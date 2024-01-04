В Иране обвинили Израиль и США во взрыве в Кермане

"Терроризм - лишь инструмент для США и Израиля", - заявил советник президента Ирана. В результате взрывов в Кермане погибли почти сто человек.

Советник президента Ирана Мохаммад Джамшиди возложил ответственность на Израиль и США за взрывы в городе Керман, в результате которых погибли почти сто человек и еще более двухсот были ранены. "Вашингтон заявляет, что США и Израиль не играли никакой роли в теракте в Кермане. Да неужели? Ответственность за это преступление лежит на США и сионистском режиме, и терроризм является для них лишь инструментом", - написал он в своем микроблоге на платформе X вечером в среду, 3 января.

Министерство здравоохранения Ирана скорректировало в сторону понижения число погибших в Кермане. По последним данным, погибли 84 человека, было ранено 284 человека. Ранее информационное агентство ИРНА сообщало о 103 погибших. В Минздраве объяснили корректировку тех, что некоторые жертвы сначала были ошибочно посчитаны дважды.

Взрывы в Кермане

Теракт произошел возле мечети в Кермане, на территории которой похоронен бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, убитый в результате прицельного удара США в 2020 году. Возле мечети, где по случаю четвертой годовщины со дня гибели Сулеймани собрались много людей, прогремели два взрыва с интервалом в 15 минут.

Руководство в Тегеране назвало случившееся терактом. Правительство ФРГ и Европейская внешнеполитическая служба также осудили нападение в Кермане, назвав его терактом. Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы. США заявили, что нет никаких оснований считать, что ко взрывам могут быть причастны Вашингтон или Израиль. Как сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Израиль заявил союзникам, что его спецслужбы непричастны к взрывам.

Взрывы в Кермане стали самым кровопролитным нападением в Иране за все 45 лет существования Исламской республики.

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