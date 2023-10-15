Иран пригрозил Израилю вмешаться в войну на стороне ХАМАС

Удары по сектору Газа должны немедленно прекратиться, в противном случае Иран может вмешаться в конфликт. Об этом говорится в частном послании, направленном Израилю Ираном по каналам ООН, сообщила The Jerusalem Post.

Иран предупредил Израиль о "далеко идущих последствиях" в том случае, если он не прекратит удары по сектору Газа. Тегеран сделал публичные предупреждения и направил Израилю частное послание по каналам ООН, в котором проинформировал, что он может вмешаться в конфликт, если Израиль продолжит кампанию по уничтожению радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила в воскресенье, 15 октября, газета The Jerusalem Post (JP).

Как сообщает издание, накануне министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан встретился в столице Ливана Бейруте с координатором ООН по мирному урегулированию на Ближнем Востоке Тором Веннесландом, чтобы обсудить ситуацию. Позднее иранский министр провел встречу в Катаре с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией, в ходе которой обсуждалось террористическое нападение ХАМАС на Израиль и продолжение сотрудничества с целью достижения целей палестинской группировки, сообщает JP со ссылкой на заявление ХАМАС.

В ходе встречи с Ханией Амирабдоллахиан высоко оценил расправы ХАМАС над израильтянами, назвав их "исторической победой, нанесшей удар по израильской оккупации палестинской территории", отмечает издание.

Публичное предупреждение Израилю

Между тем постпредство Ирана в ООН опубликовала на платформе X пост, в котором говорится, что "ситуация может выйти из-под контроля и отрикошетить с далеко идущими последствиями", если немедленно не прекратятся "военные преступления и геноцид израильского апартеида".

Со своей стороны представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан осудил Веннесланда за встречу с Абдоллахианом и за то, что тот не осудил действия Ирана по поддержке палестинских радикалов. "После того, как вы пожали ему руку, не забудьте смыть со своей кровь израильских младенцев. Мы больше не будем признавать легитимность, которую ООН придает нацистскому режиму Ирана, который открыто призывает к уничтожению Израиля", - написал он.

Израиль отложил начало наступления в секторе Газа

Между тем в воскресенье поступили сообщения о том, что Израиль из-за плохой погоды отложил запланированную наземную операцию в секторе Газа на несколько дней. Согласно первоначальным планам, наступление должно было начаться уже в конце текущей недели. В то же время Армия обороны Израиля сообщила о выделении 15 октября еще одного временного коридора для безопасной эвакуации жителей из северной части сектора Газа.

Израиль намерен провести масштабную операцию в Газе с целью ликвидации военного и политического руководства группировки ХАМАС, несущего ответственность за гибель более 1300 человек в результате террористического нападения на Израиль палестинских боевиков.

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