Удар по консульству Ирана в Сирии. Какими будут последствия?

В понедельник, 1 апреля, в доме, расположенном на оживленной дороге Файез Мансур на западе Дамаска, произошел взрыв. Речь идет о здании консульства Ирана в сирийской столице, которое было полностью разрушено, в результате чего, по последним данным, погибли не менее 13 человек. Среди них два высокопоставленных руководителя иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - Мохаммед Реза Захеди, командир сирийских и ливанских сил КСИР, и его заместитель Мохаммед Хади Хаджа Рахими. Считается, что Захеди поддерживал особенно тесные связи с лидером "Хезболлах" Хасаном Насраллой.

Что именно произошло в Дамаске?

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран возлагает ответственность за атаку на консульство на Израиль. Израильские военные не комментируют эти сообщения. При этом представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в интервью CNN отметил, что, "по данным нашей разведки, это не консульство и не посольство, (…) это военное здание сил "Аль-Кудс" (военное подразделение спецназначения КСИР. - Ред.), замаскированное под гражданское здание".

Бойцы КСИР на параде в Тегеране в честь годовщины Исламской революции Фото: Vahid Salemi/dpa/picture alliance

В консульстве проживал посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари. Однако в момент ракетного удара он находился в соседнем главном здании посольства и поэтому не пострадал. Акбари рассказал о шести ракетах, которые, как утверждается, были выпущены с истребителей F-35 и попали в здание консульства через короткие промежутки времени. Министерство обороны Сирии заявило, что ракеты были выпущены с оккупированных Израилем Голанских высот.

Что такое "Аль-Кудс"?

Предполагаемое нападение на консульство в Дамаске - серьезный удар для Тегерана. "Аль-Кудс" - это элитная часть КСИР, специализирующаяся на зарубежных миссиях. Официально численность подразделения составляет около 5000 бойцов, подчиняются они непосредственно верховному лидеру аятолле Ирана Али Хаменеи. "Аль-Кудс" были созданы после завершения Исламской революции в Иране, принимали участие в ирано-иракской войне 1980-1988 годов и призваны, помимо прочего, поддерживать исламистские (в первую очередь шиитские) партии, движения и вооруженные формирования во всем мусульманском мире.

Президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Iranian Presidency via ZUMA Press/picture alliance

Аль-Кудс - это арабское название Иерусалима, которое следует понимать программно - завоевание этого города, в равной степени священного для иудеев, христиан и мусульман, является одной из главных долгосрочных целей организации. Силы "Аль-Кудс" работают вместе с другими радикальными исламистскими, антиизраильскими организациями, такими как палестинский ХАМАС или ливанская "Хезболлах", и, как и они, признаны США террористической организацией. Однако сам КСИР не входит в террористический список ЕС.

Старшие командиры "Аль-Кудс" регулярно работают в качестве "военных советников" в Ираке, Сирии и Ливане, координируя там военные и полувоенные операции и тем самым усиливая влияние Тегерана в этих странах.

Как реагируют Сирия и Иран?

Верховный лидер Ирана Хаменеи и иранский президент Раиси обвинили Израиль в авиаударе по консульству в Дамаске и пригрозили ответными мерами. Это "трусливое преступление" "не останется без ответа", подчеркнул Раиси в заявлении, в котором он также осудил атаку на консульство как "бесчеловечный, агрессивный и отвратительный акт вторжения" и "вопиющее нарушение международных правил".

Ливанская "Хезболлах" заверила, что авиаудар по Дамаску "не останется без последствий". Ряд арабских государств, Россия и Китай также осудили атаку, отметив, что безопасность дипломатических объектов не должна нарушаться. По просьбе РФ Совет Безопасности ООН обсудит нападение на открытом заседании.

Почему Израиль все чаще атакует цели в Сирии?

Израильские ВВС постоянно бомбят различные цели в Сирии и Ливане. Таким образом, как считается, Израиль хочет противостоять растущему военному влиянию Тегерана. Эти атаки участились с начала войны в Газе. Только в воскресенье, 31 марта, израильская армия нанесла удар четырьмя ракетами по военному исследовательскому центру под Дамаском. Двумя днями ранее более 50 человек были убиты в результате мощных авиаударов в провинции Алеппо на северо-западе Сирии. Большинство погибших, как сообщается, были сирийскими военнослужащими и членами "Хезболлах".

В начале 2020 года иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде в результате атаки американского беспилотника Фото: Office of the Iranian Supreme Leaderpicture alliance/AP/picture alliance

Израиль и его союзники также несколько раз целенаправленно убивали высокопоставленных членов "Аль-Кудс". Четыре года назад особенно широкий резонанс вызвала атака беспилотника армии США, в результате которой в Багдаде был убит командующий "Аль-Кудс" генерал-лейтенант Касем Сулеймани.

Однако последний предполагаемый авиаудар по Дамаску, по оценке аналитиков, особенно взрывоопасен тем, что был нанесен по зданию, принадлежащему иранскому посольству, а значит, юридически находился на территории Ирана.

Насколько велика опасность дальнейшей эскалации?

Сейчас из Тегерана все чаще раздаются голоса о том, что не исключен и военный ответ на происшедшее. "Иран оставляет за собой законное и неотъемлемое право в соответствии с международным правом и Уставом Организации Объединенных Наций решительно ответить на подобные предосудительные действия", - написал постоянный представитель Ирана при ООН Захра Эршади в письме Генеральному секретарю этой организации Антониу Гутерришу спустя несколько часов после атаки на консульство.

Хамидреза Азизи, приглашенный исследователь берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP), в соцсети X написал о "новом качестве" израильских ударов по иранским целям и о "существенном росте напряженности" между Ираном и Израилем. По его словам, последняя атака на Дамаск воспринимается некоторыми сторонниками жесткой линии в Иране как "прямое объявление войны". Азизи наблюдает фактически изменение военных целей израильской армии. В прошлом она, отмечает исследователь, избегала прямого столкновения с иранскими объектами. И только с начала недавней войны в Газе Израиль стал все чаще выбирать для себя мишенью высокопоставленных иранских командиров в соседних государствах.

Тегеран, продолжает политолог иранского происхождения, теперь, в свою очередь, оказался перед дилеммой. Отсутствие реакции с его стороны, полагает Азизи, может значительно ослабить позиции Ирана в глазах его союзников и подвергнуть его вооруженные силы и командиров новым атакам. Поэтому Иран может быть вынужден дать военный ответ. Однако масштаб этого ответа, по мнению Азизи, неясен.

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