  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыСША

Трое военных США погибли в Иордании при атаке дрона

Евгений Жуков
28 января 2024 г.

В результате удара беспилотника по базе США в Иордании погибли трое американских военнослужащих, еще десятки ранены, заявил Джо Байден. Власти в Амане утверждают, что атака совершена на территории Сирии.

https://p.dw.com/p/4bm04
Джо Байден обещает продолжать борьбу с терроризмом
После гибели американских военных в Иордании Джо Байден обещает продолжать борьбу с терроризмомФото: Jonathan Ernst/REUTERS

Трое военнослужащих США погибли и еще многие получили ранения в результате атаки беспилотника на северо-востоке Иордании недалеко от границы с Сирией. Американский президент Джо Байден заявил в воскресенье, 28 января, что нападение совершили "поддерживаемые Ираном радикальные военизированные группировки, действующие в Сирии и Ираке".

"Не сомневайтесь: мы привлечем к ответственности всех виновных - в то время и тем способом, которые мы выберем", - пообещал глава Белого дома, отметив, что сбор данных о нападении на американскую базу продолжается. Байден заверил, что США не намерены отказываться от борьбы с терроризмом.

Амман: Нападение совершено в Сирии

Между тем иорданские власти заявили, что нападение на американских солдат было совершено не на территории Иордании, а в соседней Сирии. Атаке подверглась военная база США в сирийском городе Эт-Танф, сообщил официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) рассказало о 25 раненых в результате атаки, позднее агентство Reuters сообщило со ссылкой на информированного американского чиновника, что под наблюдением в связи с возможными травмами мозга находятся 34 человека.

Телеканал CNN передает, что это первый случай после начала войны Израиля против террористической организации ХАМАС в секторе Газа, когда в результате вражеской атаки на Ближнем Востоке погибли американские военные. CNN отмечает, что остается неясным, почему система противовоздушной обороны не смогла перехватить беспилотник.

Смотрите также:

Кипр создает морской коридор для помощи в сектор Газа

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Заявление Джо Байдена

Statement from President Joe Biden on Attack on U.S. Service Members in Northeastern Jordan Near the Syria Border
www.whitehouse.gov

Материал CNN

First US troops killed in Mideast since start of Gaza war
edition.cnn.com