приводит в понедельник, 16 октября, палестинское информационное агентство WAFA.

Аббас указал на неприятие убийств мирных жителей как среди палестинцев, так и израильтян, а также призвал к освобождению "мирных жителей, пленных и задержанных с обеих сторон", пишет WAFA. Палестино-израильский конфликт должен закончиться политическим решением, которое будет найдено ненасильственным путем, следует из выдержек из разговора политиков.

Палестинский лидер также указал на "полное неприятие перемещения нашего народа из сектора Газа", назвав его "второй Накбой (исходом палестинских арабов в результате Арабо-израильской войны 1947-1949 годов - Ред.) для палестинцев. В секторе Газа должны быть открыты гуманитарные коридоры, а население необходимо обеспечить водой и медикаментами, заявил Аббас.

Израиль восстановил подачу воды на юге сектора Газа

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил 15 октября, что власти страны после переговоров с президентом США Джо Байденом договорились восстановить водоснабжение на юге сектора Газа, что должно способствовать эвакуации населения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне этого подтвердила, что готовится к проведению масштабной наземной операции в секторе Газа. Согласно заявлению представителей ЦАХАЛ, начало этих действий откладывается лишь ввиду необходимости эвакуации мирных жителей с севера сектора Газа на юг, на которой настаивает Израиль.

Байден поддержал право палестинцев на самоопределение, но без участия ХАМАС

В конфликте на Ближнем Востоке остается пространство для мирного решения, а у палестинского народа должна быть собственная власть и "должен быть путь к палестинскому государству", хотя с учетом нового витка эскалации конфликта прийти к этому решению прямо сейчас невозможно, заявил президент США Джо Байден.

При этом американский лидер указал, что ХАМАС не представляет интересы палестинцев, а Израиль, вероятно, понимает, "что значительная часть палестинского народа не разделяет взгляды" радикальных исламистов. Сама группировка, по мнению Байдена, должна быть "полностью уничтожена", и Израиль имеет на это право.

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