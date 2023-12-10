Нетаньяху в беседе с Путиным раскритиковал позицию РФ

Израильский премьер выразил недовольство позицией Москвы, высказываемой в ООН и на других международных площадках, сообщила его канцелярия. Он также раскритиковал связи России с Ираном.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел в воскресенье, 10 декабря, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, посвященный ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщает канцелярия израильского правительства , в беседе Нетаньяху выразил недовольство "антиизраильской позицией", высказываемой российскими представителями в ООН и на других международных площадках. Кроме того, израильский премьер подверг резкой критике "опасное сотрудничество" между Россией и Ираном.

Говоря о войне против ХАМАС, Нетаньяху подчеркнул, что любая страна, подвергшаяся террористическому нападению, отреагировала бы с не меньшей силой, чем Израиль. Вместе с тем премьер поблагодарил Москву за усилия по освобождению из плена в секторе Газа израильского гражданина с российским паспортом, а также попросил оказать давление на Красный Крест с целью допуска к заложникам и доставки им лекарств.

В Кремле сообщили о "неприятии и осуждении терроризма"

В сообщении Кремля по итогам переговоров Путина и Нетаньяху говорится, что российская сторона готова оказывать всевозможное содействие для облегчения страданий мирных жителей и деэскалации палестино-израильского конфликта.

"Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Вместе с тем крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжелым последствиям для гражданского населения", - сообщила пресс-служба президента РФ.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 17 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября.

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