Масштабная атака ХАМАС на Израиль: что известно

Радикальное исламистское движение ХАМАС провело ракетные обстрелы юга и центра Израиля. Боевики ХАМАС вторглись на израильскую территорию. Как ЦАХАЛ отражает нападение - у DW.

Радикальное исламистское движение ХАМАС, которое Европейский Союз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, утром в субботу, 7 октября, нанесло серию ракетных ударов по израильской территории, на фоне которых боевики ХАМАС проникли в израильские населенные пункты, где завязались бои. Что известно о происходящем в первые сутки после начала нападения - у DW.

Нападение ХАМАС на Израиль

"Мы объявляем о начале операции "Наводнение Аль-Акса" и сообщаем, что первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5 тысяч ракет и снарядов. С сегодняшнего дня координация мер безопасности с оккупантами прекращается. Наш народ вновь обретает революцию и возвращается к проекту создания государства. Каждый, у кого есть винтовка, сегодня должен ее вынуть, ибо время пришло", - такое заявление опубликовало военное крыло ХАМАС на своем сайте.

Ракеты, запущенные из сектора Газа в сторону Израиля Фото: Mohammed Salem/REUTERS

Утром 7 октября боевики нанесли массированный ракетный удар по югу и центру Израиля. На фоне массированного ракетного обстрела из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникли группы боевиков. По словам очевидцев, это были десятки вооруженных людей, передвигавшихся на автомобилях. В некоторых населенных пунктах шли уличные бои. Позже несколько групп нападавших вернулись в сектор Газа.

Реагирование Израиля на нападение ХАМАС

Утром 7 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о "состоянии боевой готовности". В свою очередь министр обороны страны Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Он также распорядился ввести "особое положение в области безопасности" в центральной части Израиля и на юге страны.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к согражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

На исходе дня 7 октября авиация Израиля нанесла ряд ударов по целям в секторе Газа. Между тем военно-морские силы Израиля сообщили об уничтожении большого числа "палестинских боевиков", пытавшихся проникнуть в Израиль морским путем.

Вечером 7 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что страна прекратила поставку электроэнергии в сектор Газа.

Жертвы с израильской и палестинской стороны

К вечеру 7 октября, по данным израильских СМИ, число израильтян, погибших при атаках ХАМАС, достигло 200 человек. Число раненых, по данным Минздрава Израиля на тот момент, составило 1452 человека.

На момент публикации материала палестинская сторона сообщила, что при авиаударах Израиля по сектору Газа, нанесенных в ответ на нападение боевиков, погибли 232 палестинца, а число раненых достигло 1700 человек. По сведениям агенттва AFP, в ходе операции ЦАХАЛ под названием "Железные мечи" были также уничтожены три многоэтажных дома в секторе Газа.

Сдача крови в больнице в Тель-Авиве Фото: Jack Guez/AFP/Getty Images

Сообщается, что палестинские боевики удерживают в заложниках несколько десятков израильтян. Сведения о наличии у палестинской стороны заложников подтвердило и Минобороны Израиля. По данным представителя ХАМАС, речь идет о многочисленных солдатах и офицерах израильской армии, которые содержатся "в надежных местах и туннелях".

По данным ЦАХАЛ, к вечеру 7 октября израильские военные продолжали вести борьбу с сотнями проникших на территорию Израиля сторонников ХАМАС в 22 точках страны.

Экстренное заседание Совбеза ООН

Бразилия, возглавляющая в октябре 2023 года Совет Безопасности ООН, объявила о созыве его экстренного заседания по эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ожидается, что мероприятие пройдет вечером 8 октября.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на дипломатические круги, что к такому шагу призвала Мальта.

На сайте правительства Бразилии говорится, что Бразилиа осуждает серию ракетных ударов по Израилю и нападений на земле, совершенных со стороны сектора Газа. Как и многие другие страны ранее, Бразилия выразила соболезнования семьям погибших в результате палестинских атак и подчеркнула свою солидарность с народом Израиля.

Между тем Турция сообщила, что глава МИД страны Хакан Фидан провел телефонные разговоры со своими коллегами по должности из Катара, Саудовской Аравии, Египта, Ирана и Палестинской национальной автономии, обсудив с ними палестино-израильский конфликт. Ранее Анкара уведомила также, что "поддерживает тесный контакт" со всеми сторонами конфликта и готова способствовать деэскалации.

Реакции мирового сообщества на атаки ХАМАС против Израиля

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль вызвало резкое осуждение в целом ряде стран мира.

Многие европейские лидеры, в том числе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франции Эмманюэль Макрон, а также представители Великобритании, Италии, Испании, Нидерландов и других стран Европы в самых резких выражениях осудили действия исламистов, выразили солидарность с народом Израиля и подчеркнули его право защищать себя.

Евросоюз стоит на стороне Израиля в ситуации с атаками ХАМАС, осуждает действия палестинцев, заявил 7 октября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Президент Европейского совета Шарль Мишель также осудил "неизбирательные нападения, предпринятые сегодня утром против Израиля и его народа, сеющие террор и насилие против невинных граждан".

Между тем США пообещали работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое, чтобы защищать себя.

Последствия ударов ХАМАС по городу Ашкелон в Израиле Фото: Ilan Rosenberg/REUTERS

С осуждением атак ХАМАС на Израиль, приведших к гибели сотен людей, в том числе мирных жителей, выступили также НАТО и ООН. При этом генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и защите гражданских лиц.

Со своей стороны МИД РФ выразил "самую серьезную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта". Россия призывает стороны к прекращению огня, отказу от насилия и налаживанию переговорного процесса при содействии международного сообщества, говорится в заявлении министерства.

В то же время старший советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Яхья Рахим Сафави, выступая на мероприятии в поддержку палестинских детей, заявил, что одобряет действия исламистских боевиков ХАМАС, назвав их "гордой операцией".

В МИД Кувейта выразили "глубокую озабоченность" происходящим в секторе Газа, обвинив Израиль в "продолжающемся насилии".

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