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Белый дом: США не стремятся к войне с Ираном

Сергей Куприков
14 апреля 2024 г.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон будет и далее помогать Израилю защищаться от угроз.

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон КирбиФото: Chris Kleponis/UPI Photo/IMAGO

США будут и далее помогать Израилю защищаться от угроз, но не стремятся к войне с Ираном и к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил в воскресенье, 14 апреля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ответ на вопрос о том, поддержит ли Вашингтон возможный удар Израиля по Ирану в ответ на беспрецедентную воздушную атаку со стороны последнего.

Он заявил, что решение об ответе на атаку Ирана будет приниматься Израилем самостоятельно. При этом Кирби уклонился от ответа на вопрос, будут ли США участвовать в возможной ответной операции Израиля против Ирана.

Ранее американские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сказал, что Соединенные Штаты не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана. При этом он заверил Нетаньяху, что США привержены защите Израиля. Американские средства ПВО участвовали в отражении иранской атаки в ночь на 14 апреля.

Нападение Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ночная атака состояла из более чем 300 запусков: Израиль пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет. По словам спикера ЦАХАЛ Даниэля Хагари, Израилю и его союзникам удалось сбить 99% из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Лишь несколько ракет достигли территории Израиля, попав в авиабазу на юге, где инфраструктуре был "нанесен незначительный ущерб", заявили в ЦАХАЛ.

Помимо Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.

Тегеран 10 апреля пригрозил Израилю возмездием за удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске. В результате обстрела погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".

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