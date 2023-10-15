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ООН: Свои дома в секторе Газа покинули около 1 млн человек

Даниил Сотников
15 октября 2023 г.

В агентстве ООН ждут роста числа вынужденных переселенцев в секторе Газа. Израиль объявил о возобновлении подачи воды на юг этой территории, куда ЦАХАЛ призывал эвакуироваться ее жителей.

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Пункт помощи беженцам в одной из школ Газы
Пункт помощи беженцам в одной из школ ГазыФото: Hatem Moussa/AP/picture alliance

Из-за начавшихся боевых действий между радикальным исламистским движением ХАМАС и Израилем свои дома были вынуждены покинуть около миллиона жителей сектора Газа, сообщили в ООН в воскресенье, 15 октября.

Фактическое число вынужденных переселенцев будет еще выше, поскольку многие люди в прибрежной зоне продолжают покидать свои дома, заявила пресс-секретарь ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Джульетт Тума.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), наносящая удары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на атаку боевиков 7 октября, на этой неделе неоднократно призывала жителей Газы покидать свои дома и уходить на юг сектора. По сообщениям из различных источников, боевики ХАМАС пытались воспрепятствовать эвакуации, в том числе блокируя дороги. В ЦАХАЛ обвинили движение, признанное террористической организацией в Евросоюзе, США и Израиле, в использовании мирных жителей в качестве живого щита.

Израиль возобновляет подачу воды в сектор Газа

В результате атаки ХАМАС на Израиль погибли более 1300 человек, пишут израильские СМИ. Из-за ответных ударов Израиля по Газе погибли более 2600 человек, указала палестинская сторона. По уточненным данным ЦАХАЛ, еще около 150 жителей Израиля были похищены боевиками ХАМАС. После этого Израиль объявил энергоблокаду сектора Газа, перекрыв подачу воды, топлива и энергии, потребовав от ХАМАС освободить заложников.

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил 15 октября, что власти страны после переговоров с президентом США Джо Байденом договорились восстановить водоснабжение на юге сектора Газа, что должно способствовать эвакуации населения.

ЦАХАЛ накануне подтвердил, что готовится к проведению масштабной наземной операции в секторе Газа. По данным СМИ, ее отложили на несколько дней из-за погодных условий.

Смотрите также:

Что такое БАПОР и как оно помогает жителям Газы

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