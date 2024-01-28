Трое военных США погибли в Иордании при атаке дрона

Трое военных США погибли в Иордании при атаке дрона28 января 2024 г.
Трое военнослужащих США погибли и еще многие получили ранения в результате атаки беспилотника на северо-востоке Иордании недалеко от границы с Сирией. Американский президент Джо Байден заявил в воскресенье, 28 января, что нападение совершили "поддерживаемые Ираном радикальные военизированные группировки, действующие в Сирии и Ираке".
"Не сомневайтесь: мы привлечем к ответственности всех виновных - в то время и тем способом, которые мы выберем", - пообещал глава Белого дома, отметив, что сбор данных о нападении на американскую базу продолжается. Байден заверил, что США не намерены отказываться от борьбы с терроризмом.
Амман: Нападение совершено в Сирии
Между тем иорданские власти заявили, что нападение на американских солдат было совершено не на территории Иордании, а в соседней Сирии. Атаке подверглась военная база США в сирийском городе Эт-Танф, сообщил официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин.
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) рассказало о 25 раненых в результате атаки, позднее агентство Reuters сообщило со ссылкой на информированного американского чиновника, что под наблюдением в связи с возможными травмами мозга находятся 34 человека.
Телеканал CNN передает, что это первый случай после начала войны Израиля против террористической организации ХАМАС в секторе Газа, когда в результате вражеской атаки на Ближнем Востоке погибли американские военные. CNN отмечает, что остается неясным, почему система противовоздушной обороны не смогла перехватить беспилотник.
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