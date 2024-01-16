Иран атаковал объекты рядом с консульством США в Ираке

Иран заявил, что нанес удары по "шпионским центрам" в Ираке и Сирии. Несколько взрывов прогремели рядом с консульством США в Иракском Курдистане, американцы не пострадали.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по "шпионским центрам" и "местам скопления антииранских террористических групп" в Ираке и Сирии. Об этом сообщили в ночь на вторник, 16 января, иранские государственные медиа. В частности, как заявляется, с помощью баллистических ракет был нанесен удар по "штаб-квартире шпионов Моссад (разведывательная служба Израиля - Ред.)" в автономном регионе Иракский Курдистан.

При этом несколько взрывов прогремело рядом с консульством США в 40 км к северо-востоку от города Эрбиль, столицы Иракского Курдистана, сообщает агентство Reuters. Власти автономного региона сообщили, что в результате четверо местных жителей были убиты, шестеро получили ранения. Среди убитых, по данным Reuters - курдский бизнесмен-миллионер Пешрав Дизаи и несколько членов его семьи. Кроме того, одна ракета упала на дом высокопоставленного офицера курдской разведки, другая поразила центр курдских спецслужб. Американские граждане в результате иранского удара не пострадали, заявили официальные лица США.

Аэропорт в Эрбиле остановил свою работу. Силы западной коалиции сбили над ним три дрона, передает ABC News.

В Сирии КСИР, по утверждению иранских медиа, нанес удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" в провинции Идлиб.

"Четкий сигнал Израилю"

В Иране заявили, что эти удары были нанесены "в ответ на недавние террористические злодеяния". 3 января взрывы прогремели на кладбище в городе Керман на юго-востоке Ирана, где проходила церемония памяти убитого в 2020 году генерала КСИР Касема Сулеймани. Погибли более 90 человек. Ответственность за этот теракт взяло на себя "Исламское государство", однако в Тегеране обвиняли в причастности к взрывам Израиль и США.

Агентство dpa отмечает, что Иран еще никогда не бил своими ракетами так далеко - по оценкам, они смогли пролететь более 1200 километров. В сообщении агентства говорится, что это "четкий сигнал Израилю" о том, что Тегеран имеет техническую возможность ударить и по его территории.

Иран считается главным покровителем террористического движения ХАМАС, с которым сейчас воюет Израиль в секторе Газа, и уже угрожал напрямую вмешаться в этот конфликт. Иранскими "прокси" считаются также йеменские хуситы, которые атакуют сейчас гражданские суда в Красном море.

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