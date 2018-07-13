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Фото: Ronen Zvulun/Pool Reuters/AP/dpa
Биньямин Нетаньяху
Публикации по теме
Биньямин Нетаньяху - лидер партии "Ликуд" и премьер-министр Израиля с 29 декабря 2022 года.
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Новости
2 ч. назад
2 ч. назад
Премьер Израиля Нетаньяху уволил министра обороны
12 ч. назад
12 ч. назад
Министр обороны Израиля призвал прекратить судебную реформу
25.03.2023
25 марта 2023 г.
Протестующие в Израиле анонсировали "Неделю паралича"
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Отношения Германии и Израиля на пороге серьезного испытания?
Отношения Германии и Израиля на пороге серьезного испытания?
Берлин не критикует новое правительство Израиля, часть министров которого выступают против принципа "двух государств".
Политика
13.01.2023
13 января 2023 г.
Прогиб по зерновой сделке. Друг Путина выигрывает в Израиле.
Прогиб по зерновой сделке. Друг Путина выигрывает в Израиле.
Россия вернулась к "зерновой сделке". Военная хунта после Путина? Россия поставляет нефть в США в обход санкций.
Конфликты
02.11.2022
2 ноября 2022 г.
61:27 мин.
Поможет ли Израиль Украине бороться с иранскими дронами?
Поможет ли Израиль Украине бороться с иранскими дронами?
Украина просит у Израиля поставить системы ПВО для защиты от иранских дронов, в использовании которых Киеве обвиняет РФ.
Политика
20.10.2022
20 октября 2022 г.
Что изменится в Израиле после ухода Биньямина Нетаньяху
Что изменится в Израиле после ухода Биньямина Нетаньяху
Новым главой израильского Кабмина стал ультраправый политик Нафтали Беннет. Чего от него можно ожидать?
Политика
17.06.2021
17 июня 2021 г.
Беннет принес присягу в качестве нового премьера Израиля
Беннет принес присягу в качестве нового премьера Израиля
Ультраправый политик Беннет сменил на посту премьера Израиля Нетаньяху, находившегося в этой должности 12 лет.
Политика
13.06.2021
13 июня 2021 г.
В Израиле кнессет голосует о доверии кабинету без Нетаньяху
В Израиле кнессет голосует о доверии кабинету без Нетаньяху
В случае провала Израиль ожидают пятые парламентские выборы за два года.
Политика
13.06.2021
13 июня 2021 г.
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Мнения
Бесперспективная ситуация Израиля
Николас Буссе
Комментарий
Политика
11.05.2021
11 мая 2021 г.
Мирный план Трампа унизителен для палестинцев
Райнер Золлих
Комментарий
Политика
29.01.2020
29 января 2020 г.
Станут ли выборы в Израиле концом эры Нетаньяху?
Петер Филипп
Комментарий
Политика
18.09.2019
18 сентября 2019 г.
Мечтам о палестинском государстве может прийти конец
Райнер Золлих
Комментарий
Политика
16.09.2019
16 сентября 2019 г.
Проигравшие и победители выборов в Израиле
Райнер Золлих
Комментарий
Политика
10.04.2019
10 апреля 2019 г.
Что предложит Трампу Путин?
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
13.07.2018
13 июля 2018 г.
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