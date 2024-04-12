Иран и Израиль: угроза эскалации нарастает

В Тегеране обвиняют израильтян в нанесении авиаудара по иранскому консульству в Сирии и грозят "ответными мерами". Иран и Израиль враждуют уже десятилетия, но так было не всегда.

По сведениям американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Израиль ожидает прямой атаки со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов. Предполагается, что нападению подвергнется юг или север страны. При этом источники информационного ресурса Axios отмечают, что иранская атака будет ограниченной, чтобы не допустить эскалации ситуации в регионе.

Авиаудар по иранскому консульству в Дамаске

С начала войны в секторе Газа с движением ХАМАС, признанным ЕС, Германией США и многими западными странами террористической организацией, Израиль усилил свои атаки и на союзников Ирана в Ливане и Сирии. В начале апреля в результате авиаударов по зданию иранского консульства в Дамаске погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе семь высокопоставленных командиров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Разрушенное в результате авиаудара здание иранского консульства в Дамаске, 1 апреля 2024 года Фото: Omar Sanadiki/AP/dpa/picture alliance

Иран, Сирия, Россия и ряд других стран обвинили в нападении Израиль. Сам Израиль по традиции никак не прокомментировал инцидент. При этом представитель израильской Армии обороны (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в интервью CNN сообщил, что, "по данным нашей разведки, это не консульство и не посольство, (…) это военное здание сил "Аль-Кудс" (подразделение спецназначения КСИР, специализируется на зарубежных миссиях. - Ред.), замаскированное под гражданское здание".

Иранская реакция не выйдет за ограниченные рамки?

"Удар по зданию иранского консульства в Дамаске беспрецедентен. После долгой тайной войны с Ираном Израиль, похоже, изменил свою стратегию", - заявил в интервью DW эксперт по Ближнему Востоку Араш Азизи, который преподает историю и политологию в Университете Клемсона в Южной Каролине. Азизи - автор книги "Теневой командир" о генерале Касеме Сулеймани, командующем "Аль-Кудс", который был убит в Багдаде в результате удара американского беспилотника в начале 2020 года, и о региональных амбициях Ирана. Верхушка КСИР играет ключевую роль в подготовке и финансировании ливанского шиитского движения "Хезболлах", военное крыло которого ЕС относит к террористическим организациям и которое ответственно за многочисленные атаки на Израиль.

В ответ на нападение на консульство в Дамаске руководство Ирана в лице его верховного лидера Али Хаменеи пообещало, что это "трусливое преступление не останется без ответа". Тегеран вынужден отвечать на целенаправленные убийства высокопоставленных командиров КСИР, указывает Азизи: "Если Иран не отреагирует сейчас, это будет означать, что у него нет средств сдерживания Израиля". В то же время эксперт исходит из того, что иранская реакция не выйдет за ограниченные рамки. По его словам, сейчас Иран не стремится к крупной военной конфронтации с Израилем - из-за того, что удар по Израилю может вынудить США вмешаться в конфликт, а это может иметь непредсказуемые последствия для Тегерана.

Иран и Израиль были союзниками

Иран и Израиль открыто враждуют уже несколько десятилетий. Тегеран отрицает право еврейского государства на существование и угрожает "сионистскому режиму" уничтожением. Израиль, в свою очередь, считает Иран своим заклятым врагом. Однако так было отнюдь не всегда.

При шахе Иран и Израиль тесно сотрудничали Фото: Autentic

До исламской революции 1979 года две эти страны являлись близкими союзниками. Иран даже был одним из первых государств, признавших право Израиля на существование и его независимость в 1948 году. Израиль рассматривал Иран как союзника в ближневосточном конфликте с арабскими государствами. А для Тегерана Израиль, который также имел поддержку Вашингтона, являлся желанным политическим противовесом арабским соседям.

При шахе Израиль обучал молодых иранских специалистов по сельскому хозяйству, выступал в роли источника ноу-хау и помогал персам создавать и обучать их вооруженные силы. Шах Мохаммед Реза Пехлеви, правивший в Тегеране с 1941 по 1979 годы, платил за это нефтью, которая была крайне необходима экономически развивавшемуся Израилю. В Иране проживала вторая по величине еврейская община за пределами Израиля. Большая часть ее представителей после Исламской революции покинула страну, однако и сегодня в Иране по-прежнему живут более 20 тысяч евреев.

Исламская революция - переломный момент

После победы Исламской революции в Иране в 1979 году и перехода власти к религиозному крылу революционеров под руководством аятоллы Рухоллы Хомейни Тегеран аннулировал все договоры с Израилем. Аятолла Хомейни неоднократно подвергал Израиль резкой критике за оккупацию палестинских территорий. Тегеран шаг за шагом усиливал жесткую антиизраильскую риторику - с целью завоевать расположения арабских государств или по меньшей мере симпатии населения этих стран, пытаясь усилить собственное влияние в регионе.

Аятолла Хомейни в Тегеране среди участников Исламской революции, февраль 1979 года Фото: picture-alliance/dpa/AFP/G. Duval

Когда Израиль вмешался в гражданскую войну в Ливане в 1982 году и вторгся на юг страны, Хомейни направил подразделения КСИР в Бейрут для поддержки шиитских военизированных формирований. И по сей день возникшее тогда "Хезболлах" считается "длинной рукой" Тегерана в Ливане.

Нынешний религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, за которым последнее слово во всех вопросах, продолжает эту политику. Хаменеи и в целом руководство Исламской Республики Иран неоднократно ставили под сомнение реальность Холокоста, пытаясь преуменьшить значение или даже отрицать сам факт массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны.

Политика Тегерана в отношении Израиля вызывает споры в самом Иране

Враждебность и ненависть иранских властей, похоже, не находит полной поддержки в обществе. "Иран должен тщательно проанализировать свои отношения с Израилем, потому что они уже не соответствуют современным требованиям", - заявила в одном из интервью в конце 2021 года Фезе Хашеми Рафсанджани, дочь экс-президента Али Акбара Хашеми Рафсанджани и бывший член парламента. При этом, по ее мнению, мусульмане-уйгуры в Китае и чеченцы в России также подвергаются притеснениям, "тем не менее у Ирана тесные отношения с Россией и Китаем".

Известный политолог, профессор Тегеранского университета Садех Зибакалам, критически настроенный к властям, также неоднократно критиковал политику Ирана в отношении Израиля. "Она привела к изоляции страны на международной арене", - подчеркивал Зибакалам в беседе с DW в 2022 году. Однако враждебность к Израилю и противостояние ведущим мировым державам, судя по всему, имеют и сторонников среди преданных последователей Исламской Республики.

Похороны в Тегерана командиров КСИР, погибших в результате авиаудара по иранскому консульству в Дамаске, 5 апреля 2024 года Фото: Vahid Salemi/AP/dpa/picture alliance

Среди них, а также в рядах союзников Ирана в регионе заметно "некоторое разочарование" по поводу сдержанной реакции Тегерана на действия Израиля в секторе Газа, указал в интервью DW Али Фатхоллах-Неджад, директор берлинского аналитического института Центр Ближнего Востока и глобального порядка (CMEG). Эксперт фиксирует "высокий уровень разочарования в связи с отсутствием доверия к Ирану как главному стороннику решения палестинского вопроса и нежеланием Тегерана напрямую противостоять Израилю".

Фатоллах-Неджад предполагает, что Иран будет использовать проиранские военизированные формирования в Сирии, Ираке или йеменских повстанцев-хуситов для нанесения ответного удара по Израилю.