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Биньямин Нетаньяху на фоне флага Израиля
Фото: Ronen Zvulun/Pool Reuters/AP/dpa

Биньямин Нетаньяху

Публикации по теме

Биньямин Нетаньяху - лидер партии "Ликуд" и премьер-министр Израиля с 29 декабря 2022 года.

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Новости

2 ч. назад

Премьер Израиля Нетаньяху уволил министра обороны

12 ч. назад

Министр обороны Израиля призвал прекратить судебную реформу

25 марта 2023 г.

Протестующие в Израиле анонсировали "Неделю паралича"

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Контекст

Демонстрация солидарности с Израилем в Берлине, май 2021 года

Отношения Германии и Израиля на пороге серьезного испытания?

Отношения Германии и Израиля на пороге серьезного испытания?

Берлин не критикует новое правительство Израиля, часть министров которого выступают против принципа "двух государств".
Политика13 января 2023 г.
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Прогиб по зерновой сделке. Друг Путина выигрывает в Израиле.

Прогиб по зерновой сделке. Друг Путина выигрывает в Израиле.

Россия вернулась к "зерновой сделке". Военная хунта после Путина? Россия поставляет нефть в США в обход санкций.
Конфликты2 ноября 2022 г.61:27 мин.
Обломки дрона-камикадзе "Герань-2", который эксперты называют иранским Shahed-136, вблизи Купянска

Поможет ли Израиль Украине бороться с иранскими дронами?

Поможет ли Израиль Украине бороться с иранскими дронами?

Украина просит у Израиля поставить системы ПВО для защиты от иранских дронов, в использовании которых Киеве обвиняет РФ.
Политика20 октября 2022 г.
Празднования в Тель-Авиве по случаю утверждения нового правительства, 13 июня 2021 года

Что изменится в Израиле после ухода Биньямина Нетаньяху

Что изменится в Израиле после ухода Биньямина Нетаньяху

Новым главой израильского Кабмина стал ультраправый политик Нафтали Беннет. Чего от него можно ожидать?
Политика17 июня 2021 г.
Биньямин Нетаньяху и Нафтали Беннет

Беннет принес присягу в качестве нового премьера Израиля

Беннет принес присягу в качестве нового премьера Израиля

Ультраправый политик Беннет сменил на посту премьера Израиля Нетаньяху, находившегося в этой должности 12 лет.
Политика13 июня 2021 г.
Яир Лапид возглавит правительство Израиля, если кнессет вынесет вотум доверия

В Израиле кнессет голосует о доверии кабинету без Нетаньяху

В Израиле кнессет голосует о доверии кабинету без Нетаньяху

В случае провала Израиль ожидают пятые парламентские выборы за два года.
Политика13 июня 2021 г.
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Мнения

Николас Буссе

Бесперспективная ситуация Израиля

Николас Буссе
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Политика11 мая 2021 г.

Мирный план Трампа унизителен для палестинцев

Райнер Золлих
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Политика29 января 2020 г.

Станут ли выборы в Израиле концом эры Нетаньяху?

Петер Филипп
Комментарий
Политика18 сентября 2019 г.

Мечтам о палестинском государстве может прийти конец

Райнер Золлих
Комментарий
Политика16 сентября 2019 г.

Проигравшие и победители выборов в Израиле

Райнер Золлих
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Политика10 апреля 2019 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Что предложит Трампу Путин?

Константин Эггерт
Комментарий
Политика13 июля 2018 г.