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ЦАХАЛ: Иран запустил дроны в сторону Израиля

Алексей Волошинов
13 апреля 2024 г.

Израильская армия в ответ на запуск БПЛА со стороны Ирана призвала население следовать указаниям службы тыла страны.

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Израильские военнослужащие (фото из архива)
Израильские военнослужащие (фото из архива)Фото: Israeli Army/AFP

Иран "некоторое время назад" запустил дроны в сторону Израиля. Об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в субботу, 13 апреля, в своем Telegram-канале.

"ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности и постоянно следит за оперативной обстановкой. Силы воздушной обороны ЦАХАЛ находятся в состоянии повышенной готовности", - говорится в сообщении. Армия Израиля также призвала соотечественников выполнять указания командования тыла страны.

Ранее СМИ писали, что полет беспилотники могут долететь до Израиля за несколько часов, если не будут сбиты ранее.

Тегеран намерен отомстить за удар по консульству

Эскалация напряженности в регионе началась после того, как 1 апреля авиация Израиля нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".

Военный советник Хаменеи 7 апреля пригрозил, что ни одно из посольств Израиля "больше не находится в безопасности". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к любому ответу. "Кто бы ни причинил или ни планировал причинить нам вред, мы нанесем вред им", - предупредил он.

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