Иран и Израиль: угроза эскалации нарастает

Иран и Израиль: угроза эскалации нарастает12 апреля 2024 г.
По сведениям американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Израиль ожидает прямой атаки со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов. Предполагается, что нападению подвергнется юг или север страны. При этом источники информационного ресурса Axios отмечают, что иранская атака будет ограниченной, чтобы не допустить эскалации ситуации в регионе.
Авиаудар по иранскому консульству в Дамаске
С начала войны в секторе Газа с движением ХАМАС, признанным ЕС, Германией США и многими западными странами террористической организацией, Израиль усилил свои атаки и на союзников Ирана в Ливане и Сирии. В начале апреля в результате авиаударов по зданию иранского консульства в Дамаске погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе семь высокопоставленных командиров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Иран, Сирия, Россия и ряд других стран обвинили в нападении Израиль. Сам Израиль по традиции никак не прокомментировал инцидент. При этом представитель израильской Армии обороны (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в интервью CNN сообщил, что, "по данным нашей разведки, это не консульство и не посольство, (…) это военное здание сил "Аль-Кудс" (подразделение спецназначения КСИР, специализируется на зарубежных миссиях. - Ред.), замаскированное под гражданское здание".
Иранская реакция не выйдет за ограниченные рамки?
"Удар по зданию иранского консульства в Дамаске беспрецедентен. После долгой тайной войны с Ираном Израиль, похоже, изменил свою стратегию", - заявил в интервью DW эксперт по Ближнему Востоку Араш Азизи, который преподает историю и политологию в Университете Клемсона в Южной Каролине. Азизи - автор книги "Теневой командир" о генерале Касеме Сулеймани, командующем "Аль-Кудс", который был убит в Багдаде в результате удара американского беспилотника в начале 2020 года, и о региональных амбициях Ирана. Верхушка КСИР играет ключевую роль в подготовке и финансировании ливанского шиитского движения "Хезболлах", военное крыло которого ЕС относит к террористическим организациям и которое ответственно за многочисленные атаки на Израиль.
В ответ на нападение на консульство в Дамаске руководство Ирана в лице его верховного лидера Али Хаменеи пообещало, что это "трусливое преступление не останется без ответа". Тегеран вынужден отвечать на целенаправленные убийства высокопоставленных командиров КСИР, указывает Азизи: "Если Иран не отреагирует сейчас, это будет означать, что у него нет средств сдерживания Израиля". В то же время эксперт исходит из того, что иранская реакция не выйдет за ограниченные рамки. По его словам, сейчас Иран не стремится к крупной военной конфронтации с Израилем - из-за того, что удар по Израилю может вынудить США вмешаться в конфликт, а это может иметь непредсказуемые последствия для Тегерана.
Иран и Израиль были союзниками
Иран и Израиль открыто враждуют уже несколько десятилетий. Тегеран отрицает право еврейского государства на существование и угрожает "сионистскому режиму" уничтожением. Израиль, в свою очередь, считает Иран своим заклятым врагом. Однако так было отнюдь не всегда.
До исламской революции 1979 года две эти страны являлись близкими союзниками. Иран даже был одним из первых государств, признавших право Израиля на существование и его независимость в 1948 году. Израиль рассматривал Иран как союзника в ближневосточном конфликте с арабскими государствами. А для Тегерана Израиль, который также имел поддержку Вашингтона, являлся желанным политическим противовесом арабским соседям.
При шахе Израиль обучал молодых иранских специалистов по сельскому хозяйству, выступал в роли источника ноу-хау и помогал персам создавать и обучать их вооруженные силы. Шах Мохаммед Реза Пехлеви, правивший в Тегеране с 1941 по 1979 годы, платил за это нефтью, которая была крайне необходима экономически развивавшемуся Израилю. В Иране проживала вторая по величине еврейская община за пределами Израиля. Большая часть ее представителей после Исламской революции покинула страну, однако и сегодня в Иране по-прежнему живут более 20 тысяч евреев.
Исламская революция - переломный момент
После победы Исламской революции в Иране в 1979 году и перехода власти к религиозному крылу революционеров под руководством аятоллы Рухоллы Хомейни Тегеран аннулировал все договоры с Израилем. Аятолла Хомейни неоднократно подвергал Израиль резкой критике за оккупацию палестинских территорий. Тегеран шаг за шагом усиливал жесткую антиизраильскую риторику - с целью завоевать расположения арабских государств или по меньшей мере симпатии населения этих стран, пытаясь усилить собственное влияние в регионе.
Когда Израиль вмешался в гражданскую войну в Ливане в 1982 году и вторгся на юг страны, Хомейни направил подразделения КСИР в Бейрут для поддержки шиитских военизированных формирований. И по сей день возникшее тогда "Хезболлах" считается "длинной рукой" Тегерана в Ливане.
Нынешний религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, за которым последнее слово во всех вопросах, продолжает эту политику. Хаменеи и в целом руководство Исламской Республики Иран неоднократно ставили под сомнение реальность Холокоста, пытаясь преуменьшить значение или даже отрицать сам факт массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны.
Политика Тегерана в отношении Израиля вызывает споры в самом Иране
Враждебность и ненависть иранских властей, похоже, не находит полной поддержки в обществе. "Иран должен тщательно проанализировать свои отношения с Израилем, потому что они уже не соответствуют современным требованиям", - заявила в одном из интервью в конце 2021 года Фезе Хашеми Рафсанджани, дочь экс-президента Али Акбара Хашеми Рафсанджани и бывший член парламента. При этом, по ее мнению, мусульмане-уйгуры в Китае и чеченцы в России также подвергаются притеснениям, "тем не менее у Ирана тесные отношения с Россией и Китаем".
Известный политолог, профессор Тегеранского университета Садех Зибакалам, критически настроенный к властям, также неоднократно критиковал политику Ирана в отношении Израиля. "Она привела к изоляции страны на международной арене", - подчеркивал Зибакалам в беседе с DW в 2022 году. Однако враждебность к Израилю и противостояние ведущим мировым державам, судя по всему, имеют и сторонников среди преданных последователей Исламской Республики.
Среди них, а также в рядах союзников Ирана в регионе заметно "некоторое разочарование" по поводу сдержанной реакции Тегерана на действия Израиля в секторе Газа, указал в интервью DW Али Фатхоллах-Неджад, директор берлинского аналитического института Центр Ближнего Востока и глобального порядка (CMEG). Эксперт фиксирует "высокий уровень разочарования в связи с отсутствием доверия к Ирану как главному стороннику решения палестинского вопроса и нежеланием Тегерана напрямую противостоять Израилю".
Фатоллах-Неджад предполагает, что Иран будет использовать проиранские военизированные формирования в Сирии, Ираке или йеменских повстанцев-хуситов для нанесения ответного удара по Израилю.