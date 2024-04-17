Ответ Израиля на иранский удар: кто будет принимать решение

После маcштабной иранской атаки по израильской территории возникает вопрос: нанесет ли Израиль ответный удар? Решение об этом должен принять военный кабинет Израиля. Что это за орган и каковы его задачи?

Обострение в отношениях между Ираном и Израилем не спадает, продолжая держать в напряжении весь мир. После воздушной атаки на Израиль 13 апреля, в ходе которой Иран выпустил 300 беспилотников и крылатых ракет, израильское правительство рассматривает возможность ответных мер. Если Израиль решится на этот шаг, он может оказать огромное влияние на будущее всего Ближнего Востока, считает эксперт Петер Линтль (Peter Lintl) из берлинского фонда "Наука и политика" (SWP).

Кто принимает решение об ответной атаке

Решение об ответном ударе принимает военный кабинет Израиля - межпартийная комиссия правительства страны, созданная вскоре после атаки террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Главная задача этого органа - управлять ходом израильской военной операции в секторе Газа, ставшей ответом на нападение ХАМАС, при этом юридически комиссия подчиняется кабинету безопасности Израиля. Иранский воздушный обстрел Израиля также связан с войной против ХАМАС, так как Тегеран открыто поддерживает и финансирует эту исламскую террористическую организацию.

Кто входит в состав военного кабинета

Военный кабинет возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Еще два его члена - министр обороны Йоав Галант и лидер фракции "Ха-махане ха-мамлахти" (бывший начальник ЦАХАЛ) Бени Ганц. В заседаниях кабинета участвуют также три наблюдателя: генерал в отставке Гади Айзенкот, лидер партии "Шас" Арье Дери и член правящей консервативной партии "Ликуд" Рон Дермер. Права голоса они не имеют. Лидер оппозиции Яир Лапид от участия в работе комиссии отказался.

Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" отражает ракеты, выпущенные Ираном Фото: Tomer Neuberg/picture alliance/AP

Зачем нужно было создавать межпартийный кабинет

Кабинет министров под руководством премьера Биньямина Нетаньяху считается самым правым правительством, которое когда-либо было у власти в Израиле. По мнению политолога Петера Линтля, тот факт, что военный кабинет более сбалансирован, придает больше легитимности далеко идущим политическим и военным решениям, которые приходится принимать в ходе войны с ХАМАС. "Нетаньяху лишился многих сторонников еще из-за спорной судебной реформы, а террористическая атака ХАМАС 7 октября еще больше усилила давление на него", - говорит Линтль.

Вполне возможно, что Нетаньяху опасается того, что решения, связанные с войной с ХАМАС и принятые без поддержки широкой коалиции, могут повлечь за собой призывы к его отставке, допускает политолог из SWP.

Какова позиция военного кабинета в отношении иранского нападения

"Военная контратака весьма вероятна, вопрос, скорее, заключается в том, когда, как и где это произойдет", - полагает Петер Линтль. Пока что у членов комитета нет единого мнения по поводу того, каким может быть соответствующий ответный удар. Возможны также символические реакции или кибератаки.

"Остается только надеяться, что израильский контрудар не станет немедленным и будет ограничен по масштабам, чтобы избежать дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта", - резюмирует Петер Линтль.