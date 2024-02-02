США атаковали проиранские группировки в Сирии и Ираке

США нанесли удары возмездия по проиранским группировкам в Сирии и Ираке, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) вечером в пятницу, 2 февраля.По его данным, воздушные удары нанесены по 85 целям, использовано более 125 высокоточных боеприпасов. Были обстреляны командные и разведывательные центры, склады с оружием, ракетные установки, склады дронов, логистические объекты, которые использовало подразделение "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним исламистские группировки.

Президент США Джо Байдензаявил, что он отдал приказ о нанесении ударов по объектам в Сирии и Ираке, которые связаны с группировками, атаковавшими американские войска. "Наш ответ начался сегодня. Он будет продолжаться в любое время и в любом месте по нашему выбору", - сказал Байден. - Соединенные Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Но пусть все те, кто может попытаться причинить нам вред, знают следующее: если вы причините вред американцу, мы ответим".

США обвиняют в атаке проиранские группировки

28 января дрон-камикадзе атаковал военный объект США - так называемую "Башню 22" (Tower 22) - пункт материально-технического обеспечения при американской военной базе Эт-Танф. Сама эта база находится в сирийской провинции Хомс, однако "Башня 22" расположена в 20 км к югу от нее, на территории Иордании. В результате атаки погибли трое американских военных и были ранены еще более 30.

Белый дом сразу же обвинил в этом нападении "поддерживаемые Ираном радикальные вооруженные группировки, которые действуют в Сирии и Ираке". Позже Пентагон заявил о наличии "следа" в произошедшем одной из таких группировок, "Катаиб Хезболлах". Иранские официальные лица при этом отвергли причастность Ирана к нападению на военную базу Эт-Танф.

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