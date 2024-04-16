Нетаньяху поручил подготовить список целей для ответа Ирану

На заседании военного кабинета Израиля обсуждались "ряд военных и дипломатических опций", которые могли бы стать ответом на масштабную воздушную атаку Тегерана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовить список возможных целей для ответа Израиля на масштабную воздушную атаку Ирана. Об этом пишет газета The Washington Post в понедельник, 15 апреля, со ссылкой на неназванного чиновника, знакомого с ходом обсуждения этой темы на высшем уровне.

По словам собеседника редакции, Израиль рассматривает варианты, которые могли бы "послать сигнал", но не привели бы к жертвам. Эти варианты включают потенциальный удар по объекту в Тегеране или кибератаку, уточнил источник. "Все согласны с тем, что Израиль должен ответить. Вопрос в том, как ответить, когда ответить", - добавил он.

Израиль согласует с США ответ на атаку Ирана

Между тем, как передает американский телеканал NBC News со ссылкой на свой израильский источник, на продлившемся несколько часов заседании военного кабинета Израиля обсуждались "ряд военных и дипломатических опций". При этом, по словам собеседника телеканала, "любой ответ (Израиля на атаку Ирана. - Ред.) будет скоординирован с американцами".

В тот же день, 15 апреля, выступая на брифинге в Белом доме, спикер Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена продолжает работать над тем, чтобы добиться дальнейшей международной изоляции Ирана путем усиления экономического давления. "Таков итог. Сильный Израиль, слабый Иран, более сплоченный союз партнеров", - резюмировал Кирби.

Призывы к сдержанности

После того как Иран запустил по Израилю в ночь на 14 апреля более 300 беспилотников и ракет, США, ООН, а также союзники Израиля в европейском и ближневосточном регионе призвали к сдержанности.

"Самое правильное - не идти на обострение, - сказал, в частности, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в эфире BBC. - Мы призываем их, как друзей, думать не только сердцем, но и головой, быть умными и крепкими и признать, что Иран потерпел поражение, потому что атака была неудачной".

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил аналогичное мнение в интервью одной из французских радиостанций: "Мы все обеспокоены возможной эскалацией".

С точки зрения собеседника газеты WP, Израилю стоит сконцентрировать усилия на долгосрочных целях - таких, как создание нового альянса для противостояния Ирану. "Нас нельзя сбить здесь с толку. Иран пошел на эскалацию войны. Но Израиль должен действовать умно, чтобы укрепить региональный и глобальный фронт против него (Ирана. - Ред.)", - указал он.