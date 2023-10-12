Израиль назвал условие снятия энергоблокады с сектора Газа

Сектор Газа будет оставаться без воды и света, пока ХАМАС не освободит всех заложников, заявило Минэнерго Израиля. Боевики ХАМАС вывезли в сектор Газа около 150 израильтян.

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что энергетическая блокада сектора Газа будет продолжаться до тех пор, пока боевики палестинского радикального движения ХАМАС не освободят заложников. "Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, и ни один бензовоз не въедет (на территорию сектора Газа) до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой", - написал Кац в своем микроблоге на платформе X в четверг, 12 октября.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября объявил о решении властей устроить полную блокаду сектора Газа в связи с нападением со стороны ХАМАС. "Не будет ни электричества, ни воды, ни топлива - все будет закрыто", - заявил он. В тот же день Кац сообщил, что отдал распоряжение незамедлительно прекратить подачу воды в Газу. Подача электричества и топлива были приостановлены еще раньше.

Накануне в секторе Газа из-за нехватки топлива прекратила работу единственная электростанция. Международный комитет Красного Креста предупредил, что больницы в Газе рискуют "превратиться в морги", если закончится топливо для их генераторов. Ранее телеканалы "Аль-Джазира" и "Аль-Хадат" сообщали, что больничных генераторов может хватить не более, чем на четыре дня.

ООН: Блокада противоречит международному праву

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк (Volker Türk) заявил, что блокада сектора Газа, которую решил устроить Израиль, запрещена международным гуманитарным правом. Она ставит под угрозу жизнь гражданских лиц, лишая их предметов, необходимых для выживания, подчеркнул Тюрк.

Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявлял, что боевики не будут вести переговоры по "заключенным и пленникам, удерживаемым силами сопротивления" до завершения военных действий. Боевики оценивают общее число взятых в заложники лиц с двойным гражданством в десятки человек. По данным Израиля, всего в плен к ХАМАС попали до 150 человек.

Накануне министр здравоохранения Израиля Моше Арбель запретил лечить взятых в плен боевиков ХАМАС в государственных больницах. "В эти трудные времена система здравоохранения должна полностью сосредоточиться на лечении жертв преступной бойни и военных ЦАХАЛ", - цитирует заявление министра газета The Jerusalem Post. Арбель также заявил, что заниматься вопросом раненых боевиков должны служба безопасности страны или военные, а Минздрав готов помогать им по мере надобности.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Они нанесли ракетные удары и прорвались в приграничные районы на юге Израиля, устраивая расправы над мирными жителями и захватывая заложников. Израиль оценил свои потери в 1300 человек убитыми и почти в четыре тысячи человек ранеными.

В ответ на нападение ХАМАС армия Израиля стала наносить массированные удары по сектору Газа. В результате погибли не менее 1200 палестинцев, еще 5300 были ранены. Сотни тысяч жителей сектора Газа, спасаясь от налетов авиации Израиля, были вынуждены покинуть свои дома. Представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что удары по сектору Газа призваны лишить ХАМАС возможности управлять этим регионом.

Группа экспертов ООН, среди которых целый ряд спецдокладчиков всемирной организации, заявила, что осуждает "ужасающие преступления, совершенные ХАМАС", но констатировала, что "тотальные удары возмездия по Газе равносильны коллективному наказанию и военному преступлению".

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