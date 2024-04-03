ЕС осудил авиадуар рядом с консульством Ирана в Дамаске

Два генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана были убиты в результате авиаудара рядом с консульством Ирана в столице Сирии Дамаске

Евросоюз осудил авиаудар по комплексу иранского посольства в Дамаске, в результате которог по последним данным погибли 16 человек. "В этой крайне напряженной региональной ситуации очень важно проявлять крайнюю сдержанность", - написал в среду, 3 апреля, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Принципы неприкосновенности дипломатических и консульских учреждений и персонала должны соблюдаться во всех случаях и при всех обстоятельствах в соответствии с международным правом", - подчеркнул он.

Авиаудар рядом с консульством Ирана в столице Сирии

Ранее два генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Мохаммед Реза Захеди и Мохаммед Хади Хаджа Рахими были убиты в результате авиаудара рядом с консульством Ирана в столице Сирии Дамаске, выполненном, по утверждению Тегерана, Израилем. Помимо них, погибли еще пять офицеров КСИР. Израиль не подтверждал свою причастность к удару и не комментировал его.

Захеди был командующим сухопутными войсками КСИР с 2006 по 2009 годы, с 2017 года руководил операциями КСИР. Всего в результате удара погибли одиннадцать человек, еще несколько получили ранения, сообщал Сирийский наблюдательный совет по правам человека. По данным местных СМИ, удар пришелся по зданию, прилегающему к зданию консульства. Здание в результате было полностью разрушено.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран возлагает ответственность за атаку на Израиль. Удар по иранскому консульству в Дамаске является "нарушением всех международных конвенций", заявил Абдоллахиян.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 32 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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