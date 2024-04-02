Совбез ООН обсудит удар по консульству Ирана в Сирии

Заседание состоится по просьбе Ирана, поддержанной Россией. В результате авиаудара погибли два высокопоставленных генерала КСИР. Тегеран обвиняет в атаке Израиль и грозит ответными мерами.

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное авиаудару по консульству Ирана в Дамаске пройдет во вторник,2 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, отметив, что Москва также присоединилась к просьбе Тегерана провести подобное заседание.

Иран грозит Израилю и США

Президент Ирана Ибрахим Раиси объявил об ответных мерах на нападение на иранское посольство в Дамаске, в котором обвиняют Израиль. Это "трусливое преступление" "не останется без ответа", - цитирует заявление Раиси агентство AFP.

В свою очередь глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил в онлайн-сервисе X (бывший Twitter), что Тегеран направил "важное сообщение" США в связи с инцидентом. Иран "объяснил террористический аспект нападения и преступление, совершенное израильским режимом, и подчеркнул ответственность правительства США", - указал глава внешнеполитического ведомства.

Удар по консульству в Дамаске

Вечером 1 апреля стало известно, что по консульству в Дамаске был нанесен авиационный удар, в результате которого здание было полностью разрушено. По данным Ирана, погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, включая двух генералов Мохаммеда Резу Захеди и Мохаммеда Хади Хаджу Рахими. В свою очередь,по данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, погибло 11 человек.

The New York Times со ссылкой на четырех израильских чиновников, оставшихся анонимными, сообщила, что удар нанес Израиль. По словам источников, целью был генерал Захеди. Пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари отказался от комментариев.

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