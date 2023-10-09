Сектор Газа. Почему это горячая точка на Ближнем Востоке

Атаки ХАМАС на Израиль с территории сектора Газа привели к новой эскалации палестино-израильского конфликта. Какую роль играет в нем сектор Газа и каковы условия жизни там?

С 7 октября палестинское радикальное исламистское движение ХАМАС, которое Германия, Евросоюз, США и некоторые арабские страны причислили к террористическим организациям, с территории сектора Газа совершает атаки на Израиль. Их жертвами с обеих сторон уже стали более тысячи человек. Последние события заставляют внимательно присмотреться к сектору Газа. Как это маленький клочок земли стал горячей точкой на Ближнем Востоке?

Один из самых густонаселенных районов мира

Сектор Газа расположен на берегу Средиземного моря и граничит с Израилем и Египтом. Он занимает территорию шириной около 10 км и длиной 41 км. В нем проживает чуть более двух миллионов человек, что делает его одним из самых густонаселенных районов мира. Плотность населения в Газе, по последним данным, составляет около 5,5 тыс. человек на квадратный километр. Для сравнения: этот же показатель в Израиле - около 400 человек на квадратный километр.

Кто живет в секторе Газа?

Сектор Газа населен палестинцами. Это и те, кто изначально проживал там, и многочисленные беженцы, перебравшиеся в Газу из других районов Израиля после создания государства Израиль в 1948 году и последующих военных конфликтов между израильтянами и палестинцами.

Большинство жителей проживает на севере территории, особенно в городе Газа. Население очень молодое, почти 40% его составляют дети и подростки в возрасте до 15 лет.

В чем разница с Западным берегом реки Иордан?

Палестинские территории включают в себя сектор Газа и оккупированный Израилем Западный берег реки Иордан. Западный берег с Восточным Иерусалимом граничит с Израилем и Иорданией и выходит на Мертвое море.

Он значительно больше по площади, менее густонаселен и существенно отличается от сектора Газа. На Западном берегу реки Иордан действует партия ФАТХ - сильнейшая фракция в Организации освобождения Палестины (ООП), признающая право Израиля на существование и считающаяся в большинстве западных стран представителем палестинцев.

Кто правит в Газе?

С 2007 года сектор Газа находится под властью вооруженного радикального исламистского движения ХАМАС. Он отвергает мирный процесс с Израилем. В своем уставе ХАМАС требует уничтожения Израиля.

Боевики движения ХАМАС Фото: Mohammed Abed/AFP/Getty Images

На протяжении многих лет из сектора Газа по израильской территории выпускались ракеты, но начавшаяся 7 октября атака стала резкой эскалацией конфликта, который вспыхивает снова и снова.

Почему сектор Газа изолирован?

С момента прихода к власти ХАМАС в 2007 году сектор Газа был классифицирован Израилем как "враждебная территория" и до сих пор в значительной степени изолирован. Израиль контролирует сухопутные, морские и воздушные пути сообщения.

С тех пор ХАМАС продолжает нападения на Израиль, называя их "самообороной", что привело к четырем крупным военным столкновениям с израильской армией в прошлом: в 2008/09, 2012, 2014 и 2021 годах.

Блокаду Газы в значительной степени разделяет и ее единственный сосед - Египет. В результате экономическая изоляция привела к резкому ухудшению жизненной ситуации в секторе Газа. Население там живет преимущественно в нищете. Около 40 процентов жителей в возрасте от 15 до 24 лет не имеют работы. Отсутствие перспектив, особенно среди молодежи, способствует тому, что ХАМАС легко вербует среди нее новых боевиков в свои ряды.

Как осуществляется снабжение Газы?

Между Израилем и Газой есть пропускной пункт для людей (Эрез) и пропускной пункт для товаров (Керем Шалом/Суфа). Существует пограничный переход с Египтом в Рафахе.

Ввоз товаров строго контролируется Израилем, в том числе и для того, чтобы предотвратить попадание оружия в сектор Газа. Граница с Египтом также часто блокируется, и тогда ХАМАС пытается провезти товары контрабандным путем через сеть туннелей.

Израиль контролирует поставку товаров в Газу Фото: Said Khatib/AFP/Getty Images

Сектор Газа в значительной степени зависит от международной помощи. По данным ООН, она затрагивает около 80 процентов населения. В особенно тяжелом положении находятся многочисленные беженцы, которые по-прежнему живут в лагерях и полностью зависят от поставок помощи.

Население Газы испытывает серьезные проблемы - электричество там зачастую подается лишь на несколько часов в день. Воды не хватает, и подавляющее большинство людей не имеет чистой питьевой воды.

Система здравоохранения также зависит от международной помощи и - особенно во время военных конфликтов с Израилем - испытывает чрезмерные нагрузки.

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