Байден: США ответят на удар по американской базе в Иордании

США ответят на удар по их военной базе в Иордании, при котором погибли трое американских военных, заявил президент Джо Байден. Он не привел каких-либо деталей, но добавил, что не хочет эскалации на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты отреагируют на удар по их военной базе в Иордании, при котором погибли трое американских военных. Об этом заявил журналистам во вторник, 30 января, президент США Джо Байден. Американский лидер не стал вдаваться в детали, однако подчеркнул, что Вашингтону не нужна "более масштабная война" на Ближнем Востоке. На вопрос, считает ли он Иран ответственным за нападение, Байден ответил: "Да, в том смысле, что они поставляют оружие тем, кто это сделал".

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал о предполагаемом ответе на удар по американской военной базе чуть более подробно. "Очень возможно, что вы увидите здесь многоуровневый подход, не просто одно действие, а по сути несколько действий", - сказал он журналистам.

Накануне издание Politico сообщило, что Байден поручил своим советникам представить несколько вариантов реакции США на нападение на базу в Иордании. При этом президент поставил условие: ответ Вашингтона не должен привести к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

США обвиняют в атаке проиранские группировки

Удар беспилотника, в результате которого погибли трое американских военных и были ранены еще более 30, произошел 28 января. Дрон-камикадзе атаковал так называемую "Башню 22" (Tower 22) - пункт материально-технического обеспечения при американской военной базе Эт-Танф. Сама эта база находится в сирийской провинции Хомс, однако "Башня 22" расположена в 20 км к югу от нее, на территории Иордании, что привело к противоречивой локализации атаки в СМИ в первые часы.

Белый дом сразу же обвинил в этом нападении "поддерживаемые Ираном радикальные вооруженные группировки, которые действуют в Сирии и Ираке". Позже Пентагон заявил о наличии "следа" в произошедшем одной из таких группировок, "Катаиб Хезболлах". Сама группировка после этого заявила, что "приостанавливает" свои "военные операции и операции по обеспечению безопасности против оккупационных сил", объяснив это стремлением "избежать каких-либо затруднений для иракского правительства".

Иранские официальные лица при этом отвергли причастность Ирана к нападению на военную базу Эт-Танф.

Республиканцы требуют жестко ответить на атаку

Представители Республиканской партии в Конгрессе США требуют от администрации Байдена дать жесткий ответ на удар по базе Эт-Танф. Дональд Трамп, наиболее вероятный кандидат от республиканцев на предстоящих президентских выборах, возложил вину за гибель американских солдат в Иордании на действующего главу государства.

По словам Трампа, три года назад, после его президентства, Иран был "сломлен и находился под полным контролем", однако с тех пор "Джо Байден дал Ирану миллиарды долларов, которые (иранский. - Ред.) режим использовал, чтобы распространить кровопролитие и насилие по всему Ближнему Востоку".

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