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Власти США подтвердили воздушную атаку Ирана на Израиль

Алексей Волошинов
13 апреля 2024 г.

США намерены стоять на стороне народа Израиля и поддерживать его защиту от угроз со стороны Ирана, заявили в Белом доме.

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Флаг США в Белом доме
США непоколебимы в поддержке безопасности ИзраиляФото: Ken Cedeno/abaca/picture alliance

Власти США подтвердили, что Иран начал воздушную атаку на Израиль. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома в субботу, 13 апреля. Немногим ранее о запуске беспилотников из Ирана в сторону Израиля заявила израильская армия.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден "регулярно получает информацию о ситуации от своей команды по национальной безопасности" и планирует встретиться с ней в ближайшее время, указала официальная представительница Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон. Кроме того, команда  главы Белого дома находится в постоянном контакте с израильскими официальными лицами, "а также другими партнерами и союзниками".

Вашингтон предполагает, что нападение, "вероятно, будет разворачиваться в течение нескольких часов". Президент США дал понять, что его страна непоколебима в поддержке безопасности Израиля. "Соединенные Штаты будут стоять на стороне народа Израиля и поддерживать его защиту от этих угроз со стороны Ирана", отметили в Белом доме.

Тегеран намерен отомстить за удар по консульству

Эскалация напряженности в регионе началась после того, как 1 апреля авиация Израиля нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".
 

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